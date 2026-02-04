En una cumbre secreta, Rodrigo de Loredo y Aurelio García Elorrio afinaron los términos de su alianza

Rodrigo de Loredo y Aurelio García Elorrio avanzan con la letra fina de su sociedad política. El candidato a gobernador de la UCR y el jefe de Encuentro Vecinal Córdoba mantuvieron un encuentro donde quedó clara la voluntad de confluir en un frente para las elecciones provinciales de 2027.

El vecinalista llegó escoltado por el intendente de La Calera , Fernando Rambaldi , y sus históricas espadas legislativas, María Rosa Marcone y Rodrigo Agrelo . Por el lado radical estuvieron presentes en la tertulia el presidente de la UCR , Marcos Ferrer , y los integrantes de la Legislatura, Alejandra Ferrero y Matías Gvozdenovich . También participó el integrante del Foro de Intendentes, Omar Dagum .

Elorrio pidió definir un programa conjunto de al menos 20 puntos. Toda una plataforma. Ferrer dejó en claro que debe decidirse el método de selección de candidatos para evitar que se repitan los problemas de 2023, cuando la espuma de la fórmula del fernet empezó a rebalsarse.

Como se recordará, se difundió una encuesta al filo del cierre de listas que terminó con el paso a costado del entonces diputado y la candidatura a la gobernación de Luis Juez .

El vecinalista es una figurita difícil. Los armadores provinciales de Mauricio Macri en los tiempos dorados de Juntos por el Cambio lo invitaron infinidades de veces. Pero el veterano dirigente aseguraba que no iba a pactar a quien definía como un socio del peronismo que en ese entonces lideraba Juan Schiaretti . Tampoco hubo suerte en 2023, que jugó separado del armado de Juez y De Loredo.

Qué más se habló en la casa de Rodrigo de Loredo

Los puntos que sacó Elorrio son los que le faltaron a Juez y allanaron el triunfo de Martín Llaryora. Las lecturas lineales no son ajustadas a la realidad, pero en definitiva pasó lo que la gran alianza opositora de ese momento le avisaba.

En el encuentro también se habló de la presión que están recibiendo los intendentes por parte de Gabriel Bornorni para cruzar a La Libertad Avanza. La conclusión es que genera ruido, pero que su eficacia no es concluyente. Sin embargo, quedaron en pensar estrategias de contención porque serán tiempos de carancheo intenso.

La ronda de reuniones terminó con un encuentro con los concejales radicales donde De Loredo habló por más de dos horas sobre el plan que debe sentarlo en el sillón que ocupa Llaryora.

El año político quedó inaugurado formalmente en la apertura de sesiones que encabezó Llaryora, pero no fue todo. Como contó Letra P, la carrera provincial es un hecho y los acuerdos que se construyan este año serán claves para un proceso de recambio que será entre abril y mayo de 2027.

Que la UCR logre un acuerdo con un actor opositor buscado es un inicio auspicioso. De Loredo se propone muscular para llegar fuerte a la mesa opositora que tiene en otro extremo a Bornoroni y a Juez, quienes por ahora no han dado espacio al radical que cooperó con el gobierno de Javier Milei mientras fue jefe de la bancada boinablanca en la Cámara de Diputados.