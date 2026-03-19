Discusión 2027

Córdoba: Aurelio García Elorrio saca turno con Gabriel Bornoroni y acelera su plan anti-PJ

Tras la charla con Rodrigo de Loredo, el vecinalismo ahora admite diálogos con LLA. Buscan un “frente de alternancia positiva” para desbancar a Martín Llaryora.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
María Rosa Marcone y Aurelio García Elorrio. Diálogos con Rodrigo de Loredo y Bornoroni.

María Rosa Marcone y Aurelio García Elorrio. Diálogos con Rodrigo de Loredo y Bornoroni.

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Letra P | Yanina Babiachuk
Yanina Babiachuk

Con estos acercamientos se busca encontrar un “frente de alternancia positiva al conglomerado de partidos que lleva más de 25 años en el poder”, indicó Marcone, presidenta de Encuentro Vecinal (EV).

¿Un frente grande con Gabriel Bornoroni?

Marcone afirmó a Letra P que, café mediante, EV se ha reunido con referentes de distintos espacios políticos, entre ellos LLA, liderada por el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni. El objetivo es buscar una alternancia que desplace al PJ y, según una encuesta, las fuerzas del cielo tienen luz verde en las urnas y van engordando su partido.

Maria Rosa Marcone
María Rosa Marcone, presidenta de Encuentro Vecinal Córdoba.

María Rosa Marcone, presidenta de Encuentro Vecinal Córdoba.

Sin embargo, reconocen que el camino recién empieza y que esperan “que se limen las incompatibilidades". Si bien la columna vertebral de ambos espacios está marcada por una fuerte tendencia conservadora, se debe congeniar el programa social, con creencia en la doctrina de la Iglesia de Encuentro Vecinal con el anarcocapitalismo libertario, con medidas alejadas a la agenda de los débiles. Una ingeniería política que, hasta ahora, el vecinalismo se había negado a ejecutar.

La cumbre con Rodrigo de Loredo, un puntapié

Este acercamiento con los libertarios no es un hecho aislado. Hace apenas unas semanas, Letra P reveló la "cumbre secreta" entre García Elorrio y el radical Rodrigo de Loredo. En aquel encuentro, ambos dirigentes "afinaron los términos" de una posible alianza, entendiendo que divididos son el mejor seguro de vida para el esquema de Llaryora.

La jugada es arriesgada. Pese a que muchos han intentado coquetear con frentes y captar a ese grupo de votantes (más de 31 mil personas votaron al vecinalismo en octubre pasado), García Elorrio siempre fue el dirigente que prefirió "perder con las botas puestas" antes que contaminar su plataforma con alianzas espurias.

Pero el reloj biológico de la política manda: con el PJ cordobés que mantiene su estructura de hierro, parte de la oposición entiende que sin un frente que vaya desde el centro hasta la derecha más radicalizada, el 2027 será otra foto de familia peronista.

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