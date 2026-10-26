Último llamado: Gabriel Bornoroni le pide a De Loredo que suspenda su campaña para sumarlo a la mesa con Juez

Gabriel Bornoroni le pide a Rodrigo de Loredo que suspenda su campaña anticipada a la gobernación de Córdoba como condición para sumarlo a la mesa política opositora que comparte con Luis Juez . La advertencia busca marcarle la cancha al radicalismo tras el aval de su Congreso provincial para explorar alianzas.

El objetivo de todos estos espacios opositores es el mismo: crear un frente amplio y arrebatarle en 2027 la silla a Martín Llaryora pero, mientras, cada espacio hace campaña por separado recorriendo la provincia. De Loredo lo hace a bordo del DeLorean y Bornoroni con la bandera de la denuncia en su web Qué Abuso, con el apoyo de Juez más allá de sus declaraciones confusas .

El reciente Congreso provincial de la UCR) de Córdoba dio un paso decisivo de cara al armado electoral. Con una abrumadora mayoría del 94% de los votos de los congresales, se aprobó la resolución que autoriza a las autoridades partidarias a sondear acuerdos y formalizar alianzas con otras fuerzas de la oposición.

Las deliberaciones contaron con la conducción del legislador y presidente electo de la UCR cordobesa , Matías Gvozdenovich , acompañado por el dirigente deloredista Mauricio Jaimes , quien asumió la presidencia de la mesa del Congreso partidario, junto al despliegue de los congresales que representan a los comités del interior y la capital.

En la cúpula del radicalismo mediterráneo celebraron el holgado resultado como un aval explícito para consolidar la estrategia que empuja De Loredo: tejer un frente junto a La Libertad Avanza (LLA) y el Frente Cívico (FC).

Sin embargo, desde las filas libertarias salieron rápidamente a enfriar la euforia radical. "La UCR aprobó la alianza, pero no pusieron que ellos tienen que encabezar. Detalle importante", retrucaron pragmáticamente desde las oficinas de Bornoroni, armador clave de Javier Milei en la provincia, en diálogo con Letra P.

Precisamente, fue un gesto más para animar las conversaciones. Si el deloredismo omitió ese "detalle" es para ser consecuente con lo que viene planteando el exdiputado. Cabe recordar que De Loredo ya no habla de una candidatura provincial sí o sí. Ofreció someterse al método de la interna o la encuesta con los exponentes de antiperonismo cordobés.

El pedido de Gabriel Bornoroni

En LLA sostienen que el canal de negociación con el radicalismo está más abierto que nunca, pero por vías paralelas a la jefatura formal de De Loredo. Bornoroni mantiene contactos directos con intendentes y referentes locales del interior cordobés para tejer acuerdos territoriales de base.

Respecto a De Loredo, las fuentes libertarias admiten que "hay diálogo" y vislumbran que el dirigente "va a terminar acordando al final", aunque le imponen una condición tajante para abrirle una silla en la conducción política: "Mientras él insista con que es candidato, es difícil que se integre formalmente en la mesa".

Bornoroni, Santilli y Juez.

La exigencia implica un pedido directo para que baje su tono proselitista y suspenda su campaña anticipada. “La gente no quiere candidatos que viven en campaña permanente”, le dijo a una entrevista a Perfil.

De todos modos, cerca de Bornoroni aclaran que “independientemente de lo que haga él, estamos seguros de que el resto del radicalismo va a avanzar en acuerdos".

Los números de Luis Juez

La advertencia de LLA no se produce en el vacío. Semanas atrás, el líder del Frente Cívico le metió presión al propio Bornoroni agitando la amenaza de un escenario de tercios y desafiando con competir por fuera si no hay un criterio unificado.

En esa línea, un reciente estudio de opinión pública de la consultora Sicchar le da sustento al posicionamiento del líder del Frente Cívico: en los mano a mano contra Martín Llaryora, Juez asoma como el opositor más competitivo al alcanzar un 29,7% de intención de voto -superando a Bornoroni y a De Loredo- frente al 38,5% del gobernador (8,8 puntos de distancia).

Días atrás, con el respaldo del número en la mano, Juez cruzó con dureza las pretensiones del radicalismo al mandarlo irónicamente a De Loredo a "estacionarle el auto oficial" en la gobernación, marcando la cancha del liderazgo opositor. El alfil de Karina Milei decidió no meterse en contrapuntos ajenos y dice estar seguro de un triunfo en la cabeza de la disputa.

Pese a esto, el exdiputado no da señales de replegarse: continúa firme con su recorrido provincial y su campaña lanzada por el Panal, sumando un ingrediente de alta fricción a la rosca entre libertarios, juecistas y radicales.