Asado en Santa Fe: cómo fue el cónclave reservado para cerrar heridas de los caciques del PJ

Pablo Corsalini, intendente de Pérez, fue el anfitrión. La diputada Florencia Carignano, de La Cámpora, representó a su tibu en el encuentro del PJ Santa Fe.

El PJ de Santa Fe cerró el año con humo de parrilla, vasos en alto y un intento por juntar a todas sus tribus después de un 2025 áspero para el partido. Fue en Pérez, en la casa del intendente Pablo Corsalini , jefe de la liga de intendentes peronistas .

Una decena de dirigentes, todos con peso provincial, se sentaron a la mesa. Hubo representantes de La Cámpora, de La Corriente, de Activemos, y del grupo de los senadores. Estuvieron casi todos los sectores con representación provincial. Sólo se ausentó el perottismo, que decidió dejar pasar el convite.

No fue una cumbre para cerrar decisiones, pero sí un gesto buscando “juntar los pedazos” después de un año dominado por el ruido electoral y la crisis del cierre de listas . "Nos juntamos para ver cómo podemos corregir las diferencias. El año pasado faltó diálogo; ahora empezamos mucho tiempo antes. Los que no se suman, problema de ellos", dijo un referente del sur santafesino.

A pesar de lo crudo del proceso, puertas adentro del PJ el resultado final entusiasma de cara a lo que viene. “Fuimos la segunda fuerza en convencionales y diputados nacionales. En el congreso no perdimos ninguna de las tres bancas que renovábamos”, marcaron. El grupo quedó configurado como una mesa extraordinaria, sin regularidad ni institucionalización, pero con un mensaje político nítido: mostrarse capaces de sentarse, hablar y proyectar 2026 y 2027 sin que todo explote.

Además del balance de fin de año, dos temas centrales guiaron la conversación: se habló de la reforma electoral que quedó habilitada por la Constitución y que en febrero abrirá un proceso de debate formal, con un ala interna de Unidos buscando revisar el sistema de Boleta Única provincial .

Surgió, además, una preocupación compartida: evitar que se repita la imposibilidad de competir en internas, como ocurrió en 2025. “Necesitamos un ámbito para ordenar las diferencias. Tenemos que ser generosos. Somos muchos, pero después hay que salir a buscar los votos y no todos los tienen”, explicó uno de los comensales sintetizando la tensión estructural de un PJ donde los resortes legales siguen en manos de los senadores y el rossismo mientras el resto de las tribus reclama nuevas reglas y una toma de decisiones menos concentrada.

En el armado final de la lista para las elecciones legislativas nacionales, La Cámpora, la Corriente y los intendentes tuvieron representantes en sus listas, pero sectores como el perottismo, El Evita y el que encabeza el senador Marcelo Lewandowski se quedaron afuera.

Mesa de diez

La convocatoria fue amplia. Corsalini estuvo como referencia de los intendentes; también se sumaron Lewandowski y Marcelo Gastaldi; Armando Traferri llegó en representación del bloque de senadores; por la Corriente fue Agustín Rossi, y por La Cámpora Florencia Carignano -única mujer en la mesaza- junto con Matías Fernández, referente rosarino del espacio. El Movimiento Evita estuvo presente con Gerardo Rico. También fue el diputado Germán Martínez y Marcos Cleri, en su rol de secretario general del partido. Ni Ciudad Futura, ni el massismo tuvieron silla. “Sólo peronismo”, aclararon varios.

Florencia Carignano 2.jpg

El plato vacío del exgobernador Omar Perotti fue la primera foto política del encuentro. Desde el resto del PJ dan por sentado que la no participación fue una decisión consciente: no enviar representantes para evitar convalidar una instancia que podría recortarles centralidad en la interna que viene.

“Estaban invitados, pero eligieron no venir”, resumió uno de los organizadores. En la lectura fina y con el PJ busca recomponer reglas, la ausencia del perottismo profundiza la noción de que el exgobernador transita su propio juego. Como contó Letra P, ese espacio viene con movimientos coordinados con el Evita y La Cámpora en la discusión por el rediseño de la mesa partidaria y el reclamo por mayor peso en la estructura. Piden, por ejemplo, lugar entre los apoderados.

Omar Perotti Omar Perotti cerró el año con un acto ante 800 personas en Rosario.

El fantasma de un presunto intento de recorte de poder sobre los senadores y el espacio de Rossi sobrevoló la mesa. Las fuentes niegan un “operativo tijera”, pero reconocen que existe un reclamo real por mayor representación. Los intendentes, más pragmáticos, piden renovación sin rupturas. Entre los comensales, la respuesta fue diplomática: "Este espacio no viene a recortar nada, viene a ordenar". El trasfondo es complejo: se trata de evitar en 2027 otro cierre de listas caótico.

El testigo

La presencia de Cleri tampoco pasó inadvertida. De perfil bajo en los últimos meses, su participación funcionó como reafirmación de su rol orgánico. Cerca suyo admiten que su inclusión en Pérez responde también a un pedido de Buenos Aires para La Cámpora santafesina.

Su situación judicial lo coloca en un lugar sensible: Cleri es testigo en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández. Su colaborador en el Congreso, Jorge Abello, declaró bajo juramento que había escuchado en el bar Casablanca al diputado del PRO Gerardo Milman decir, dos días antes del intento de asesinato contra la expresidenta, "cuando la maten yo estoy camino a la costa".

Marcos Cleri.jpg Marcos Cleri, precandidato a gobernador de Juntos Avancemos

El próximo Congreso partidario del PJ Santa Fe, cara a cara

Los participantes coincidieron en que la mesa no tendrá periodicidad. No habrá reuniones mensuales ni estructura formal: será un espacio al que recurrir cada vez que un tema lo amerite, especialmente ahora que la reforma electoral se encamina como uno de los debates fuertes del peronismo en 2026. Lo que ocurra en febrero cuando se reanuden los intercambios será importante para llegar en calma al Congreso partidario presencial previsto para marzo. El último, que fue virtual, terminó agitadísimo.