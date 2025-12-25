SANTA FE

Juan Monteverde 2026: recomponer relaciones y formar cuadros para buscar la revancha en Rosario

El líder de Ciudad Futura no planea alejarse del peronismo. Un plan con tres ejes y una advertencia: "El que divide es funcional a Javkin".

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
Ciudad Futura se encolumna detrás de Juan Monteverde pensando en gobernar Rosario en 2027.

Ciudad Futura ya trabaja con la mirada puesta en ganar Rosario en 2027. El espacio que lidera Juan Monteverde busca conformar equipos de gobierno y reconstruir alianzas con sectores del peronismo y otros espacios del campo popular, con el objetivo de volver a disputar la intendencia. Para eso, el partido se trazó tres ejes fundamentales de cara a 2026.

Sin tiempo para el descanso ni para pensar en vacaciones, el espacio que encabezó la lista de Fuerza Patria en octubre y que antes había hecho lo propio en Santa Fe quiere adelantarse a las discusiones. La intención es comenzar en enero con el armado de una plataforma político-electoral, con los cañones apuntados a la disputa en Rosario.

En ese marco, confían a Letra P que ya existen conversaciones con sectores del peronismo y otros armados que se identifican con el campo popular, con los que buscan transitar lo que viene. La principal incógnita aparece en cómo recomponer un vínculo que quedó tensionado —y en algunos casos roto— con sectores como el Movimiento Evita, algo que quedó expuesto en episodios como la conformación de los bloques del Concejo Municipal.

Ganar tiempo, lograr unidad y planificar gobierno

Bajo esa lógica, en Ciudad Futura insisten en que todo el arco de centroizquierda debe encolumnarse para competir en 2027. “Quien divide es funcional a (Pablo) Javkin, (Maximiliano) Pullaro y (Javier) Milei”, advierten, al tiempo que remarcan que la unidad debe estar precedida por un plan de gobierno y no al revés. “Con eso se gana Rosario”, confían.

Toniolli Monteverde
Eduardo Toniolli del Movimiento Evita junto a Juan Monteverde de Ciudad Futura.

Por ese motivo, el espacio buscará conformar una mesa político-técnica que funcione como base para nutrir equipos específicos en cada área, ante la eventualidad de asumir el gobierno municipal. “Queremos jerarquizar los equipos y tenerlos listos un año antes”, explican. Como ejemplos mencionan el trabajo en Distrito 7, su espacio cultural, y experiencias como el Tambo La Resistencia en la producción de alimentos.

“Como esas hay muchísimas, con centros culturales del peronismo u otros espacios que trabajan desde hace años y muy bien en cada tema particular”, remarcan. Para gobernar la ciudad de manera eficiente, calculan que se necesitan alrededor de 450 técnicos y dirigentes políticos, un número que —aseguran— ningún partido puede cubrir por sí solo.

En sintonía con esa idea aparece la intención de elaborar un “primer plan de gobierno de la Rosario Autónoma”. La propuesta apunta a anticiparse a la elección de estatuyentes prevista para 2027 y dejar definida una hoja de ruta sobre qué competencias buscará asumir el municipio con la autonomía consolidada. “Hay atribuciones vinculadas a la educación, por ejemplo, que pueden ser abordadas por el municipio”, explican.

La relación con el peronismo

El principal interrogante tras el 26 de octubre pasa por cómo reconstruir las relaciones que se resintieron luego del cierre de listas. En la lectura de Ciudad Futura, el acompañamiento formal del peronismo fue total, con adhesiones explícitas a la lista. “Siempre quedan heridos después de los cierres”, admiten.

De hecho, en el último consejo ejecutivo del PJ, sectores como el Evita y los espacios referenciados en Omar Perotti y Marcelo Lewandowski expresaron su malestar tras el acuerdo que ubicó a Caren Tepp al frente de la lista de diputados.

En el entorno de Monteverde sostienen que la elección fue “muy buena, sobre todo para las expectativas con las que había arrancado el año”. Reconocen errores, pero apuntan a factores externos: “El escenario de tercios se rompió porque Provincias Unidas hizo una muy mala elección. Sacaron 16 puntos en Rosario, una catástrofe”, analizan.

De cara al futuro, la evaluación es clara: “Se hizo lo máximo posible y lo que viene debería parecerse bastante a lo que ya se hizo”. Aun así, ratifican la voluntad de reconstruir vínculos incluso con los sectores que quedaron más distantes. Quién dará el primer paso sigue siendo una incógnita.

En cuanto al Concejo Municipal, en Ciudad Futura explican que la intención fue conformar un interbloque para no confundir al electorado y respetar el contrato electoral. “Dijeron que no”, señalan. “En 2023 pasó lo mismo: cuando estábamos bien y cuando estábamos mal buscamos lo mismo y la respuesta del otro lado fue igual”, agregan.

Competencia interna y el rol de Juan Monteverde

Otra de las dudas que atravesará el escenario político santafesino en 2026 es si habrá PASO o si se mantendrá la lógica aplicada a nivel nacional. “Lo más prudente es proyectar con el escenario actual, con internas. Creo que les sirve a todos, no solo a Fuerza Patria”, reflexiona un armador de Ciudad Futura luego de un año que tuvo a la fuerza en el centro de la escena.

En ese marco, una eventual interna permitiría ordenar la competencia a través de los votos, con la expectativa de que luego la mayor parte de la alianza se encolumne detrás de Monteverde. “Si hay PASO, en enero de 2027 ya hay que estar pensando en los cierres de listas de febrero”, calculan.

El dirigente tomará un perfil marcadamente opositor a la intendencia de Pablo Javkin, como ya empezó a hacerlo en 2025, anticipando una disputa bajo el lema “el intendente que hace falta”. “Vemos un proyecto agotado, con 40 años de gobiernos bajo un mismo signo, y dos modelos en disputa: el de Juan y el de (Juan Pedro) Aleart, que representa a Milei”, plantean.

Desde esa mirada, la fragmentación electoral vuelve a aparecer como una oportunidad concreta para disputar la intendencia, algo que ya estuvo cerca de lograr en 2023. Sin embargo, en Ciudad Futura no descartan que Unidos y La Libertad Avanza confluyan en una oferta común en 2027. “Son propuestas similares y este año lo demostraron con un discurso compartido. No descarto que vayan juntos”, admite una referencia del espacio.

Con mucho camino por recorrer, en Ciudad Futura tienen una certeza: si Monteverde vuelve a ser candidato, la maquinaria política arrancará temprano para recomponer vínculos tras el 26O y pensar, sin demoras, en lo que viene.

