Pablo Corsalini: "Ya no hay más jefes ni empleados en el peronismo de Santa Fe"

- ¿Cuál es el objetivo del grupo de intendentes?

- Un lugar de reconocimiento dentro del partido como un espacio más, sin que ninguna organización nos venda. El desafío es transformarnos de actores de gestión a actores políticos. Lo logramos en la unidad que se dio en el peronismo de Santa Fe, de la que somos parte, y ahora el desafío es seguir dándole volumen al espacio, tener puentes de diálogo con el gobierno provincial y la tarea titánica que es refundar el peronismo con una lógica nueva, moderna, tanto generacional como de nuevas formas.

- ¿Cómo serían esas nuevas formas?

- No pensar en nombres propios sino en proyectos. Hasta acá vinimos con una conducción muy centralista, pero ya no hay más jefes ni empleados en el peronismo. El desafío está en la construcción de un proyecto político con las bases y los principios del peronismo pero que le hable a las nuevas generaciones.

- ¿Por qué ustedes entienden que tienen el derecho a incidir en ese nuevo proyecto?

- El peronismo no perdió en su totalidad, muchos intendentes y presidentes comunales hemos sido reelectos. Tenemos formas de gestionar que todavía siguen conquistando al electorado. El peronismo le dejó de hablar a la gente, y una muestra clara de eso es lo que está pasando a nivel nacional: parece que se están peleando por el auto modelo '80 de la herencia de la abuela cuando la sociedad está pidiendo otra cosa. Los gobiernos que han generado altos índices de pobreza no son reelectos, el peronismo no puede ser la excusa para que Javier Milei sea reelecto.

- ¿Cómo debería ser ese peronismo del futuro?

- Hay una mirada poco inteligente de discutir cargos y no nuevos paradigmas. Necesitamos una estrategia que logre garantizar a los compañeros que hoy ponen en juego su comuna o su intendencia seguir estando en el territorio; que genere puentes institucionales entre los distintos niveles de poder que hoy tiene el peronismo -un paso para eso es la mesa de acción política del partido-; y que defina cuál es el proyecto del peronismo que va a volver a tentar a la gente. Es momento de laburar más que de exigir o de querer llevarse un cargo.

La interna del peronismo

- ¿Qué posición van a definir para la interna entre Quintela y CFK?

- Pelear por la unidad y discutir el proyecto, no la figura. Que los que nos llevaron a la peor crisis del peronismo en los últimos 20 años hoy estén discutiendo las sillas es ilógico, es irrisorio y es egoísta. Dentro de nuestro espacio acordamos que cada cual tiene libertad de acompañar a quien más lo represente. Es una locura, en este contexto, someter a la gente -que está quebrada emocional y económicamente- a una elección partidaria. No estamos leyendo lo que le está pasando a la gente de a pie, quienes gobernamos vemos que la gente no está interesada en todo esto.

- ¿Por qué no forma parte de Vamos el grupo de intendentes del peronismo que se reunieron con Guillermo Francos? ¿Qué diferencias tienen?

- Hay algunos que arrancaron participando y hoy tienen una necesidad personal. Ahí no se ve una construcción colectiva. Vamos Santa Fe sí lo es, no está pensando en nombres propios. Hay algunos que están apurados, tienen intereses personales, u obedecen a algún jefe político superior, y llevan a generar esas acciones. A la reunión con Francos no le doy relevancia porque es una necesidad de gestión. Después se hicieron algunas declaraciones que generaron revuelo entre esos mismos actores, porque algunos dijeron “yo no fui a esto”. Alguien se apropió de la foto, sacándole provecho.

La reforma constitucional de Santa Fe y el vínculo con Maximiliano Pullaro

- Tuvieron una cena con Maximiliano Pullaro hace unos días. ¿Qué temas llevan a las charlas con el gobierno?

- Estamos quienes creemos que hay que mantener una fraternidad política con el gobierno independientemente de la elección del año que viene, pensando en nuestras comunidades, y están quienes creen que la confrontación es una herramienta de negociación. Seguimos apostando al diálogo y a llevar las preocupaciones y las necesidades que estamos teniendo. Hablamos de pagos de obras adeudadas, de programas que está lanzando el gobierno, que se han ido sumando algunos municipios justicialistas y van saliendo a cuentagotas. Nada extraordinario.

- ¿Qué opinión tienen de la reforma constitucional? ¿Lo hablaron en la reunión?

- Salió el tema, un poco por la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Ellos consideran que para que haya reforma tiene que haber acuerdos políticos, y no están viendo todavía en las distintas fuerzas políticas un orden que permita que pueda haber un interlocutor claro para iniciar una reforma de la Constitución.

- ¿Ustedes qué opinan como grupo?

- Nos interesa participar de la convención constituyente, hay muchos temas que tienen que ver con el municipalismo, que hacen a las comunidades que gobernamos, hay cosas que hay que actualizar, y desde ahí queremos participar y hacer nuestro aporte. Hay que empezar a discutir desde el proyecto que presente el oficialismo, no tenemos que ser nosotros quienes marquemos la agenda.

- ¿Qué opinan de la reelección del gobernador?

- Yo fui reelecto dos veces, no hay que tenerle miedo a las reelecciones. Para el oficialismo, es la superación permanente porque cada vez tu electorado se pone más exigente, y para la oposición es nivelar para arriba la política, porque tenes que esmerarte para ser mejor que el que está. Para mi la reelección tiene que existir, sin que sea indefinida. Una reelección es lo justo para todos en todas las categorías.