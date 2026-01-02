Toto Caputo se queda solo con Los Picantes tras la fuga de su dream team

Toto Caputo quedó cada vez más solo tras la salida escalonada de su dream team del Palacio de Hacienda. Con las renuncias de Juan Pazo y Pablo Quirno , y el probable pase de José Luis Daza a Chile, el ministro se apoya en Los Picantes — Martín Vauthier , Federico Furiase y Felipe Núñez — como sostén técnico y mediático del TMAP.

Lo que alguna vez fue promocionado como un staff técnico de primer nivel, con sellos de JP Morgan , HSBC y Deutsche Bank , mutó en una estructura mínima, compuesta por los integrantes de su consultora Anker y un puñado más de funcionarios. “Caputo paga poco y los hombres ricos se aburren del trabajo duro”, ironizó un exfuncionario ante Letra P . Traducción: sin dividendos, se vuelve difícil competir con el Excel.

Quirno, cerebro financiero del arranque libertario , fue “ascendido” al Ministerio de Relaciones Exteriores. No se fue, pero cambió de edificio y de responsabilidades. Su caso contrastó con el de Pazo, quien abandonó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) en medio de una pelea con la Unión Industrial Argentina ( UIA ) por quebrantos fiscales por más de u$s 3000 millones. Se refugió en el sector privado entre campos y vacas.

La última ficha en salir sería Daza, tentado por el presidente electo José Antonio Kast para asumir como superministro económico en Chile. Daza, secretario de Política Económica, es una de las espadas tuiteras más fervientes en la defensa del modelo económico de Javier Milei y, en lo formal, el hombre encargado de darle consistencia macroeconómica a un modelo apalancado en el ajuste fiscal y el pedal financiero.

Con el gabinete reducido al mínimo, el núcleo duro debajo de Caputo y su socio, Santiago Bausili , queda reducido a tres nombres: Vauthier, Furiase y Núñez. Bautizados por el propio Caputo como Los Picantes, funcionan como músculo técnico y escuderos mediáticos. Estos especialistas en gráficos y en explicar que, aunque siempre faltan dólares , Todo Marcha Acorde al Plan (TMAP), ocupan, en lo formal, cargos de menor jerarquía.

Furiase es director del Banco Central (empoderado, en la última conferencia, por Bausili); Vauthier y Núñez ofician de directores en el alicaído Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). La expertise del trío es convertir déficits en épicas y licuaciones en “rescate moral”.

El sarcasmo no falta. En redes, Núñez y Quirno fueron protagonistas de campañas virtuales contra economistas críticos como Marina Dal Poggetto o Hernán Lacunza. El método: ironía, datos en modo Excel punk, y un tono beligerante con perfume a bull market.

Que disparate lo que dice esta mujer. Su análisis es tan pobre que no puedo imaginar otra cosa que no sea mala intención o un intento desesperado por justificar groseros errores de pronóstico desde diciembre. El cepo se flexibilizó dramáticamente: pasamos de pagar importaciones a… — Felipe Núñez (@Felii_N) August 15, 2024

Junto a ellos, permanece el funcionario invisible: Martín Maccarone, sin decreto de designación pero con poder real. Coordina obras públicas desde una oficina del Palacio de Hacienda que usa a pesar de no tener cargo formal y responde tanto a Toto Caputo como a Santiago Caputo. En la jerga ministerial, y especialmente por su pasado familiar en una constructora que algunos consideran recibió beneficios de la política, ya lo apodaron el “fantasma del Paseo Gigena”. En las últimas horas, surgieron rumores en cuanto a que Maccarone podría renunciar a un cargo que -paradójicamente- nunca asumió como tal.

Del dream team a la cooperativa Toto Caputo & hijos

La estructura restante parece armada más por vínculos personales que por cuadros técnicos. Sobrevive Santiago Bausili en el Banco Central, histórico socio del ministro en la consultora Anker Latinoamérica. Llegó al gabinete económico con una doble misión: engrosar las reservas del BCRA y desarmas las Leliq.

También sigue Pablo Lavigne en Producción, aunque con un organigrama recortado por la salida, a mitad de año, de quienes eran sus laderos en Comercio: Esteban Marzorati, Santiago Mignone y el ex subsecretario de Pymes Marcos Ayerra. ¿Las causas? La búsqueda de mejores salarios en el sector privado. Lavigne llegó al cargo más alineado ideológicamente con Federico Sturzenegger que con Caputo, pero se ganó la confianza del titular de Economía.

AOG-Expo2025_Coordinador-de-Energia-y-Mineria_Daniel-Gonzalez-petroleras El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, escuchó a las petroleras

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, también permanece. Amigo de Caputo, oficia como sus ojos y oídos en un área estratégica y tiene la última palabra por sobre la secretaria de Energía María Tettamanti, una técnica ex Camuzzi que llegó recomendada por asesores de Mauricio Macri pero que, rápidamente, cortó su vínculo con el Pro.

González integró los directorios de YPF y de Accenture (empresa que, ahora, le compra Profertil a la petrolera. También tuvo cargos importantes en IDEA. Su pasado corporativo y su rol como coordinador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) lo ponen en el centro de los conflictos de intereses que atraviesa a todo el equipo de Toto.

Pero el capítulo más insólito lo protagonizan los hijos del ministro. En una confesión digna de sitcom institucional, Toto Caputo reveló que trabajan gratis, mientras mantienen altos cargos en bufetes de abogados y sociedades de Bolsa. Agustín pasó por Bruchou Funes de Rioja, uno de los estudios que redactó las reformas que impulsa el Gobierno, y Cristóbal, por Balanz y otras firmas de inversión.

Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto.



Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público.

Lo hago por la patria.

También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el… — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 21, 2025

Sin presupuesto para salarios, el Palacio de Hacienda mutó en pyme familiar con salario emocional y CV extendido en LinkedIn.

JP Morgan y el exilio de la aristocracia financiera

Buena parte del equipo original de Caputo compartía un mismo ADN: JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC. El perfil era claro: hombres de traje, con inglés financiero fluido y experiencia en trading y powerpoints institucionales. Pero la lógica libertaria no cotiza bien en Wall Street, al menos no al precio del mercado.

toto caúto y santiago bausilli en el JP Morgan

Daza y Caputo trabajaron juntos en JP Morgan y en Deutsche Bank. Quirno hizo lo suyo en la misma línea, al igual que el recientemente reincorporado Alejandro Lew, ex YPF y exvicepresidente del Banco Central. Lew salió de YPF peleado con el exministro Sergio Massa, en medio de una crisis que dejó a Argentina sin nafta antes de las elecciones. El massismo y la Cámpora -que manejaba la petrolera- responsabilizaron al CFO por no haber conseguido los dólares necesarios para garantizar la importación de combustible. Lew se reconvirtió: en bancos, cuentan que su rol para conseguir renovar los vencimientos periódicos de deuda es activo.

Una mujer, la primera en irse

La salida de Florencia Misrahi marcó el punto de partida de la dispersión que sacude al equipo económico de Caputo. Según fuentes del Gobierno, la funcionaria fue desplazada tras negarse a aceptar una baja en su salario, que superaba los $32 millones mensuales como titular de la ARCA.

Designada por el presidente Javier Milei, Misrahi fue la primera del denominado dream team en dar el portazo. Su perfil técnico y su recorrido por la agroexportación contrastaban con la impronta libertaria. La implementación de medidas fiscales sobre criptomonedas, streaming e influencers terminó por sellar su destino, apenas días antes del primer aniversario del actual mandato.

Los Picantes de Toto Caputo Toto Caputo y Los Picantes de la cartera económica

La idea de una gestión “con los mejores” se va desdibujando. Lo que empezó como un gabinete autocelebrado como equipo de lujo terminó reducido a un esquema de sobrevivientes. Con Scott Bessent y Donald Trump como ejes de política exterior, y sin dólares en el Banco Central, la épica de los tecnócratas se parece cada vez más a una sitcom económica.