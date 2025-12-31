Javier Milei y la oposición: señales de la historia camino a la pelea por la reelección

“Que se junten, son el pasado” . La frase podría pertenecer a Javier Milei y estar dirigida a la oposición , fragmentada y sin rumbo tras el triunfo oficialista de octubre, que ratificó al Presidente como única figura de relieve nacional y a La Libertad Avanza como el único sello que logró desplegarse en todo el país.

Sin embargo, esas seis palabras tienen un antecedente registrado en boca del expresidente Néstor Kirchner hace exactamente 20 años . Estaba destinada a las figuras opositoras de distintos colores de aquella época, quienes se habían reunido para cuestionar el proyecto oficialista de reformar el Consejo de la Magistratura. Mauricio Macri , Elisa Carrió , Hermes Binner , Ricardo López Murphy y diputados de la UCR acusaban al gobierno de entonces de querer manipular la Justicia. “Que se junten, son el pasado”, los ninguneó Kirchner.

El Pingüino venía a mil. El 23 de octubre de 2005 Cristina Fernández de Kirchner le había ganado por 25 puntos a Chiche Duhalde en las elecciones por la senaduría de la provincia de Buenos Aires. Una batalla de “alta peluquería” (Aníbal F. dixit) con la que el kirchnerismo decretó su emancipación final del duhaldismo.

Un mes y medio después, el 15 de diciembre, Kirchner anunció el pago de la deuda al FMI . Más épica de la emancipación. Con ese viento de cola, el oficialismo de entonces impulsó el proyecto para reducir la cantidad de integrantes del organismo que tiene la facultad de juzgar y remover a quienes juzgan y condenan.

Aquella reunión en el Congreso que molestó al entonces jefe de Estado tenía como caras visibles a figuras que hacía nada venían de ser legitimadas en las urnas. Macri y Carrió habían ganado en octubre sus bancas en Diputados por la ciudad de Buenos Aires. Binner, en Santa Fe, preludio de su llegada a la gobernación en 2007. López Murphy había sacado sólo siete puntos en la pelea bonaerense, pero aún arrastraba el aura de haberse quedado en la puerta del ballotage presidencial que no fue en 2003.

Caracterizados por Kirchner, no sin argumentos, como “el pasado” en 2005, hoy sabemos que esos nombres fueron parte del futuro. Macri ganó la Ciudad, dejó pasar el huracán CFK de 2011 y el resto es historia: foto con Lilita, nacimiento de Cambiemos, Convención radical de Gualeguaychú y victoria en la segunda vuelta presidencial de 2015. Había pasado una década.

La oposición de mañana

Veinte años después de aquel cruce de 2005, el oficialismo libertario hace cuentas pensando en la reelección y Letra P desde el 10 de diciembre explora una pregunta: ¿Quién le discute el 2027 a Milei?

Como le señaló el politólogo Federico Zapata a este medio, “cuando hay cambios de época, la oposición debe hacer el ejercicio de renovar el elenco político, las ideas y la oferta partidaria”. Los diez años que le llevó a aquella dirigencia derrotar al kirchnerismo, algo más de lo que le había costado a otra oposición sacar de la Casa Rosada en los 90 a Carlos Menem, muestran como señal una cuesta larga y empinada de cara a 2027 para quienes no comulgan con el credo libertario.

La semana pasada, Axel Kicillof, la única referencia opositora a la que la política tilda de presidenciable, volvió a agitar su Movimiento Derecho al Futuro y dejó tres afirmaciones: para vencer a Milei no alcanza con el peronismo, no alcanza con Buenos Aires y “no alcanza con resistir, también hay que brindar una perspectiva de futuro”. Un ladrillo puede ser el comienzo de algo más grande o tan solo un ladrillo.

En contra de la pluma del genial poeta Enrique Cadícamo, la historia no vuelve a repetirse, pero suele encerrar enseñanzas para lo que puede venir. Un ejemplo es la tapa del diario Clarín del día siguiente de aquella escaramuza de 2005. Un destacado en letras rojas sembraba un aviso que tardó años en crecer, pero germinó. Descubrir esas señales puede resultar de gran utilidad.