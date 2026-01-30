RÍO NEGRO | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Arabela Carreras: "Río Negro necesita un frente amplio moderno y federal"

La exgobernadora promete jugar en 2027. Su visicón sobre la provincia y la gestión de La Libertad Avanza. Ideas para la Carta Orgánica y críticas a Cortés.

Letra P | Germán Hernández
Por Germán Hernández
Arabela Carreras&nbsp;&nbsp;siente que la política le dará una nueva oportunidad para volver.

Arabela Carreras y su tropa barilochense. La exgobernadora juega en el pago chico mientras arma un frente provincial.

Arabela Carreras aprovechó enero para tomarse unos días de descanso y comenzar a diagramar un 2026 en el que volverá al ruedo de la política. Con aire renovado, vuelve con ideas para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche y continuar en la construcción de "una alternativa provincial" con nombres propios que aún prefiere no mencionar.

En este verano lee sobre inteligencia artificial, trabajo y Estado, "porque la política va atrasada y eso se paga caro". Desconecta mirando la serie Yellowstone y sus precuelas, donde la familia Dutton, poseedora del rancho más grande de Estados Unidos a fines del siglo XIX, lidia con disputas internas y externas por el territorio.

2025, el año para volver a la cancha en Río Negro

- ¿Que poyecta para este 2026 en términos políticos? ¿Cómo y dónde se imagina?

- Estoy trabajando con diferentes sectores, armando una alternativa provincial con propuestas innovadoras que retomen una agenda de desarrollo y de bienestar general, más allá de los personalismos y superando las individualidades. Río Negro necesita una propuesta que vuelva a tener norte: desarrollo, educación, integración territorial y un Estado moderno. Cuando la política se convierte en un club de poder, se desconecta de la gente. Estamos diseñando un espacio donde se escucha, se discute y se construye con seriedad lo que cada región de la provincia necesita.

Experiencia en la gestión, elecciones 2027 y la relación con Milei

- ¿Cómo analiza la coyuntura provincial de cara al 2027? ¿Considera que su experiencia como gobernadora puede aportar en algún frente?

- Veo un escenario provincial muy abierto: hay cansancio con la improvisación y también con los personalismos. Mi experiencia puede aportar gestión, equipos y una forma de decidir con planificación, pero sobre todo una convicción: los acuerdos se cumplen y la política se hace con la gente. Tenemos que recuperar la capacidad de planificar a mediano plazo, entender hacia donde va el mundo y trabajar para una provincia capaz de integrarse productivamente. Si no miramos más allá de la próxima elección, seguiremos atados a la improvisación constante.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 21.25.08
La exgobernadora en sus vacaciones. Desconecta con series y lecturas.

- ¿Ha hablado con otro espacio político para generar una alianza?

- Sí, hablo con distintos sectores porque Río Negro necesita un frente amplio, moderno y federal en serio, con referentes territoriales, sectores productivos y del trabajo. No me interesa un armado para repartir cargos, me interesa un proyecto.

- ¿Cómo piensa que Alberto Weretilneck lleva la relación con el gobierno de Javier Milei?

- La relación con Nación tiene que ser de diálogo permanente y, a la vez, defensa clara de los intereses rionegrinos. Es evidente que el gobierno nacional logró ordenar algunas variables macroeconómicas, en especial el equilibrio fiscal y una desaceleración de la inflación, y eso es condición fundamental para planificar el crecimiento provincial. Ahora, el desafío es que esa estabilización se traduzca en producción, empleo y previsibilidad para las provincias: rutas, infraestructura y políticas básicas como salud y educación no pueden quedar fuera de la agenda.

481076355_1171744704318689_3399054017768436006_n
Arabela Carreras, cuando era gobernadora de R&iacute;o Negro, recorriendo la provincia.

- ¿Cómo califica a la gestión de La Libertad Avanza?

- Valoro el foco en la estabilización y en corregir distorsiones, pero todavía falta una hoja de ruta federal y más construcción institucional: reglas claras para el desarrollo y continuidad de obras estratégicas. Ordenar la macro es condición necesaria, lo que viene es crecer y sostener cohesión social en todo el país.

Bariloche y la rosca del pago chico

- ¿Está siguiendo la gestión del intendente Walter Cortés? ¿Cómo la analiza?

- Sí, la sigo. Y lo digo sin vueltas: Bariloche necesita más gestión y menos conflicto. La ciudad requiere previsibilidad, planificación urbana, acceso a tierra y vivienda, y una relación madura con el Concejo Deliberante y con los actores sociales. Cuando la política se vuelve una pelea permanente y se impone la prepotencia en las decisiones, se frena la solución de los problemas reales: transporte, servicios, seguridad vial, hábitat, empleo. Bariloche no puede perder tiempo.

- ¿Se imagina un escenario político de tensión este año con respecto al tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica? ¿Va a formar parte de la discusión política local en este eje?

- Si la reforma se plantea como herramienta de disputa, va a haber tensión, seguro. La Carta Orgánica no es un botín: es la regla de juego de la ciudad. Fui presidenta de la Constituyente de 2007 y, si se abre un proceso serio, participativo y transparente, voy a aportar experiencia para que se discuta con método y con límites claros. Más institucionalidad y a la vez una necesaria modernización, no atajos.

