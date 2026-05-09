Río Negro: cómo es el experimento que busca ordenar a la oposición a los Soria en General Roca

El gobernador de Río Negro estuvo esta semana en general Roca y dejó abierta la posibilidad a una alianza amplia para enfrentar al sorismo.

El lanzamiento de María Emilia Soria para disputar la gobernación en 2027 no produjo un impacto discursivo arrasador, pero sí generó un efecto inmediato en el resto de la dirigencia que activó conversaciones para construir una alternativa opositora amplia en la ciudad más difícil para el oficialismo provincial en Río Negro .

El movimiento empezó a transparentarse esta semana, cuando el gobernador Alberto Weretilneck dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia un “frente amplio” en General Roca y hasta reconoció que está dispuesto a dejar el primer lugar a otra fuerza, como el PRO o La Libertad Avanza .

Roca sigue siendo el principal bastión histórico del PJ rionegrino y, al mismo tiempo, el territorio donde Juntos Somos Río Negro nunca logró consolidar una mayoría propia, aunque tuvo enorme representación dirigencial en todo el ciclo histórico desde su fundación.

En paralelo, el PRO también dejó señales claras en esa dirección frentista. El legislador y presidente partidario Juan Martín confirmó ante Letra P que la posibilidad de una alianza “es una idea en el universo de la alternancia”, una frase que expone que las conversaciones existen y que el escenario dejó de ser tabú.

La novedad es que esa hipótesis ya no involucra solamente a JSRN y al PRO. En el nuevo mapa aparece también la UCR y un sector de LLA que empezó a desplegar estructura propia en el Alto Valle.

El efecto político en Río Negro

La intendenta roquense ya decidió posicionarse en la discusión provincial y aunque el anuncio todavía aparece más ligado a una instalación progresiva que a una candidatura formal, el mensaje fue claro para el peronismo, que intenta ordenar expectativas alrededor de su figura.

image.png Juan Martín, hace equilibrio y presentó su lista como PRO Río Negro.

Ese movimiento generó dos lecturas simultáneas. La primera, dentro del PJ, donde el apellido Soria sigue siendo la referencia electoral más representativa en el justicialismo de Río Negro. La segunda, en la oposición, que sabe que enfrentar ese armado de manera fragmentada puede volver a garantizarle al peronismo el control político de la ciudad. Por eso, la idea de una construcción amplia empezó a circular otra vez.

Desde hace años existen sectores que imaginan una convergencia entre JSRN y fuerzas opositoras locales para disputar el bastión roquense. Pero ahora aparece un elemento nuevo, el crecimiento libertario y la necesidad de evitar que la fragmentación termine favoreciendo al sorismo.

Enzo Fullone y la construcción libertaria en Roca

En ese esquema aparece una figura que comenzó a ganar centralidad, la del senador Enzo Fullone. Convertido en uno de los principales interlocutores de LLA en la Patagonia norte, Fullone viene desarrollando un trabajo territorial fuerte en Roca y empezó a mostrarse como articulador político hacia 2027.

Hace pocas semanas encabezó un encuentro con empresarios, profesionales e independientes en la ciudad, donde explicitó su intención de ampliar el espacio libertario y sumar sectores externos al partido. Allí dejó una definición que empieza a leerse en clave provincial. “Necesitamos un cambio de rumbo, de gestión y de formas”, dijo en una frase no solo apuntó al peronismo, también funcionó como señal hacia sectores opositores que empiezan a explorar puntos de coincidencia.

Enzo Fullone

Fullone, además, viene construyendo un perfil más de rosca que el que estrictamente se reconoce al universo libertario. En distintas entrevistas aseguró que La Libertad Avanza quiere “ser gobierno en Río Negro y en muchos municipios” y planteó la necesidad de incorporar cuadros técnicos, empresarios y profesionales para ampliar la base electoral del espacio.

En Roca, ese despliegue ya empezó a verse. El senador logró reunir a más de 300 personas en un acto partidario realizado en marzo y desde entonces el espacio trabaja en la conformación de mesas locales y nuevos armados territoriales.

“General Roca debe ser protagonista de este derrame, el crecimiento de Vaca Muerta no puede quedar en la frontera de la provincia, debe entrar en cada hogar de Roca en forma de empleo, mejores servicios y una infraestructura que esté a la altura de lo que producimos", lanzó Fullone, en una crítica al kirchnerismo local.

El laboratorio opositor

La hipótesis que empieza a circular en distintos sectores es simple. Si María Emilia Soria logra ordenar al PJ detrás de una candidatura a la intendencia fuerte, la única manera de competir será mediante un esquema de acumulación más amplio. Allí aparece una ecuación todavía impensada hace pocos años: JSRN, PRO, radicalismo y libertarios compartiendo un mismo frente.

541432001_1077401557883989_1255549201577064418_n El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck junto a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, en el acto por el aniversario de la localidad.

Dentro de la representación de Javier Milei todavía existen sectores que rechazan cualquier entendimiento con fuerzas tradicionales. En el PRO también sobreviven diferencias respecto de cómo vincularse con Weretilneck, y en el radicalismo persisten sectores que desconfían de una coalición demasiado heterogénea. Sin embargo, todos los espacios parecen coincidir que, divididos, el escenario favorece al sorismo.

Consultado por Letra P, el último candidato a la intendencia roquense de JSRN, el ministro de Producción, Carlos Banacloy, advirtió que "Roca quedó a espaldas al desarrollo" y apuntó a la familia peronista. Para ganarle, aseguró, "hay que pensar en una alianza de ideas"

El problema que la oposición todavía no resolvió

La dificultad para la oposición sigue siendo la construcción de una candidatura solvente. En Roca, históricamente, los intentos anti-Soria lograron consolidar rechazo político, pero nunca terminaron de construir una alternativa con identidad propia.

JSRN mantiene fortaleza provincial, pero nunca pudo perforar del todo el núcleo duro peronista de la ciudad. El PRO no consiguió consolidar una referencia territorial competitiva, la UCR quedó diluida entre acuerdos y crisis internas, y los libertarios todavía están en etapa de organización.

Por eso, el lanzamiento de Emilia Soria empieza a producir un efecto paradójico; mientras el PJ ordena expectativas alrededor de una candidatura, la oposición comienza a discutir, quizá por primera vez de manera explícita, la necesidad de un proyecto común.