Neuquén: Kaizen Energy avanza con la ampliación del Parque Solar de Cutral Co

Kaizen Energy avanza en la ampliación del Parque Solar de Cutral Co (Neuquén)

Neuquén consolida su perfil energético con la ampliación del Parque Solar de Cutral Co, un proyecto clave que impulsa Kaizen Energy y apunta a triplicar la capacidad instalada. La iniciativa refuerza la apuesta por la energía renovable en la provincia y marca un nuevo paso en la estrategia de expansión regional de la compañía paraguaya.

Se trata de una etapa inicial pero clave, que habilita el avance administrativo y técnico del proyecto, el cual ya cuenta con autorizaciones otorgadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. ( Cammesa ) y por el gobierno de Javier Milei . Esta operación representa el primer proyecto internacional de Kaizen Energy y marca un hito en su crecimiento regional.

La compañía formalizó el desarrollo de la iniciativa mediante la firma de un acta de compromiso con la Municipalidad de Cutral Co, que habilita una inversión privada destinada a ampliar la capacidad instalada del parque solar hasta los 30 megavatios, que se sumarán a la infraestructura energética existente en la ciudad neuquina.

Cutral Co ya cuenta con un parque solar operativo de 3,1 MW, habilitado para comercializar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista ( MEM ). La ampliación permitirá escalar el proyecto, fortalecer la infraestructura energética local y generar nuevas oportunidades económicas en la región.

Durante la firma del acta estuvieron presentes el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco ; el jefe de Gabinete y Gobierno municipal, Walter Mardones ; y Claudio Escobar , ceo de Kaizen Energy S.A.E.C.A.

Inversión estratégica en el área de energía

La inversión responde a una estrategia de internacionalización orientada a llevar capital, tecnología y know-how paraguayo a mercados con alto potencial energético.

“Vimos la trayectoria y el buen trabajo que realiza el Municipio de Cutral Co. Treinta megas no es poco para Argentina ni para el mundo. Va a dar mucho que hablar y será muy beneficioso para los ciudadanos de Cutral Co”, aseguró Escobar.

La elección de Neuquén se vincula con su rol estratégico dentro del mapa energético argentino y con las condiciones técnicas y regulatorias favorables para el desarrollo de proyectos de energías renovables.

Con esta iniciativa, Kaizen Energy refuerza su posicionamiento como actor regional del sector energético, contribuye a la transición hacia energías limpias y fortalece la presencia de empresas paraguayas en proyectos internacionales de gran escala.

Las soluciones energéticas de Kaizen Energy

Kaizen Energy S.A.E.C.A., fundada en 2022, es una empresa paraguaya dedicada al diseño, implementación y monitoreo de soluciones de energía solar fotovoltaica para hogares, comercios e industrias.

Su portafolio incluye sistemas inteligentes, infraestructura de almacenamiento energético y tecnologías de última generación orientadas a mejorar la eficiencia operativa y reducir la huella de carbono.

La compañía paraguaya impulsa, además, proyectos que fomentan la independencia energética y el desarrollo sustentable.