DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Federico Susbielles apunta a la reelección en Bahía Blanca y la oposición hierve de candidatos e internas

Tras dos catástrofes y una derrota, el intendente relanzó su vínculo con Kicillof. Enfrente: libertarios divididos, el PRO solo y una radical que quiere volver.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Federico Susbielles en la asunción de Kicillof como presidente del PJ bonaerense&nbsp;

Federico Susbielles en la asunción de Kicillof como presidente del PJ bonaerense 

Federico Susbielles viajó a La Plata a fines de abril para reunirse con el gobernador Axel Kicillof. Juntos, repasaron obras, inversiones en el Puerto de Bahía Blanca y un programa de fortalecimiento para empresas. El intendente peronista busca relanzarse política e institucionalmente después de dos años de gestión marcados por dos catástrofes y una derrota electoral.

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José Maldonado

Susbielles parece haber dejado atrás el juego a tres bandas entre la Casa Rosada, el kirchnerismo y La Plata que caracterizó sus primeros dos años de gobierno. Hoy se mueve mucho más cerca del gobernador Kicillof y de grupos de intendentes peronistas del conurbano, en busca de un recomienzo político y de gestión. Pero mientras tanto, en Bahía Blanca la carrera por el 2027 ya parece haber largado y en la oposición aparecen candidatos de todos los colores: libertarios, amarillos, radicales.

El efecto temporal en Bahía Blanca

Las elecciones legislativas de septiembre de 2025 marcaron un piso duro: el peronismo cayó al 31% en Bahía Blanca y un mes después, en las generales, La Libertad Avanza se llevó el 54% de los votos en el distrito que gobierna Susbielles. El resultado aceleró lo que ya venía procesando en silencio: el abandono del equilibrio con Casa Rosada y un reencuadre más nítido hacia La Plata.

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Las dos catástrofes (en diciembre de 2023 y el año pasado) le comieron la agenda pero también le dieron un paragas político. La inundación del 7 de marzo de 2025, que dejó 18 muertos y destruyó barrios enteros, se convirtió paradójicamente en el eje de su relanzamiento: el plan hidráulico, las obras del Canal Maldonado y la visita de Kicillof en marzo con entrega de viviendas. En abril sumó el Gabinete del Bicentenario una mesa que convocó a referentes opositores, empresarios, sindicatos y universidades bajo su conducción. Esta semana dio un paso más: salió a rechazar públicamente el recorte nacional de subsidios de zona fría, el primer choque abierto con la Casa Rosada en meses. "No castiguen más a los bahienses", exigió.

Susbielles, peronista

Días antes, Susbielles había viajado a La Plata para aplaudir a Kicillof en su asunción como presidente del PJ bonaerense. Como consejero de la Sexta, pidió la palabra para decir que en el peronismo "no sobra nadie". Lo hizo en plena tensión entre el gobernador y el kirchnerismo, con Máximo Kirchner en Rosario, bien lejos del acto. El mensaje no pasó desapercibido: Susbielles, que perdió 15 puntos en su distrito, necesita tender puentes con todos los sectores del peronismo.

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Pero la oposición lee el desgaste de Susbielles y los nombres para la carrera 2027 aparecen cada semana. En un distrito que le dio el 54% a La Libertad Avanza en octubre y donde el peronismo cayó al 31%, hay dirigentes de todos los espacios que creen que la ciudad está lista para un recambio. La última en anotarse fue la diputada radical Karina Banfi, que esta semana no descartó en una entrevita con La Nueva lanzar su candidatura a intendenta. Banfi es oriunda de Bahía Blanca pero no vive en la ciudad desde 1988. Con todo, se imagina compitiendo en el armado que termine integrando la UCR.

El juego de Oscar Liberman

El escenario opositor tiene parado en el centro del ring a La Libertad Avanza. El diputado provincial Oscar Liberman confirmó a Letra P que quiere competir por la intendencia. Se presenta como coordinador libertario en Bahía y asegura que sigue construyendo territorio con un equipo propio. Entró primero en la lista de la Sexta en septiembre con el aval del armador provincial Sebastián Pareja. Pero la sintonía hoy no parece ser la mejor.

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Sebastián Pareja junto a Oscar Liberman y Héctor Gay, candidatos de LLA en Bahía Blanca

Sebastián Pareja junto a Oscar Liberman y Héctor Gay, candidatos de LLA en Bahía Blanca

Dentro de La Libertad Avanza, el escenario es más complejo. Héctor Gay, dos veces intendente y el nombre con más conocimiento en la ciudad, parece haberle cerrado definitivamente la puerta a una nueva candidatura. Fue electo diputado provincial el año pasado y representa al espacio de Patricia Bullrich en la Legislatura bonaerense. Eventualmente, es un nombre al que podrían "ir a buscar" para volver a competir por un tercer período.

Nombres del PRO

El PRO también juega solo. La concejal Gisela Caputo y el concejal Emiliano Álvarez Porte, ambos referentes del ritondismo en Bahía, rompieron con La Libertad Avanza en diciembre cuando votaron junto al peronismo la tasa solidaria al Polo Petroquímico y el presupuesto 2026. Desde entonces construyen su propia alternativa. Álvarez Porte, ex secretario de Seguridad de Gay y candidato frustrado a intendente en 2023, es el nombre que se anota por el espacio para 2027. Caputo, que preside el Concejo Deliberante con votos del peronismo, también asoma como opción.

El mapa no termina ahí. En el espacio que responde a Diego Santilli, Adrián Jouglard también asoma como nombre para 2027, una pata más en una oposición que se fragmenta entre libertarios con interna, un PRO que se para solo y una radical que llega desde afuera. La fragmentación y las internas en esos espacios entusiasman a Susbielles, que ganó la intendencia con el 36% de los votos porque la oposición llegó dividida y se repartió el resto.

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