Alberto Weretilneck juntó a JSRN para contener a la tropa en la previa de la discusión por el Presupuesto

En la previa a una discusión clave por el Presupuesto provincial , el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , convocó a todos los legisladores de Juntos Somos Río Negro (JSRN) para una reunión reservada en el casino de Viedma . El objetivo fue ordenar la tropa y discutir posiciones antes del debate legislativo del jueves, pero también para planificar el paso siguiente.

El encuentro no se limitó al Presupuesto, hubo un repaso del año político, del que también participaron ministros y asesores, y derivó en un pase de facturas internas y críticas por la última derrota electoral. De la reunión en la que Weretilneck expuso sus planes para el 2026 también participó el legislador de Pedro Dantas . Un mensaje para nada menor ya que el PJ provincial busca expulsarlo del partido por llamar a votar al oficialismo el 26 de octubre.

En lo concreto, el gobernador quiere dejar atrás la derrota en la legislativas para proyectar 2027 con mayor expectativa. “Fue una reunión para contener, pero también para escuchar cosas que antes nadie se animaba a decir”, resumió ante Letra P un legislador que participó del encuentro. Weretilneck y toda la tropa sabe que para, al menos, comenzar el año sin sobresaltos será fundamentel aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal.

Uno de los momentos más incómodos de los vividos en la mañana del martes tuvo que ver con el retorno de la discusión por la estrategia electoral fallida y, en particular, con la decisión del gobernador de contratar a Derek Hampton , socio de Santiago Caputo , para trabajar sobre el armado de JSRN. Según reconstruyeron varias fuentes, la contratación que le habría costado al partido cerca de 800 mil dólares fue cuestionada abiertamente por dirigentes que, entienden, terminó agravando el descontento interno que ya venía desde el primer año de gestión del actual periodo de Weretilneck al mando.

Hampton estuvo presente en la reunión y protagonizó uno de los cruces más comentados de la noche. Delante de todos, le dijo a los legisladores que la última elección se nacionalizó y la figura de Javier Milei gravitó de tal manera que “si ponía una botella o un florero de candidato en Río Negro, ganaba igual”, una frase que cayó como un balde de agua fría entre los presentes y expuso crudamente el diagnóstico sobre el escenario provincial.

Weretilneck dijo que en el 2026 las obras van a seguir a lo largo y ancho de la provincia, y habilitó nuevos cuestionamientos, está vez desde los sectores más cercanos al gobernador hacia los intendentes, a quienes acusaron de "sacar provecho" de esas obras, presentándola como propias y utilizándolas para impulsar las gestiones locales, sin tener en cuenta el rol de la provincia en dichas ejecuciones.

En este sentido, la discusión subió aún más de temperatura cuando tanto Hampton como el ministro de Producción, Carlos Banacloy, coincidieron en que muchos jefes comunales se muestran como que “están mejor que el gobernador” a partir de ese tipo acciones. El grupo de dirigentes más leal insite en que Weretilneck ostenta los niveles de imagen más alto de la provincia y que, frente a esa situación, había que “pasar por arriba” a los jefes comunales que intentan cortarse solos.

El clima se tensó al punto de incomodar a varias figuras presentes, y fue el propio Weretilneck quien decidió cortar el debate.

La postura de los legisladores de Juntos Somos Río Negro

En la previa al debate del Presupuesto, muchos legisladores oficialistas pidieron tener un margen mayor para opinar e impulsar proyectos propios. “Todo está cercenado a las decisiones de Alberto, Facundo López y de quien, en silencio, ordena la política del Gobierno, Daniel ‘el Fino’ Sartor”, describió un dirigente.

Sartor, exministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa, aparece mencionado de manera recurrente en las conversaciones internas como una figura clave en la toma de decisiones estratégicas. Junto con López, jefe del bloque oficialista, marcan la cancha tanto a ministros como a legisladores, en un esquema de poder que para muchos aparece como demasiado cerrado.

“Queremos más diálogo, más lugar y más opinión”, reclamó ante Letra P uno de los legisladores presentes. La respuesta de Weretilneck, dicen, fue defensiva. Si bien el gobernador habló de la necesidad de resetear la estrategia oficialista de cara al futuro, evitó abrir el juego en términos concretos. “Un poder encapsulado termina en derrota”, lanzó uno de los asistentes, sintetizando el sentimiento que atravesó la mesa.

weretilneck.png_580023255

Otro dato relevante en la reunión fue la presencia del legislador del PJ-Nuevo Encuentro, Pedro Dantas, uno de los opositores que podría integrar el gabinete provincial a partir de recambio previsto para el próximo año. La participación del exdiputado peronista alimenta aún más los rumores de un salto inmediato a las filas del gobernador.

El encuentro en el casino dejó en claro que Weretilneck busca planificar el futuro con un replanteo estratégico, pero también que enfrenta una interna un poco recrudecida de lo que acostumbra el armado transversal al que seguirá dando forma. La discusión del Presupuesto será el primer test para confirmar que todavía cuenta con una mayoría sólida en la que, más allá de lo sucedido en las elecciones, puede confiar para avanzar con sus planes de gobierno.