Diego Kravetz, número dos de la SIDE, quiere volver a Lanús y ya prepara su candidatura a intendente

Diego Kravetz , el número dos de la Secretaría de Inteligencia ( SIDE ), sueña con convertirse en intendente de Lanús en 2027. Pese a que su candidatura todavía no está 100% confirmada por la cúpula de La Libertad Avanza , el Señor 8 ya comenzó a mover influencias para hacerla realidad y hasta organizó un almuerzo en el distrito en el que supo ser jefe de Gabinete para dar el puntapié inicial.

Vínculos con la Casa Rosada y una narrativa alineada a Karina Milei no le faltan, como así tampoco un pragmatismo para penetrar en este histórico bastión del peronismo, hoy gobernado por el camporista Julián Álvarez . Sin embargo, su principal obstáculo es la construcción de una candidatura desde un rol institucional que le exige bajo perfil y extremo hermetismo.

Por eso, en el histórico edificio de la calle 25 de Mayo anticipan su posible salida para el próximo año, que le daría a sus jefes políticos una posibilidad concreta de disputar no sólo Lanús, sino una porción importante de la Tercera sección electoral.

Como sucedió con muchos otros dirigentes políticos que no eran parte del ecosistema libertario, Kravetz pasó de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires a la SIDE gracias a una recomendación personal de Santiago Caputo , quien controla en las sombras cada una de las decisiones del sistema de espionaje nacional. Incluso, lo hizo con el auspicio político de Leonardo Scatturice , un mega empresario argentino y lobista en temas de seguridad ante el gobierno de Donald Trump .

Sin embargo, con el correr de la gestión, y la ampliación del poder de la hermana de Javier Milei al interior del gabinete libertario, Kravetz comenzó a moverse con mayor comodidad dentro de la estructura karinista. De hecho, quienes lo escucharon en los últimos días, bajo un estricto protocolo de hermetismo, aseguran que el Señor 8 integra hoy la mesa política de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires .

santiago-caputo-2 Santiago Caputo, jefe político de Diego Kravetz en la SIDE.

Con esa llegada, Kravetz cree que es el único con posibilidades reales de darle a La Libertad Avanza un triunfo electoral en 2027 en el distrito y, en paralelo, contribuir a ganar la gobernación bonaerense con el peso de la Tercera sección electoral, una región históricamente afín al justicialismo, pero en la cual exmacristas y libertarios tienen un amplio despliegue territorial. En esa otra contienda mayor, Pareja es una de las opciones para intentar ganar el sillón Dardo Rocha.

El camino del número dos de la SIDE hacia el 2027

Luego de la decisión de Néstor Grindetti de no buscar un tercer mandato en Lanús - intentó sin éxitos ser gobernador bonaerense en 2023 con la boleta de Patricia Bullrich -, la jefatura política de la derecha quedó prácticamente acéfala en lo local. Eso pese a algunos tímidos intentos de otros dirigentes de construir una candidatura para dentro de dos años, como el joven concejal libertario Ignacio Moroni o el varias veces edil del radicalismo Emiliano Bursese.

Si bien Morini es visto como un buen representante del parejismo lanusense, a sabiendas de su pasado larretista, en la cúpula libertaria no lo tienen en cuenta, al menos hoy, entre los posibles candidatos a disputarle el gobierno a La Cámpora. El rechazo se debe tanto a su falta de instalación como, probablemente, a la potencia de la agenda de mano dura, orden y lenguaje barrial de Kravetz en este distrito. El exsecretario de Seguridad de Lanús es consciente de esto, por eso comenzó a caminar desde ahora algunos barrios.

foto-telam.jpg Néstor Grindetti, exintendente de Lanús, junto a Cristian Ritondo.

Por esta razón es que, también, Grindetti organizó el miércoles pasado un almuerzo con sus antiguos funcionarios municipales para bajarles dos líneas políticas claras, a diez años de haber ganado por primera vez el municipio, al arrebatárselo al peronista retirado Darío Díaz Pérez. En ese encuentro a puertas cerradas, el exjefe comunal del PRO le dejó en claro a sus fieles que no está interesado en volver a inscribir su nombre en una boleta, pero que respaldará al funcionario de la SIDE.

De hecho, con este objetivo preciso en lo electoral, Kravetz y Grindetti se habían reunido en los días previos a este encuentro. Comida de por medio, ambos delinearon un plan para llegar cómodos al año que viene: el dirigente amarillo asumirá la jefatura de campaña, Karina Spalla volverá a oficiar de estratega en comunicación, y Adrián Urreli, hoy director en Banco Provincia en representación del ritondismo, se calzará el traje de armador local.

Los dos principales obstáculos en la campaña del Señor 8 libertario

Desde principios de enero, Kravetz está al frente de la Dirección de Operaciones del organismo de inteligencia, que tiene bajo su órbita al Servicio de Inteligencia (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC). El funcionario, que hizo su pase a las Fuerzas del Cielo por su vínculo con el tándem Caputo-Scatturice, fue designado en ese momento mediante una resolución interna y no a través del Boletín Oficial.

Esa formalización en los papeles ya marca la pauta de cómo deben moverse los funcionarios del área, es decir, de manera cauta y sigilosa. Incluso, Kravetz tuvo que borrar todas sus redes sociales antes de jurar en el cargo. Su cargo condiciona a Kravetz para cumplir el sueño de convertirse en intendente en dos años: por una cuestión de seguridad interna, y reglamento tácito de la denominada Casa, no puede moverse como un ciudadano más por los barrios y, mucho menos, hacer campaña con un perfil alto.

kravetz.jpg Diego Kravetz.

Ante este escenario, algunas fuentes con llegada a la SIDE aseguran que Kravetz estaría preparando sus cosas para irse de manera ordenada, aunque todavía sin una fecha a confirmar. Lo que está claro es que no será durante este verano. Lo que lo retiene no son sus funciones, sino un pedido explícito de la cúpula presidencial para que se quede donde está, sobre todo después de la polémica salida de Sergio Neiffert, quien se fue desplazado con numerosas denuncias en su contra, desde operar a dos bandos hasta espiar a su propio gobierno.

Kravetz ya empezó con su campaña local. Quienes estuvieron en aquel almuerzo para celebrar el décimo aniversario del triunfo amarillo en Lanús aseguran que busca que el PRO y LLA confluyan detrás de su nombre, sin embargo, hay quienes también evalúan ir con una boleta corta. Creen poder ganarle al intendente Álvarez bajo cualquier circunstancia.