Impacto en Río Cuarto: en medio de la guerra Gobierno vs. AFA, imputan al presidente de Estudiantes por lavado

Estudiantes de Río Cuarto fue allanado a dos semanas de lograr el asecsnso a la Liga Profesional de Fútbbol de AFA.

La euforia por el ascenso terminó abruptamente para el presidente de Estudiantes , Alicio Dagatti . En medio de la guerra del gobierno nacional con la AFA , el Juzgado Federal de Río Cuarto lo imputó en una causa por lavado de activos, y ejecutó más de 30 allanamientos en sus empresas y en el club que dirige.

Todo explotó esta mañana, alrededor de las 9.30, cuando Gendarmería Nacional concretó más de 33 allanamientos en empresas e instituciones vinculadas a Alicio Dagatti . Las órdenes de requisa emanaron del juzgado a cargo de Carlos Arturo Ochoa , a instancias de una denuncia impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) .

Según se pudo conocer, todo se produjo en el marco de una nueva causa judicial, donde Dagatti está imputado por presunto lavado de activos. No está vinculada a la de asociación ilícita, por la que ya estuvo detenido con prisión preventiva durante ocho meses. No se descartan, por otro lado, nuevas imputaciones.

Si bien la investigación local corre por un carril separado a la que tendría vinculación con la pesquisa sobre financiera de Ariel Vallejo , cercano al titular de la AFA, Chiqui Tapia , lo cierto es que el expediente se abre en el momento más caliente. Es que los operativos y la acción de la Justicia Federal se producen cuando la guerra del gobierno de Javier Milei está en su punto de máxima tensión.

El operativo más llamativo tuvo lugar en pleno centro, en el edificio de Yrigoyen 757 y 761, a metros de la municipalidad, donde funciona la administración de las empresas del presidente de Estudiantes. Allí también hay un canal de TV, una radio FM y tiene su sede la redacción de diario Puntal, que también son propiedad de Dagatti.

Según se pudo constatar, se allanaron un total de 33 empresas riocuartenses que estarían vinculadas a Dagatti.

Allanamiento Dagatti Río Cuarto Se allanaron un total de 33 empresas riocuartenses que estarían vinculadas a Dagatti.

Otros de los lugares allanados son el club Estudiantes y una oficina del edificio Ópera, además de procedimientos similares en la zona, como en la ciudad de Alcira Gigena.

Ayer nomás, el amigo del Chiqui Tapia volvía a la vidriera política

Hace apenas dos semanas, con el ascenso de Estudiantes todavía fresco, Dagatti había vuelto a exponerse en la arena pública, algo que no hacía desde su detención. Había alineando detrás de sí al gobernador Martín Llaryora y del intendente Guillermo De Rivas en un acto en la Municipalidad que tuvo sabor a reivindicación.

Uno de los primeros en enviar un mensaje celebratorio, con especial atención a la conducción del club fue el gobernador de Córdoba, que lo hizo público a través de su cuenta de Twitter. Además, Llaryora prometió seguir apoyando la campaña del León de Río Cuarto en la Liga Profesional y envió al titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri.

Por su parte, De Rivas también ponderó los beneficios que el logro de Estudiantes reportará para la ciudad, al colocarla en el mapa del fútbol grande. En este sentido, dijo sentirse orgulloso de que el nombre de Río Cuarto empiece a sonar en todo el país.

Asomó la cabeza y se metió en la guerra de la AFA

Al mismo tiempo, el nombre de Dagatti empezaba a circular con fuerza en las agendas periodísticas de todos los medios. Los deportivos, pero también los de interés general. A los primeros les resultaba interesante como el último dirigente que llegaba a la Liga Profesional de Fútbol, pero a los periodistas no especializados les daba tela para cortar su historia de empresario que creo su carrera en soledad y hoy es dueño de un emporio en el sur cordobés, pero que además venía con prontuario a la vista.

Dagatti y Chiqui Tapia Alicio Dagatti, de Estudiantes de Río Cuarto y Chiqui Tapia, presidente de AFA.

La mayoría se hizo eco del poder económico de Dagatti, de la cantidad de empresas que controla, en las más diversas ramas de la actividad económica. Pero también ponían la lupa especialmente en su estrecho vínculo con el presidente de la AFA, a quien sigue bancando en la trinchera, en esa guerra de poderosos que lo enfrenta al gobierno de Javier Milei.

Bancó los trapos por Chiqui Tapia

Como oportunamente contó Letra P, Dagatti le bancó los trapos a Chiqui Tapia antes de la final por el ascenso que, a la postre, su club lograría frente a Deportivo Madryn. El respaldo público al mandamás del fútbol argentino fue cuando Tapia soportaba el fuego por la entrega del trofeo anticipado a Rosario Central y las sanciones a Estudiantes de La Plata por el denominado pasillogate.

Eso sumado a la disputa anterior por las Sociedades Anónimas Deportivas, la judicialización de las reformas impulsadas por el poder central y la decisión del mandatario de marginarse del sorteo del Mundial 2026.