La Legislatura de Córdoba aprobó la reforma previsional de Martín Llaryora

Con la Caja de Jubilaciones en rojo por el ninguneo de la Nación, el proyecto impone nuevas cargas a los haberes más altos y otorga el 82% a los más bajos.

Por Letra P | Periodismo Político
Tras un extenso debate en comisión, la Legislatura de Córdoba aprobó en la madrugada de este jueves las reformas al sistema previsional de la provincia que impulsó el gobierno de Martín Llaryora y lo declaró en emergencia. El Ejecutivo prevé un déficit de más de $800.000 millones para 2026 en virtud de la suspensión de los giros que por ley debe enviar el Tesoro nacional.

La iniciativa oficial compatibilizó una iniciativa popular presentada por jubilados cordobeses que propició la restitución del 82 por ciento para más de 60 mil personas que perciban menos de $ 1.300.000 con un proyecto que, con el objetivo enunciado de lograr la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, habilita al Poder Ejecutivo a “adecuar las alícuotas de aportes personales de los distintos sectores", en un porcentaje que va del 2 al 8 por ciento, según se informó oficialmente.

El oficialismo logró la sanción de la emergencia previsional con el acompañamiento de un puñado de aliados de la oposición.

En qué consiste la reforma de Martín Llaryora

Luego de muchas horas de debate en el recinto, presidido por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el debutante presidente provisorio Juan Manuel Llamosas, la Unicameral aprobó el expediente pasada la medianoche.

Sesion-23_147

Tras introducir algunos cambios impulsados por bloques opositores, el artículo 1 de la flamante normativa declara “la emergencia económica, financiera y administrativa del sistema previsional público provincial a los fines de resguardar la sustentabilidad económica y financiera del sistema, así como la sostenibilidad de los fondos previsionales, por el término de cinco años”. En caso de ser necesario, se podrá prorrogar la emergencia en forma automática por igual término, por única vez, salvo que el Ejecutivo disponga su cese anticipadamente.

Además, la nueva normativa dispone la suspensión de la aplicación del Fondo Solidario para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones mientras se encuentre vigente la emergencia previsional.

Mensaje a Javier Milei

Por otra parte, define que “durante la vigencia de la presente ley se contemplará el pago a los titulares de beneficios previsionales de un adicional mensual de carácter no remunerativo, que compense la deducción del aporte personal del cálculo del haber previsional hasta el límite del 82 por ciento, a aplicarse conforme a las escalas y graduación que determine la reglamentación”.

Una de las novedades que introduce la nueva ley es que faculta al Ejecutivo provincial a “transferir la administración de los subsistemas previsionales de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros a las entidades gremiales que así lo requieran”.

Sesion-23_56

Asimismo, establece que se instruya a quienes representan a Córdoba en el Congreso para que impulsen la incorporación de las leyes que garanticen "las previsiones presupuestarias correspondientes tendientes al resguardo de los fondos necesarios para garantizar el debido cumplimiento del artículo 27 de la ley 27.660, leyes complementarias y modificatorias de la ley 11.051. Es decir, que procuren lo necesario para que la Nación envíe los fondos de la Caja de Jubilaciones.

Iniciativa popular en Córdoba

A mediados de este año, se juntaron 38.800 firmas certificadas en comisarías de 180 municipios y comunas de Córdoba, que la Junta Electoral Provincial validó. De esta manera, y debido a que cumple con los requisitos legales exigidos, los ciudadanos la presentaron el 10 de diciembre a la Secretaría Legislativa de la Unicameral. Así, el proyecto tomó estado parlamentario y este martes se realizó la primera reunión para tratarlo.

El despacho aprobado en la Unicameral es fruto de una iniciativa popular presentada por los ciudadanos cordobeses María del Carmen Robbiati, Adriana Carranza, Amalia Piana, Alicia Monje, Zulema Biolatto, Gricelda Crespi y Darío Almada, en representación de miles de personas jubiladas.

