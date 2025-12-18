LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La reforma laboral de Milei le costará miles de millones de pesos a Santa Fe e inquieta a Pullaro

El proyecto libertario prevé una baja en el Impuesto a las Ganancias de las empresas, que es coparticipable. Los reparos de la Casa Gris, más allá de la plata.

Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
La reforma laboral de Milei le costará miles de millones de pesos a Santa Fe e inquieta a la Casa Gris

La reforma laboral de Milei le costará miles de millones de pesos a Santa Fe e inquieta a la Casa Gris

La profunda reforma laboral que el presidente Javier Milei llevó al Congreso de la Nación le costará a la provincia de Santa Fe varios miles de millones de pesos por la baja en el Impuesto a las Ganancias de las empresas, que es coparticipable, y profundiza la mirada crítica que ya expresó públicamente el gobernador Maximiliano Pullaro.

Esas diferencias no implican necesariamente que los legisladores nacionales alineados con el mandatario santafesino rechacen de plano el proyecto oficial, pero sí está claro que le agregan voltaje a un vínculo en estado de tensión permanente.

Menos plata para Santa Fe

Un estudio del diputado entrerriano peronista Guillermo Michel, de intensa circulación en el mundo de la política en los últimos días, revela que la iniciativa libertaria implica una caída de recaudación de 3,1 billones de pesos, equivalente a 0,3% del PBI, de los cuales 1,7 billones corresponden a Santa Fe por aplicación de la Ley de Coparticipación Federal.

De acuerdo a ese mismo cálculo del legislador justicialista, se llega a ese resultado a partir de lo previsto en el proyecto libertario de Presupuesto 2026, que estima un ingreso total por el Impuesto a las Ganancias de 34,3 billones de pesos. Con la reducción tributaria planteada en la reforma laboral, esa cifra desciende a 31,7 billones de pesos, es decir un 7,58% menos.

Si se aplica ese porcentaje a la parte que le toca a Santa Fe se puede estimar el impacto local. Según proyecciones del gobierno de Pullaro, a las que accedió Letra P, los ingresos de la provincia por este concepto se ubican en alrededor de los 85 mil millones de pesos en 2025. Es decir que, a plata rigurosamente de hoy, la pérdida superaría los 6.400 millones de pesos. No desequilibra por si sola las cuentas, pero todo suma.

Grandes y chicos

Las diferencias en la visión del gobierno santafesino con el proyecto de Milei no se circunscriben solamente a lo cuantitativo. Luego de su encuentro con la CGT, Pullaro declaró públicamente que él no estaba a favor de una “reforma laboral de derecha, sino de una modernización laboral”, que no debía beneficiar a “las grandes industrias” sino que debía contemplar una mirada Pyme.

pullaro-casco
El gobernador Maximiliano Pullaro quiere un bloque de quince senadores de Provincias Unidas.

El gobernador Maximiliano Pullaro quiere un bloque de quince senadores de Provincias Unidas.

En ese mismo sentido, el estudio de Michel advierte que “sólo el 1% de las sociedades determinan impuesto por más de $1.000 millones al año y ese mismo 1% representa el 76% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias de sociedades”.

“Si se hace una apertura adicional –añade- la concentración es aún mayor. Solo 144 grandes sociedades, el 0,1% de las sociedades que determinan impuesto por más de $15.000 millones al año, representa el 56% de la recaudación del impuesto”.

En consecuencia, al menos en este aspecto, la reforma favorece a “las grandes industrias”, en palabras de Pullaro.

Más diferencias con Javier Milei

Las discrepancias no se agotan allí. En su proyecto de ley tributaria, que será aprobado este jueves en la Cámara de Diputados de la provincia, el gobierno de Pullaro destacó su enfoque de baja de impuestos a cambio de generación de empleo.

En la presentación pública, el ministro de Economía, Pablo Olivares; el de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el responsable de la cartera de Trabajo, Roald Báscolo, explicaron que la industria, comercio y servicios, la construcción, el transporte y la hotelería podrán descontar del pago de Ingresos Brutos el sueldo de cada trabajador incorporado por encima de la planta declarada al 30 de noviembre.

olivares-puccini-báscolo

En cambio, el proyecto de reforma laboral de Milei prevé la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para que afrontar indemnizaciones por desvinculaciones, que será obligatorio y se financiará con aportes de las empresas del 3% por cada sueldo de sus trabajadores, a la vez que podrá deducir esos montos de las contribuciones patronales a la ANSES. Dicho de otro modo, el organismo previsional financiará las cesantías. En palabras del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, “facilitar despidos”.

