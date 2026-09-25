Alberto Weretilneck elige al peronismo como rival y enciende el modo electoral en Río Negro

Sin medias tintas, Alberto Weretilneck empieza a perfilar una campaña en la que el PJ de Río Negro aparece como el rival elegido. Las encuestas le muestran una caída en la imagen de Javier Milei que amenaza con golpear a la pata provincial de La Libertad Avanza y el gobernador se prepara para cuando el partido entre en zona de definición.

Tras la votación en la que el peronismo votó en contra del acuerdo denominado Duplicar Norte para la reparación de las recientemente provincializadas rutas nacionales 22 y 151, el gobernador apuntó directamente al partido de la ya lanzada María Emilia Soria . “Votaron en contra de que 600 rionegrinos tengan trabajo y de reparar rutas”, lanzó y dobló su apuesta.

“Podemos tener diferencias políticas, pero votar en contra de recursos para rutas que miles de familias transitan todos los días es especular con una urgencia que ya costó demasiadas vidas. Con la vida de los rionegrinos no se juega. Con la vida de los rionegrinos no se especula”, agregó.

Semanas atrás, casi todo el peronismo había votado en favor del traspaso de rutas poniendo el cuidado de la vida como justificación, pero eso quedó a un costado de la lectura del mandatario provincial que eligió endurecer su discurso y también apuntó contra los gremios críticos, que son todos menos ATE , y contra la oposición.

La arremetida pública de Weretilneck contra el peronismo se da en una etapa en la que su gobierno entra en zona de definiciones de cara a la resolución de la fecha electoral del año próximo. Con la ventaja que le proporciona la lapicera y el oficio que le permite marcar la agenda de debates en la provincia, aprovecha cada espacio para intentar seducir al amplio electorado del antiperonismo rionegrino.

LA LIBERTAD DE ELEGIR YA ES LEY EN RÍO NEGRO



Con un amplio respaldo de la @LegislaturaRN, se aprobó la ley para que los trabajadores estatales puedan elegir su obra social y dejen de estar obligados a permanecer en IPROSS.



Es una decisión clara: cada trabajador y cada familia… pic.twitter.com/2bRbIAVPhO — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) September 24, 2026

En esos lineamientos marcados por los focus groups y las encuestas que le acerca la consultora Move a través de Derek Hampton, el gobernador impulsa una postura que podría definirse como “libertaria sin Milei”. Por eso, tras el anuncio del pase a planta permanente de 4200 estatales contratados penduló hacia la libre elección de la obra social para los más de 100.000 afiliados cautivos.

Javier Milei arrastra a Aníbal Tortoriello

Las encuestas que tiene Weretilneck le muestran una caída notable en la aceptación popular de Milei, al ritmo de lo que ocurre en todo el país. Esa baja arrastra a Aníbal Tortoriello.

El diputado tiene dos problemas. Por un lado no encuentra un lugar en la agenda pública porque los goles que mete el gobierno nacional para Río Negro, como la política energética, los festeja Weretilneck. Por otro, porque sus socios del conglomerado de derecha lo miran con recelo.

Tortoriello es blanco de críticas que provienen del PRO, a través de su líder Juan Martín, con quien mantiene tensiones históricas. A la vez, el senador Enzo Fullone también está entusiasmado con su performance como armador libertario en la provincia y observa cada vez con mayor simpatía la posibilidad de encabezar una campaña a la gobernación en 2027 para posicionarse para lo que cree que es su gran chance, en 2031.

Enzo Fullone y Aníbal Tortoriello

Así las cosas, el gobernador confía en que las dificultades de las opciones de derecha le abren un escenario favorable para operar sobre sus votantes y tratar de pescar en esa pecera. Para eso, tiene necesariamente que sobreactuar antiperonismo. Algo de eso habrá evaluado el año pasado para incumplir el compromiso que había asumido con el vicegobernador Pedro Pesatti y promover como candidato a senador al presidente del bloque de legisladores, Facundo López. Los resultados le dieron la espalda.

El péndulo de Juntos Somos Río Negro

Weretilneck apostó por Sergio Massa en 2023. Protagonizó actos e hizo público su respaldo, pero en su histórico pragmatismo, rápidamente acomodó discurso y acciones para colaborar con las reformas propuestas por Milei. En los dos primeros años de gobierno, con un senador y una diputada en el Congreso, mandó a apoyar sin condiciones a la Casa Rosada.

La transformación en un gobernador “petrolero” o “exportador” fue un golpe de suerte inesperado. En la campaña para su tercer mandato como gobernador, exportar gas y petróleo por Punta Colorada y el Puerto del Este nunca formaron parte de las propuestas. Mientras Río Negro recibía anuncios de inversiones a través del RIGI, el gobernador iba sacudiendo a Juntos Somos Río Negro de todo lo que oliera a peronismo. La mayoría de los dirigentes con pasado peronista se acomodaron a la nueva realidad. Y los que no quedaron afuera.

Esas acciones prepararon el terreno para que ahora el oficialismo pueda pensar una campaña electoral en una fecha alejada de los debates nacionales, probablemente marzo, comportándose como la expresión del antiperonismo en Río Negro, pero a la vez con una prudente distancia discursiva de un Presidente en baja.

Cortés, aliado anti Soria en Bariloche

La política rionegrina mira la elección de Bariloche del 1 de noviembre como un buen test en la previa del año electoral. Si bien se trata de comicios locales para definir convencionales para reformar la Carta Orgánica Municipal, las alianzas que se tejieron pueden buscar replicarse o reordenarse de acuerdo a los resultados que arrojen.

Weretilneck tiene en el intendente Walter Cortés un aliado ideológico de época. Si bien el sindicalista no es un antiperonista, sí encarna un discurso más cercano a las posturas mileístas. Critica a la política, quiere quitarle facultades, presupuesto y bancas al poder legislativo y busca sumar poder en el Ejecutivo. Y como frutilla del postre tiene un encono histórico con la familia Soria, a la que sindica como responsable de haberlo hecho terminar en prisión por la causa Arbos, años atrás.

Cortés es un aliado ideal para el momento de Weretilneck, también porque Juntos Somos Río Negro está muy debilitado en Bariloche, el principal electorado de la provincia. Si los resultados electorales son favorables, esa alianza puede replicarse el año próximo.

En caso de sumarse una mala performance libertaria en esos comicios, se habrá configurado un escenario que le permita al gobernador acelerar contra el peronismo. Juntos eliminaría así definitivamente su pata justicialista sobre la que en 2019 el entonces ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, había dicho que “más que pata, es una alita de pollo desvencijada”.