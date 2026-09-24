Banco Central: Bullrich se unió al peronismo para modificar el sistema de remoción y demoró la reforma

Patricia Bullrich volvió a dar gestos de autonomía. Con respaldo del peronismo, el Senado modificó el proyecto de Javier Milei que propone reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para que esa cámara sea la única que intervenga en la remoción de las autoridades, a través de la mayoría absoluta del recinto.

Para introducir esa modificación, la jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) acordó con los conducidos por José Mayans para alcanzar dos tercios. Diputados sólo podrá ratificar la versión original del proyecto con esa mayoría, imposible de alcanzar sin la bancada de Unión por la Patria (UP). La decisión de la exministra alteró a la Casa Rosada. Hasta último minuto hubo pedidos de reconsiderar la modificación. Bullrich se opuso y varios integrantes de su bloque recibieron llamados de urgencia para tratar de convencerla.

El proyecto contempla restricciones al BCRA para financiar al Tesoro, una práctica que, según el análisis de Milei, ubicó a Argentina entre los países con mayor inflación del mundo. El debate volvió a poner en la mira el envío de reservas de oro a Suiza. La operación fue informada durante el debate en comisiones por el titular del organismo, Santiago Bausili .

Fue aprobado con 46 votos positivos y 22 negativos, lo que ya constituye dos tercios. El peronismo tuvo tres ausencias (la santiagueña Elia Moreno , Marcelo Lewandowski y Anabel Fernández Sagasti , de licencia por maternidad). No estuvo en el recinto la cordobesa Alejandra Vigo y el resto de los miembros apoyaron la iniciativa. Pulsaron el botón verde el PRO, la UCR, Provincias Unidas (PU) y los partidos provinciales de Salta, Misiones, Catamarca, Neuquén y Chubut.

El artículo sobre las remociones fue aprobado por 66 votos a favor y sólo dos en contra. El peronismo fue decisivo para la mayoría especial, porque no votó este tema la dupla de Santa Cruz: Natalia Gadano y José María Carambia .

El nuevo Banco Central

El texto original blindaba a las autoridades del BCRA al obligar a tener dos tercios de ambas cámaras para removerlos. Esta exigencia es imposible, porque sólo la Constitución indica en qué casos es necesaria una mayoría especial. La restricción tiene un sentido práctico: una ley puede ser anulada por otra que sea aprobada por simple mayoría de los presentes. "No tiene sentido este artículo y por eso lo estamos cambiando", reconoció Bullrich.

El problema de los gobernadores no era sólo ese furcio jurídico de las mayorías sino la posibilidad de que la Cámara de Diputados interviniera en los procesos de remoción, como indicaba el texto original. Es un recinto donde los jefes territoriales pesan menos. El plan inicial que tenían los mandatarios era conseguir un cupo en el directorio, pero la redacción no prosperó durante el debate en la cámara baja. El peronista Jorge Capitanich trató de incorporar un artículo con ese contenido, pero no lo logró.

Con la versión que ahora volverá a discutirse en Diputados, el proceso de designación de directores del Central no cambia. Seguirán siendo propuestos por el Poder Ejecutivo y avalados por mayoría absoluta del Senado (37 votos). Continuará la posibilidad de que ejerzan "en comisión" si la cámara alta demora el trámite.

Con la reforma aprobada de este jueves, esta misma mayoría es la que sería necesaria para avalar la remoción de un director. Este trámite sólo podrá iniciarse por pedido de Milei, como ocurre actualmente, pero concluirá con un tratamiento en el recinto que mejor controlan los gobernadores.

El texto de los gobernadores

Milei promovió esta restricción para darle autonomía a las autoridades de la entidad monetaria, pero en lo inmediato nada cambiará. Ningún integrante del directorio actual tiene acuerdo del Senado y el Presidente puede echarlos cuando quiera. La reforma tiene como objetivo fortalecer a la entidad monetaria y prohibir la emisión para financiar al Tesoro nacional.

Fue aprobado en Diputados el 26 de agosto, con apoyo de la totalidad de los bloques aliados. En la cámara alta tuvieron más pretensiones. La iniciativa incorpora a la carta orgánica del organismo que el objetivo único de la entidad es sostener la moneda, tal como estaba escrito hasta la modificación de la ley en 2012. Para cumplir esa meta, se impide financiar a los gobiernos con activos del BCRA.

“Durante 20 años, el Banco Central falsificó moneda. Esta Reforma no permite la emisión monetaria dirigida a financiar. El daño patrimonial representó 553 mil millones de dólares, equivalentes al 85% del PBI. Es algo que no puede volver a ocurrir”, sostuvo el libertario Agustín Monteverde, miembro informante del oficialismo.

El proyecto no permite los adelantos transitorios al Tesoro y la emisión de letras intransferibles, dos prácticas habituales de la entidad monetaria para cubrir baches fiscales de los presidentes. El organismo tampoco podrá enviar al Tesoro "ganancias" que surjan por la suba del precio del dólar o del oro o comprar bonos del Poder Ejecutivo en el mercado primario, aunque sí en el secundario.

Algunos artículos tuvieron objeciones de los aliados. Flavia Royón (Salta) votó en contra de cuatro de ellos. Se opuso al 12, que modifica el artículo 28 de la Carta Orgánica sobre los encajes. La ley vigente exige mantenerlos en efectivo en el BCRA y solo una porción puede estar en bonos del Estado.

"Esta propuesta de dictamen no pone pisos ni topes, ni obligación de informar al Congreso. "Puede generar una demanda de bonos públicos de parte de los bancos, que podría atentar contra el objetivo de la ley, que es recortar el financiamiento al Estado”, advirtió la salteña.

“Lo primero que necesitamos es empezar a ser un país serio, tener una moneda estable, previsibilidad, acabar con la inflación y este proyecto es un paso en ese sentido. Necesitamos un Banco Central que no sea la caja del tesoro y cuide el valor de la moneda”, dice @FlaviaRoyon — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 24, 2026

Los cambios

Royón también se opuso al artículo 13 que permite usar las reservas como garantías, incluido el oro, sin ningún tipo de límite. “Desde mi punto de vista debe haber topes, contrapartes claras, información al Congreso, es lo mínimo que hay que establecer”, sostuvo. El peronismo presentó una denuncia penal contra Bausilli por este tema. Este artículo se aprobó con 42 votos por el rechazo de Convicción Federal. La legisladora también se opuso al 19, sobre la devolución de deudas del Tesoro al Banco Central.

El peronismo tuvo como miembro informante a Capitanich, quien señaló que a Milei no le sobran dólares. "¿Por qué no elimina el cepo a las empresas, que tienen que pagar regalías, dividendos, o eventualmente también transferencias de distintas características en materia tecnológica?" La operatoria es una apreciación cambiaria con el objeto de establecer apertura discriminada para la destrucción del aparato productivo de base industrialización", denunció.

Los aliados de LLA defendieron la reforma. “Lo que la Argentina necesita es la fuerza de la sensatez. Un país sin moneda es un país sin futuro. No hay justicia social sin moneda estable ni equilibrio fiscal. Pero tampoco hay equilibrio duradero si un pueblo no llega a fin de mes y un país no produce”, sostuvo Eduardo Vischi.

El debate lo cerró Bullrich. "El Banco Central fue una caja. Financió al Gobierno que pedía plata sin fondos. Por eso estamos tratando esta ley. Por eso estamos tratando esta ley: estas decisiones llegaron a la mesa de todos los argentinos", sostuvo la jefa libertaria.