Hernán Lacunza: "El PRO desaparece si en 2027 va con La Libertad Avanza"

Hernán Lacunza está en campaña . Le dijo a Mauricio Macri que quiere ser candidato a presidente con la camiseta del PRO y tuvo el aval para caminar. En ese recorrido, aterrizó en Rosario este miércoles y jueves para conocer la experiencia de los Juegos Suramericanos , reunirse con el gobernador Maximiliano Pullaro y con la cúpula provincial del partido.

Secundado por la diputada Gisela Scaglia y el secretario de Cooperación, Cristian Cunha , puntales del partido amarillo local, el economista hizo medios, se reunió con empresarios y conoció el modelo de gestión de Pullaro en Santa Fe . En diálogo con Letra P , aseguró que el PRO “desaparece” si compite en alianza con La Libertad Avanza (LLA) el año entrante y aclaró que ya no cuenta a la senadora Patricia Bullrich dentro de las fronteras del elenco amarillo.

Antes de llegar a Rosario , Lacunza recibió el apoyo institucional del PRO con María Eugenia Vidal a la cabeza, pero sin embargo no viajará a Jujuy este viernes, donde Macri dará su Próximo Paso , como dio en llamar el expresidente a la gira que emprende por las provincias. El exministro contó que son agendas separadas y que no podía romper otros compromisos para participar de la movida en el norte con el titular del sello amarillo.

-Hace cuatro meses le manifesté a Mauricio en su casa mi vocación y me dijo: "Dale para adelante". Después hablé con una serie de dirigentes del PRO como, María Eugenia Vidal , Jorge Triaca , Gabriela Michetti , Paula Bertol , Guillermo Dietrich , Eugenio Burzaco . Hablé con Gisela (Scaglia) también .

-¿Fue repentino?

-No estaba aburrido un sábado a la noche y dije que tenía ganas de ser presidente. Fue algo orgánico. Hace un mes y medio empezamos a recorrer el país con una primera intención de manifestar la vocación, el interés, la convicción. Armando equipo y programas.

Somos PRO https://t.co/21UuDnpwi3 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 23, 2026

-¿Con quiénes sostiene la propuesta?

-Milei nos enseña una cosa: importa más la demanda que la oferta, importa más el votante, la gente, que los dirigentes. Lo cual no soslaya la importancia de un armado político, pero primero hay que tener auditorio, interés en ese proyecto. Gente que escuche esas ideas, que esté interesada en esa propuesta. El armado político viene después. Este martes estuvimos en la sede del PRO con los presidentes del partido de 15 provincias, también para que permee en la militancia.

-Internamente, hay sectores que prefieren un acuerdo con La Libertad Avanza.

-Es cierto, no hay unanimidad en el PRO. Hay una parte del partido, también respetable, que dice que no es el camino. También el debate interno nos obliga a ser mejores, a ganar con argumentos.

La interna del PRO

-Si ese debate interno no se zanja, ¿el PRO puede ir partido en las elecciones del año que viene?

-No lo sé, pero para no eludir tu pregunta: si el PRO va con La Libertad Avanza, desaparece. ¿Te acordás lo que le pasó a la UCeDé con el menemismo en los 90? Terminó subsumido. La ambigüedad que recorrimos en los últimos dos años no ha sido gratis en términos de popularidad y de apoyo electoral.

-Lo muestran los resultados electorales.

-En 2023, con Juntos por el Cambio, liderado por el PRO y Patricia, sacamos 27 por ciento. Ahora, cada uno tiene su encuesta, pero hablan de un tercio de esa cifra. En la Ciudad de Buenos Aires, por decir un distrito, sacamos 50 por ciento y el año pasado, 16. Entonces, la ambigüedad no es gratis. Tenemos que recuperar nitidez. En esa idea estoy. Proponer una alternativa liberal republicana con afinidades con el Gobierno, pero también con muchas diferencias.

El lugar de Patricia Bullrich

-Usted dice que el PRO desaparece si se alía con LLA. ¿En qué lugar ubica a Bullrich en términos políticos?

-Patricia no es del PRO, es jefa del bloque de LLA en el Senado. Tiene todo el derecho, pero no es del PRO. Fue.

-¿Ya no la cuenta?

-Sí, la cuento, la respeto, pero no es del PRO. Digo, su accionar político es ajeno al PRO, pero por voluntad de ella.

Macri y Bullrich, juntos antes del triunfo de Javier Milei en 2023.

-¿Su postulación descarta una candidatura presidencial de Macri?

-Él manifiesta que no va a ser candidato. Escucho conjeturas, pero yo hablé con él. Ojo, también puede cambiar de idea y está bien, la gente no es presa de sus palabras, pero no manifestó esa voluntad y tampoco trabajo sobre esa hipótesis. Más en general: yo estoy dispuesto a competir y si hay una persona mejor que yo, genial.

La sobrevida del modelo Provincias Unidas

-Provincias Unidas fue una experiencia de tercera vía que no rindió en 2025. ¿Hay margen para replicarla en 2027?

-Las experiencias no son idénticas nunca. Ahora hablamos de una candidatura presidencial y un proyecto nacional, el año pasado fueron comicios legislativos. El Gobierno también ha perdido popularidad en los últimos diez meses. Tras las elecciones, cayó de una imagen positiva de 50 y poco a unos 30 puntos y poco más. Depende de qué fuente se use, pero ha perdido 20 puntos de la mano de una economía que sirve para carretear, pero no para despegar.

-¿Imagina a ese grupo de gobernadores dialoguistas, Pullaro incluido, como aliados a su proyecto?

-Sí, pero no quiero comprometer a Pullaro, con quien tuve una muy buena reunión, hablando de ideas, de la economía y de la política del país. Fue una reunión muy franca. Lo conozco hace muchos años y valoro su franqueza y su hablar sin especulaciones. Por supuesto que me gustaría, pero insisto en el tema: lo importante es la demanda, no la oferta.

La mirada del Círculo Rojo sobre Javier Milei

-Por último, ¿siente que el Círculo Rojo ya le picó el boleto a Milei?

-Hay una parte que dice "bienvenidos los logros, pero con esto no alcanza y no nos pongamos en riesgo".

-¿Usted qué les propone?

-Nuestra propuesta es garante del cambio. ¿En qué sentido? Si el Gobierno termina de perder popularidad y el año que viene llega más débil a las elecciones, la idea es que no le pase lo que nos pasó a nosotros en 2019: éramos nosotros o el kirchnerismo. La idea es que exista una propuesta republicana, que reconozca lo hecho, que el esfuerzo no haya sido en vano y que no tiremos todo por la borda de nuevo porque Argentina ha perdido mil oportunidades.

-¿Con motosierra o sin motosierra?

-El programa de desarrollo tiene lo económico, que es la estabilidad, el empleo, y lo político, que son los votos. Están entrelazados ambos aspectos. Si algún ítem se pone naranja oscuro, como el empleo, los votos se van a resentir. Bueno, ahí tiene que haber una alternativa con otra impronta, con otra experiencia, con otros equipos, con capacidad de reconstruir el Estado. Una cosa es la motosierra, que sirve para terminar con un Estado fallido, y otra es un Estado impotente.