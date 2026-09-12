Elecciones en Bariloche: Weretilneck quiere la foto de la victoria para acelerar el calendario 2027

Las elecciónes del 1 de noviembre en Bariloche marcarán el rumbo de la discusión provincial de 2027. La contienda para elegir a convencionales constituyentes es leída en Juntos Somos Río Negro como la primera estación de un camino que concluirá, esperan, con la segunda reelección de Alberto Weretilneck .

El gobernador aguarda una foto triunfante, un abrazo con amplias sonrisas junto a su aliado circunstancial, el intendente Walter Cortés . “Es una elección de aparatos, donde podría votar aproximadamente el 50 por ciento del padrón electoral”, aventuran en la joya turística rionegrina. Si eso pasa, los recursos municipales sumados a los provinciales podrían ser determinantes para la desalentar la competencia de cualquier oposición.

La dispersión de fuerzas evidenciada en las trece opciones electorales, la evaluación positiva de una parte del electorado respecto de la gestión municipal y una mejora de la valoración de Weretilneck en las últimas semanas, harán el resto, de acuerdo a la versión oficialista.

De concretarse este escenario triunfante, el gobernador podría aprovechar la ola, atar con mayor firmeza la alianza con Cortés y entrado diciembre convocar a las elecciones provinciales para marzo , dados los noventa días de anticipación que exige la Constitución provincial.

Todos los días se cruzan operaciones y encuestas más o menos serias respecto de escenarios electorales para 2027. El gobierno se ocupó de difundir especialmente una en las últimas horas. Se trata de un estudio de la consultora de Enrique Vignone , histórico encuestador de la provincia, con aciertos resonantes y algún que otro yerro memorable. Pero lo que le interesó a Weretilneck fue difundir que aventaja a la intendenta justicialista de General Roca , María Emilia Soria , por siete puntos y al diputado nacional libertario Aníbal Tortoriello por 15. Un dato coincidente con el escenario de las encuestas a nivel nacional es la abrupta caída en la imagen del presidente Javier Milei , que arrastra a Tortoriello.

En el oficialismo muestran una encuesta en la que Weretilneck aventaja a María Emilia Soria por siete puntos

Los estudios de Vignone tienen como característica la presencialidad, a diferencia de la mayoría de los demás que utilizan metodologías online. Las fortalezas del gobernador pasan, según la encuesta, por su presencia física permanente en todos los rincones. Las debilidades de los opositores en la imposibilidad de acomodar la tropa propia.

“La paridad del pasado octubre ha quedado atrás y entramos en un escenario de tercios rotos. Quien logre descifrar las demandas de ese 30 por ciento de rionegrinos que hoy no encuentra representación en las marcas nacionales ni en las estructuras tradicionales, será quien termine definiendo el rumbo de la provincia”, aseguran sus conclusiones.

Cautela en Juntos Somos Río Negro

A pesar de la expectativa por una victoria resonante en noviembre y la mirada optimista del gobierno sobre el proceso electoral siguiente, los funcionarios de Weretilneck mantienen la cautela. Especialmente en los segmentos de secretarios y subsecretarios, que miran con cautela el rumbo del gobierno en un escenario nacional bastante crítico. Tal vez sea porque se trata de aquellos dirigentes que mayor contacto tienen con los trabajadores públicos, cuya calidad de vida se ha visto dañada en función de la pérdida del poder adquisitivo, endeudamiento familiar y falta de perspectivas.

Alberto Weretilneck y Walter Cortés, juntos de cara a las eleccione de noviembre.

En las áreas de salud y educación, especialmente, el malestar es el ánimo recurrente. También en otras reparticiones. Sin embargo, el pago de las obligaciones salariales en tiempo y forma ayuda a sobrellevar la situación, aunque es una incógnita hasta cuándo. Para colmo, el gobernador ya les avisó a sus ministros en reuniones de Gabinete que la gestión no tendrá mejoras sustanciales de aquí hasta la elección. Deben ir a las urnas con lo que hay.

Las dudas también alcanzan a las gestiones municipales. Con una hipotética elección en marzo, sin servicio electoral a los intendentes, estarán obligados a tributarle buenas performances al gobernador para exigir la contraprestación. Sin embargo, no todas las ciudades del oficialismo tienen la misma realidad.

Hay intendentes con muy buenas perspectivas y otros con un alto desgaste, que incluso ven seriamente amenazadas no sólo sus reelecciones, sino sus candidaturas. Y los temores incluyen a los legisladores. La consultora que asesora a Weretilneck, Move, de vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo, plantea la necesidad de renovar rostros en las listas. Si la estrategia se lleva a cabo, es probable una renovación casi total de las bancas actuales del oficialismo, más si los resultados electorales muestran paridad y la alianza que encabece Juntos obtiene menos legisladores que los que el electorado le otorgó en 2023.

La Libertad Avanza, entre el compromiso y la distancia

Si el resultado de la elección de Bariloche puede ser la foto que decida a Weretilneck a acelerar los tiempos electorales de 2027, para el conglomerado libertario puede significar un barajar y dar de nuevo. Una primera señal de unidad podría hacer pensar que el ensayo andino logró juntar voluntades que estuvieron dispersas en el pasado reciente y a pesar de las cuales Tortoriello ganó la elección legislativa de octubre del 25 y Enzo Fullone llegó al Senado luego de la sanción a Lorena Villaverde.

No obstante, los niveles de compromiso de las piezas que componen la alianza La Libertad Avanza para noviembre son distintos. Fullone tira del carro y se puso al frente del armado. Concurrieron el partido CREO, de donde proviene Tortoriello, y el PRO de Juan Martin. Entre estos últimos las diferencias son sustantivas. Las disputas de sus referentes en la Legislatura provincial son a cielo abierto.

El acuerdo de La Libertad Avanza en Bariloche sumo a todos los actores de la derecha rionegrina.

Si bien ni desde CREO ni desde el PRO objetaron el armado de Fullone, los referentes le bajan el tono a la importancia de la elección de Bariloche. “Es una cosa muy técnica, municipal, que no necesariamente hay que proyectar a la provincia”, repiten. En el peronismo roquense dicen pensar parecido.

Lo cierto es que, salvo sorpresas, Tortoriello no se va a involucrar en la elección. Emergió de las legislativas pasadas como el gran ganador y no piensa rifar ese halo triunfante en una elección de convencionales.

El que también mira de lejos, concentrado en el armado político libertario en la capital provincial y el este rionegrino es el abogado Damián Torres. Fullone y el ex Juntos Somos Río Negro han quedado como las dos referencias provinciales de La Libertad Avanza, más allá de que en los papeles la presidenta sea la diputada Villaverde.