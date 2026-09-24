La licitación por una playa de Mar del Plata envuelve al pultismo en una fuerte polémica

La inversión millonaria que prometió el club Once Unidos de Mar del Plata para quedarse con una playa de la ciudad desata por estas horas una fuerte polémica que atraviesa especialmente a la política: el club está presidido por el concejal Horacio Taccone , que responde al exintendente Gustavo Pulti .

El gran interrogante que recorre los pasillos del poder es de dónde sale el dinero. La propuesta de inversión que presentó Once Unidos supera los $6.300 millones de pesos. Un empresario del sector se mostró sorprendido por el monto “desproporcionado” y también cuestionó el proyecto: “Esa plata alcanza para hacer los cinco balnearios de La Perla. Son moles de hormigón, pero en una sola playa”, señaló.

La propuesta contradice las especificaciones del pliego de bases y condiciones que exigen las construcciones amigables con el medioambiente y de materiales sostenibles. Pero también va en contra de los lineamientos políticos del gobierno provincial, al cual responden Taccone y su jefe político Pulti. Actualmente, la Autoridad del Agua mantiene una resolución que impide cualquier tipo de construcción permanente a menos de 150 metros de la línea de ribera.

“Hay proyectos de mucha menor envergadura que no pueden avanzar y ellos pretenden llenar de cemento y carpas una playa. Es contradictorio y sospechoso”, advirtieron desde el sector.

El proceso licitatorio estuvo atravesado desde un comienzo por las polémicas. El llamado a licitación se suspendió en dos oportunidades, una de ellas a partir de una presentación judicial de Once Unidos que denunciaba discriminación por parte del Ente Municipal de Turismo y Cultura debido a que se habían excluido a las asociaciones civiles de la participación de la compulsa.

Lo llamativo del caso es que Taccone forma parte del espacio que lidera el ex intendente Pulti, referente del Movimiento Derecho al Futuro en Mar del Plata. Se trata de un espacio que se opuso a todos los llamados a licitaciones que impulsó el gobierno municipal en los últimos años. De hecho, fue el propio Taccone el que anunció en la sesión que votarían en contra de autorizar el llamado a licitación de la UTF Playa Acevedo.

Es decir, Taccone votó en contra, pero como presidente del club quiere quedarse con una playa con 300 carpas por los próximos 20 años. De hecho, varios dirigentes políticos del oficialismo marcaron la contradicción: “Taccone es concejal y presidente de un club. Se quiere quedar con una playa. El conflicto de intereses es total”, planteó el exconcejal Cristian Beneito, actualmente funcionario municipal.

Gustavo Pulti, exintendente de Mar del Plata.

Promesa de $6.800 millones de inversión

Este 22 de septiembre se realizó la apertura de sobres en el marco de la licitación y se presentaron dos ofertas. El pliego elevado por el Emturyc fijaba pautas mínimas para los interesados: un canon de 45 millones de pesos e inversiones por $500 millones. La primera propuesta la impulsó Macedonia SRL, quien presentó una propuesta integral con obras por $2.450 millones de pesos y un canon anual de 50 millones.

La oferta de Once Unidos, en tanto, multiplicó por más de diez la inversión requerida: dijo que invertiría $6.312 millones para transformar 900 metros de costa, según anticiparon los desarrolladores. El canon propuesto es de $180 millones anuales.

Las dos ofertas ahora serán analizadas por la comisión evaluadora para saber si cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones. Fuentes del sector advirtieron que en otras oportunidades fueron rechazadas propuestas por “resultar excesivas o desproporcionadas” y señalaron que la inversión propuesta por el club equivale al volumen de inversión de los cinco balnearios del complejo La Perla.

Hay otro aspecto relevante en la propuesta del club. Si bien el proyecto se disfraza como una “playa deportiva” las imágenes que el estudio de arquitectos Moire difundió a través de las redes sociales muestra enormes estructuras de cemento que se construirán sobre la Unidad Turística Fiscal.

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“Es llamativo que Pulti y Taccone se quejen de las licitaciones de las playas, de las carpas y de la ocupación del espacio público, pero después se quieran quedar con una playa por 25 años, con 300 carpas y llenarla de cemento”, disparó un concejal de la oposición.

Crecimiento, inversiones millonarias y dudas: de dónde sale la plata

Cuando el Emturyc lanzó el primer llamado a licitación que impedía participar a ONG’s y sociedades civiles explicó que la idea de permitir que solo participen personas jurídicas era buscar garantías de que la inversión se iba a poder realizar.

Por otro lado, también advirtieron que en el caso de un club la decisión de competir por una playa en una licitación pública podía ser la idea de un dirigente de turno, pero que de producirse un cambio de dirigente nadie podía garantizar que ese rumbo no cambie.

Once Unidos acudió a la Justicia para denunciar que el municipio había discriminado al club al impedirle la participación. La presentación judicial estuvo acompañada por las inversiones que Once Unidos había realizado en los últimos años para dejar en claro que el monto mínimo de 500 millones no era impedimento para el club.

Gustavo Pulti y Horacio Taccone.

En una parte del escrito, al que accedió este medio, dice: “El club ha crecido notablemente en los últimos años desplegando grandes inversiones y obras de infraestructura en comparación con grandes empresas que han cerrado sus puertas o han experimentado situaciones de crisis y sobran los ejemplos de notables sociedades comerciales que se han concursado en los últimos años”.

Allí remarcó que en los últimos tres años y medio el club invirtió casi 3.500 millones de pesos y destacó entre las principales obras la construcción de un gimnasio cubierto, la construcción de una base de tosca con hormigón para la colocación de una alfombra de césped sintético de 16.000 metros cuadrados, otros gimnasios, piletas, la compra de 10 hectáreas para la villa deportiva y la construcción de todas las instalaciones del nuevo predio.

Las cifras son cuantiosas. Con todo lo enumerado prácticamente llegan a la mitad de lo que prometieron invertir para la playa. ¿De dónde sale la plata de Once Unidos? La pregunta se repite cada vez con más frecuencia y no encuentra una respuesta clara.