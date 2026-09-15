Río Negro: Alberto Weretilneck usará los fondos del boom petrolero para reparar las rutas 151 y 22

Río Negro. Alberto Weretilneck pone los fondos de Duplicar Norte al servicio de las rutas 22 y 151.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que establece el destino exclusivo de unos $7.000 millones generados por una nueva inversión energética al inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151.

Los recursos provenientes del Proyecto Duplicar Norte serán utilizados para intervenir dos corredores fundamentales del Alto Valle , sin posibilidad de destinarlos a gastos corrientes.

Según informó la provincia, la iniciativa del Ejecutivo provincial, enviada con Acuerdo General de Ministros , establece que la totalidad del Aporte al Desarrollo Territorial que recibirá Río Negro por el Proyecto Duplicar Norte será destinada al financiamiento del inicio de las tareas sobre las rutas nacionales 22 y 151.

“Decidimos que este dinero será invertido automáticamente en las primeras obras, a partir del mes de noviembre”, anunció Weretilneck, quien además impulsó el acuerdo con Nación para que la provincia asuma la gestión de ambos corredores.

La decisión establece que los recursos tendrán un destino específico y no podrán utilizarse para gastos corrientes. De esta manera, el gobierno provincial plantea que el aporte generado por la nueva etapa productiva se traduzca en intervenciones sobre dos vías fundamentales para la seguridad, la producción y la vida cotidiana de miles de rionegrinos.

Los recursos provenientes del Proyecto Duplicar Norte serán utilizados para intervenir las rutas.

“Estamos cumpliendo el compromiso que asumimos para que nuestras rutas estén en condiciones. Río Negro tiene rumbo y tiene futuro”, sostuvo el gobernador.

La inversión petrolera que dejará $7.000 millones en Río Negro

El acuerdo entre la Provincia y Oldelval se enmarca en el Proyecto Duplicar Norte, una nueva infraestructura petrolera que conectará Neuquén con Allen. Como contraprestación por su desarrollo en territorio provincial, Río Negro recibirá un Aporte al Desarrollo Territorial estimado en aproximadamente $7.000 millones.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros, de los cuales 146 atravesarán territorio rionegrino. La obra permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo de la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta y consolidará el papel estratégico de Río Negro dentro de la nueva infraestructura energética del país.

Además del aporte inicial, Oldelval abonará una tasa anual de U$S 200.000 destinada a las tareas provinciales de control y fiscalización. La iniciativa también declara la obra de interés público y la incorpora al régimen provincial que prioriza la contratación de mano de obra local.

El acuerdo entre la Provincia y Oldelval se enmarca en el Proyecto Duplicar Norte.

Inversiones, recursos e infraestructura en la Patagonia

La decisión forma parte de una definición más amplia del gobierno provincial: hacerse cargo de rutas fundamentales para Río Negro y transformar los nuevos recursos que genera la actividad energética en soluciones concretas. El Ejecutivo sostiene que el crecimiento productivo debe traducirse en infraestructura y mejores servicios para la población. En ese marco, el destino exclusivo del aporte de Duplicar Norte busca garantizar que los fondos se utilicen en el inicio de las reparaciones y el mantenimiento de los corredores nacionales.

El proyecto enviado a la Legislatura expresa ese criterio al establecer que los aproximadamente $7.000 millones serán destinados a las primeras intervenciones sobre las rutas 22 y 151, sin posibilidad de utilizarlos para gastos corrientes.

La medida sintetiza el rumbo que plantea Weretilneck para los próximos años y que buscará que cada nueva inversión que llegue a Río Negro deje recursos, trabajo e infraestructura en la provincia. En este caso, el aporte generado por una nueva obra energética será destinado a mejorar las rutas del Alto Valle.