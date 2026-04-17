REFRESH PATAGÓNICO

Reseteo en Juntos Somos Río Negro: Alberto Weretilneck deja a Rodrigo Buteler al frente del sello oficialista

El intendente de Cipolletti presidirá el partido en búsqueda de una renovación generacional. Pedro Pesatti y Gustavo Gennuso, afuera.

Letra P | Luciano Barroso
Por Luciano Barroso
Rodrigo Buteler y Alberto Weretilneck.&nbsp;

Rodrigo Buteler y Alberto Weretilneck. 

A horas del cierre de listas internas, Juntos Somos Río Negro atraviesa una de las reconfiguraciones más profundas desde su creación. El gobernador Alberto Weretilneck decidió dar un paso al costado en la presidencia del partido y promover al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, como nuevo conductor de la fuerza oficialista.

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La decisión que se oficializará antes de la medianoche busca reordenar el poder interno tras el impacto electoral de 2025, donde el oficialismo perdió centralidad frente al avance del peronismo y La Libertad Avanza. La decisión de Weretilneck apunta a descomprimir tensiones, habilitar la renovación generacional y proyectar un esquema competitivo con vistas a las elecciones provinciales de 2027.

En este contexto, la apuesta por el intendente de 41 años sintetiza dos objetivos. El primero es renovar la imagen del partido con dirigentes más jóvenes y consolidar un liderazgo territorial fuerte desde el Alto Valle, uno de los principales bastiones electorales de la provincia.

Salidas, tensiones y fin de una etapa en la conducción

El rediseño partidario también implica la salida de figuras históricas y deja al descubierto diferencias políticas acumuladas en los últimos años. La medianoche del viernes 17, terminará de definir la salida del vicegobernador Pedro Pesatti de la conducción de JSRN, en medio de un distanciamiento con Weretilneck que se profundizó tras las elecciones legislativas.

Este proceso de recambio no solo implica nombres, sino también una redefinición del esquema de toma de decisiones, con menor concentración en figuras tradicionales y mayor apertura a dirigentes que hoy ocupan roles ejecutivos en el gobierno provincial.

Discusión 2027 y nueva cúpula con anclaje territorial

El nuevo esquema de conducción se apoya en un equilibrio territorial que busca representar a las principales regiones de Río Negro. Buteler encabezará el partido desde Cipolletti y el Alto Valle en camino a la reelección, pero también proyectándose como principal candidato a gobernador en el 2031. Su empoderamiento incluso abre una leve posibilidad en el 2027 si es que Weretilneck decide no ir por un nuevo mandato.

Hay tiempo hasta la medianoche del viernes para terminar de afinar el diseño de la lista. El ministro de Gobierno Agustín Ríos asumiría la vicepresidencia con base en Viedma, la Secretaría General quedaría en manos de Natalia Almonacid, dirigente referenciada en Bariloche. De esta manera, la cúpula partidaria se distribuirá entre Alto Valle, zona Atlántica y Cordillera, en una lógica que busca federalizar la toma de decisiones y fortalecer la presencia territorial del partido.

En paralelo, se confirmó que Facundo López continuará como presidente de la Asamblea de JSRN, garantizando continuidad institucional en uno de los órganos más relevantes del partido, incluso en medio del recambio de nombres.

Cambios reglamentarios y apertura del partido

Una de las claves de esta reconfiguración se gestó a principios de marzo, cuando se realizó una asamblea virtual encabezada por López. En ese encuentro se aprobaron modificaciones reglamentarias centrales, entre ellas la flexibilización del requisito de antigüedad de afiliación para postularse a cargos partidarios y participar de las elecciones internas.

Rodrigo Buteler y Facundo López
Facundo L&oacute;pez y Rodrigo Buteler.&nbsp;

Facundo López y Rodrigo Buteler.

La decisión habilita la incorporación de nuevos dirigentes al esquema de conducción y facilita el ingreso de cuadros jóvenes o recientemente afiliados, en línea con la estrategia de renovación que impulsa Weretilneck.

En la previa también se definió que la estructura formal de la lista partidaria deberá incluir diez asambleístas titulares y cinco suplentes para la Asamblea General; 14 miembros titulares y ocho suplentes para la Mesa Ejecutiva; y tres representantes por cada uno de los ocho circuitos electorales de la provincia.

Este diseño amplía la base de representación interna y refuerza la lógica territorial del partido, otorgando mayor peso a las distintas regiones en la toma de decisiones.

Intendentes, asambleístas y armado político

El nuevo esquema también incorpora a intendentes y dirigentes con peso territorial como parte de la estructura partidaria. Entre ellos se destaca el jefe comunal de Viedma, Marcos Castro, quien tendrá un rol como asambleísta y que ira por la reelección en Viedma, al igual que otros intendentes de JSRN.

En General Roca, podría sumar protagonismo el exministro de salud y legislador, Fabián Zgaib, uno de los nombres en la asamblea que se proyecta como posible candidato a intendente en el Alto Valle. En tanto, la Línea Sur mantendrá representación a través de la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, quien seguiría teniendo injerencia en el armado partidario.

Marcos Castro intendente de Viedma
Marcos Castro ocupar&aacute; un rol clave en la Asamblea de JSRN.&nbsp;

Marcos Castro ocupará un rol clave en la Asamblea de JSRN.

A su vez, el esquema contempla la elección de autoridades en todas las ciudades de la provincia. En los distritos más grandes —Viedma, Cipolletti, General Roca y Bariloche— se pondrán en juego más cargos, incluyendo presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y siete vocales. En el resto de los municipios, se elegirán las autoridades principales junto a tres vocales.

Este despliegue territorial busca consolidar la estructura del partido desde abajo hacia arriba, fortaleciendo la presencia local y la capacidad de movilización de cara a los próximos desafíos electorales.

Suma de afiliados y construcción política

En paralelo a la reorganización interna, JSRN impulsó un proceso de afiliación masiva que sumó alrededor de 6.000 nuevos integrantes al partido. Según datos oficiales, el crecimiento fue especialmente fuerte en Cipolletti, con unos 2.000 nuevos afiliados; en Viedma, con más de 1.800; en Bariloche, con cerca de 900; y en General Roca, con alrededor de 500.

Desde el partido destacaron que se trató de un “fuerte trabajo territorial y militante”, orientado a consolidar una nueva etapa política basada en la renovación de dirigencias, la incorporación de nuevas ideas y el fortalecimiento de la participación interna.

“El proceso interno apunta a consolidar una etapa de renovación de dirigencias, incorporación de nuevas ideas y fortalecimiento de la participación partidaria”, señalaron desde JSRN, que se define como un espacio “en crecimiento, con una mirada provincialista y una concepción municipalista”.

Según pudo saber este medio, la presentación de la lista única se realizará este viernes por la tarde en la ciudad de Viedma, aunque aún no se confirmó el lugar físico del encuentro. Todo indica que no habrá competencia interna y que se avanzará con una lista de unidad, evitando una elección prevista inicialmente para el 10 de mayo.

El objetivo es claro, Weretilneck quiere mostrar cohesión y un "nuevo aire" para ordenar la interna y proyectar una imagen de fortaleza hacia afuera, en un contexto político donde el oficialismo necesita recuperar iniciativa.

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