Sin lugar para otro fenómeno Milei: Dante Gebel, Jorge Brito y Hadad no superan el 3% de intención de voto

Sin lugar para otro fenómeno Javier Milei: Dante Gebel, Jorge Brito y Hadad no superan el 3% de intención de voto

Ante el desgaste del gobierno de La Libertad Avanza, el círculo rojo empezó a mirar con atención la posibilidad de que aparezca un nuevo outsider capaz de replicar el fenómeno Javier Milei , quien tuvo un ascenso meteórico hasta la Casa Rosada. Comenzaron a sonar algunos nombres: el pastor evangélico Dante Gebel , el empresario Jorge Brito y el periodista Daniel Hadad . Sin embargo, una encuesta revela que ninguno de ellos superan el 3% de intención de voto.

El último estudio nacional de la consultora Trends , elaborado entre el 8 y el 17 de septiembre en base a 2000 casos, da cuenta de que la demanda por candidatos "por fuera de la política" perdió fuerza y que el escenario electoral vuelve a ordenarse alrededor de los dos grandes polos: el oficialismo y el peronismo.

El dato más contundente del relevamiento surge de la consulta acerca de la disposición a votar a un outsider en la próxima elección presidencial. Apenas 33% de las personas asegura que estaría dispuesto a hacerlo, mientras que 46% responde que no votaría a un candidato de esas características. El resto se mantiene indeciso.

La diferencia marca un cambio respecto del clima que precedió a las elecciones de 2023, cuando la figura de Milei -que se paseaba por los canales de televisión hablando de econmía- capitalizó el rechazo a la dirigencia tradicional y convirtió la condición de outsider en ventaja competitiva.

Para poner a prueba ese escenario, Trends incluyó en su encuesta a tres figuras ajenas a la política partidaria: Gebel, Brito y Hadad. Los resultados muestran un techo muy bajo para los tres nombres.

El periodista Daniel Hadad alcanza una intención de voto del 3%, mientras que el banquero Jorge Brito obtiene 2%. El evangelista Gebel se mueve en el mismo rango de apoyo, alrededor del 3%, según el escenario medido por la consultora.

Los tres aparecen muy lejos de los dirigentes que hoy concentran la disputa nacional y ninguno consigue alterar de manera significativa la competencia entre La Libertad Avanza y el peronismo.

El caso Dante Gebel

Los números de la encuesta ponen un límite a las especulaciones que en los últimos meses rodearon especialmente a Gebel. Su nombre comenzó a circular en distintos sondeos nacionales como una figura capaz de atraer voto independiente y sectores evangélicos. Distintas consultoras ya habían empezado a medirlo en escenarios presidenciales, siempre sin una candidatura confirmada.

En diciembre de 2025, un sondeo de CB consultores señaló que el pastor sumaba 1,8% de intención de voto. Tres meses después, esa consultora reportó que el predicador escaló a 3,2%.