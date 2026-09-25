Buenos Aires: el kicillofismo desafía a las demás tribus a definir en internas la candidatura a la gobernación

Las figuras del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que tienen la aspiración de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires y suceder a Axel Kicillof , ya lanzado a la carrera presidencial , empujan la realizacipon de interna en las PASO para definir quién irá por el sillón de Dardo Rocha.

No descartan que finalmente pueda haber un consenso pese a que solo en el peronismo hay más de una docena de dirigentes anotados para competir. Pero temen que la negociación por la presidencia los deje sin chances en Buenos Aires, por lo que seguirán insistiendo en que se obture esa herramienta.

Además, saben que aunque haya o no competencia interna, dentro del propio espacio deberán definir un nombre. Hoy hay cinco en danza: el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi , los intendentes, Julio Alak (La Plata) y Fernando Espinoza (La Matanza), y los ministros Carlos Bianco (Gobierno) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad). Hay coincidencia en que deberá ser “el que llegue mejor” al momento de la definición.

Ferraresi lo manifestó abiertamente en una entrevista en C5N después del lanzamiento de Axel Kicillof. Luego de admitir que está anotado en la carrera por la gobernación, consultado sobre las PASO afirmó: “Aspiramos a que sí, a que haya una primaria, y en esa primaria poder dirimir las diferencias”.

Aunque también dijo que “si se buscan por consenso está bien”, consideró que “lo sano y lo bueno, honesto, es generar una participación democrática desde cada uno de los territorios, que todos los compañeros que quieran expresarse puedan armar su propuesta electoral”.

Compartimos nuestras ideas sobre la etapa que viene en el programa de @Gatosylvestre



Estamos construyendo un nuevo camino. Y es con @Kicillofok pic.twitter.com/Uku42nN54a — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) September 22, 2026

Katopodis lo viene llevando como mantra a las charlas que encabeza por toda la provincia hace tiempo. Afirma que las PASO tienen que sostenerse en todos los niveles. Días atrás, lo manifestó en una entrevista: “El mejor acuerdo definitivamente es el que nos permita construir una lista donde los nombres los ponga la gente y no los pongamos nosotros en una rosca”.

En una charla informal, otra de las figuras fue categórico ante la consulta de cómo veía la elección bonaerense: “Con PASO y concurrente”, afirmó en línea con lo publicado por José Maldonado en Letra P. No obstante, no todos están seguros de que efectivamente el peronismo termine habilitando una competencia interna entre los distintos sectores.

El candidato de Axel Kicillof

Aunque fomentan las PASO, al interior del kicillofismo saben que no sería inteligente presentar a la competencia a más de una figura porque saben que eso dividiría los votos de la propia fuerza. Es por eso que el espacio liderado por Kicillof, en caso de haber competencia deberá definir entre sus propias figuras una fórmula. Distintas fuentes consultadas aseguran que será “el que mejor llegue” al momento de la definición.

Ferraresi lo dijo de esta manera: “Yo quiero tener un proceso de participación colectiva, y digo que tenemos que tener los mejores; cuando se acerque el final veremos quién llega en mejores condiciones, quién es el más apto para abordar el proceso electoral y ganar la elección de provincia”.

El peligro de la negociación grande

Todas las fuentes consultas por Letra P coinciden en que pese a las especulaciones y los diferentes movimientos “todavía falta mucho” para las definiciones y hay diversos factores en juego que pueden cambiar los escenarios.

Sin embargo, sobrevuela un temor común: que en la negociación grande, si efectivamente Kicillof consigue el apoyo para su candidatura presidencial, le quieran bloquear el poder de decisión en Buenos Aires y eso obture las aspiraciones de la dirigencia del MDF.

Un funcionario del ejecutivo lo hecha por tierra e impone el nombre del bonaerense como “gran elector”: “Si no hay consenso, el mecanismo son las PASO, aunque todavía no sabemos cómo queda lo nacional; pero políticamente el gran elector en Buenos Aires va a ser Axel, si bien tampoco descarto que se pueda llegar a un acuerdo, falta mucho”, afirmó.