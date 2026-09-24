Alberto Weretilneck celebró el acuerdo entre Javier Milei y Donald Trump para exportar gas de Vaca Muerta

Alberto Weretilneck celebró la propuesta de financiamiento de hasta U$S 6.000 millones presentada por el banco estadounidense EXIM.

La iniciativa fue firmada esta semana en Nueva York y está destinada a acompañar el desarrollo de Argentina LNG, la iniciativa de YPF, ENI y XRG . Contempla una planta de fraccionamiento en tierra y unidades flotantes de licuefacción, incorporando valor al gas en territorio patagónico antes de su exportación.

“Nuestro país se proyecta como un protagonista del abastecimiento energético mundial, con Neuquén y Río Negro como motores de esta nueva etapa”, destacó Weretilneck.

El mandatario valoró la relación entre los presidentes Milei y Trump como un vínculo estratégico para abrir nuevas oportunidades de inversión. Señaló, además, que este respaldo internacional confirma una decisión que defendió la provincia: instalar en su costa uno de los mayores desarrollos energéticos del país.

“Río Negro no fue elegida por casualidad. Adherimos al RIGI , competimos con Bahía Blanca y defendimos que esta oportunidad quedara en la Patagonia . Lo disputamos y lo conseguimos, porque tenemos los recursos, la capacidad y la decisión política para transformar nuestra historia”, aseguró el gobernador, que destacó el trabajo de Horacio Marín al frente de YPF. "La compañía tiene un valor estratégico para el país porque su capacidad para desarrollar nuestros recursos y atraer inversiones es fundamental para transformar el potencial de Vaca Muerta en empleo y desarrollo", agregó.

Con un guiño a su vecino Rolando Figueroa, el gobernador destacó a Neuquén como protagonista indispensable por el desarrollo de Vaca Muerta y su capacidad de producción de gas. Remarcó que la integración permitirá conectar esa riqueza con los mercados internacionales y abrir una oportunidad histórica de crecimiento para toda la región.

YPF y los u$s 6000 millones para Argentina LNG

Esta semana, Milei oficializó en Nueva York junto a la administración de Trump un paquete financiero de U$S 7000 millones para obras estratégicas de infraestructura y exportaciones para 2027. El denominado Corredor Andes-Atlántico buscará conectar las zonas productivas argentinas, incluidos los minerales críticos del NOA y Vaca Muerta, con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales.

Esta semana, Milei oficializó en Nueva York junto a la administración de Trump un paquete financiero de u$s 7000 millones.

Buena parte del acuerdo financiero pactado en Estados Unidos se concentra en Argentina LNG, un megaproyecto de inversión liderado por YPF, junto a socios internacionales como la italiana Eni y XRG de Emiratos Árabes Unidos, para transformar el gas natural de Vaca Muerta en gas natural licuado (GNL) y exportarlo a los mercados globales.

La petrolera argentina busca apalancar alrededor de u$s 6000 millones para el desarrollo del proyecto, que se articularán bajo el paraguas del EXIM Bank y la DFC.

Transportar el gas de Vaca Muerta: qué más dice el proyecto

En rigor, el proyecto contempla llevar el gas de Vaca Muerta, en Neuquén, hasta la costa de Río Negro, donde será procesado y convertido en GNL para su exportación. Las primeras dos unidades flotantes de licuefacción tendrían una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales, proyectando exportaciones por casi U$S 10.000 millones anuales.

“Esto se da en el marco de proyectos de infraestructura que sirven para potenciar la relación entre Estados Unidos y la Argentina”, sintetizó el canciller Pablo Quirno al anticipar las herramientas financieras que se revelarán de manera oficial.