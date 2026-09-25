Consejo de la Magistratura: Unidad en Defensa de la Abogacía lanzó su campaña en La Plata

Unidad en Defensa de la Abogacía , la lista avalada por el excamarista Ricardo Gil Lavedra , lanzó este jueves en La Plata su campaña con vistas a las elecciones del 20 de octubre, que definirán cuatro representantes al Consejo de la Magistratura .

Ante más de 500 abogados y estudiantes avanzados de la carrera, quienes integran la lista que encabeza Alberto Biglieri presentaron los siete ejes de campaña en el Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

El compromiso firmado se concentra en siete ejes: mérito, idoneidad e igualdad para la selección de magistrados; independencia judicial y responsabilidad de los jueces; defensa del ejercicio profesional y mejora del servicio de Justicia; rendición de cuentas; evaluación del desempeño de los tribunales; modernización y uso responsable de nuevas tecnologías; y una formación judicial de excelencia, plural y federal.}

Gil Lavedra abrió el encuentro. El excamarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura señaló ante un auditorio colmado que “la representación de los abogados en el Consejo tiene que ejercerse con independencia de intereses partidarios y poniendo en el centro las necesidades de la profesión”.

“Necesitamos reglas claras, transparencia y una selección basada en el mérito y la idoneidad”, subrayó Gil Lavedra al referirse a las recientes juras en la justicia nacional.

Propuestas en La Plata

A su turno, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, reclamó que “la experiencia de la abogacía en los tribunales tenga peso en las decisiones del Consejo”.

Luego, hizo uso de la palabra Biglieri, quien encabeza la lista 3. “Queremos que en el Consejo haya abogados que defiendan a los abogados, que conozcan lo que significa ejercer todos los días y las distintas realidades de cada jurisdicción”, indicó.

“Vamos a elegir quiénes van a representarnos en un lugar donde se toman decisiones que impactan en la Justicia y en nuestra profesión, y queremos asumir esa responsabilidad con una voz fuerte y preparada”, concluyó.

Una propuesta federal

La lista de Unidad en Defensa de la Abogacía se completa con Claudia Sarmiento, de San Juan; Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba; y Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza. Mientras que sus suplentes son los porteños, Carlos Más Vélez y Guillermo Lipera; Ana Ruiz O’Neill, de Bell Ville, Córdoba; y Carolina Grillo, de Corrientes.

Durante todo el encuentro se destacó el carácter federal de la propuesta, que, si bien se inspira en el esquema de alianzas que dio forma a la nueva etapa del Colegio Público porteño, incorporó una nómina integrada por mujeres y hombres de distintos puntos del país.