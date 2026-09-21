Alberto Weretilneck volanteó y acordó compensar a 14 municipios de Río Negro sin quitar fondos a otros

El gobernador Alberto Weretilneck formalizó un esquema de compensación financiera transitoria para 14 municipios de Río Negro , con el objetivo de atender los cambios demográficos y económicos registrados en distintas localidades. La medida preve recursos adicionales del Tesoro provincial sin reducir los fondos de otros distritos.

El mecanismo acordado contempla un desembolso inicial de alrededor de $1029 millones mensuales, financiado con recursos propios de la provincia. La propuesta surgió tras meses de diálogo con los gobiernos municipales y busca responder al aumento de la demanda de servicios, obra pública y atención a los habitantes. En total, la provincia aportará 12.347 millones de pesos anuales.

Weretilneck sostuvo que la decisión surgió de la necesidad de optar por una alternativa posible frente a las dificultades para avanzar, en esta instancia, hacia una modificación integral de la distribución de recursos. El gobernador aseguró que el acuerdo fue construido sin diferencias partidarias ni políticas y que, si bien "no es lo ideal", "es lo posible, para que aquellas ciudades que efectivamente han crecido tengan al menos una compensación para los mayores gastos y la mayor demanda que tienen en cuanto a servicios, obra pública y atención a sus habitantes”.

Durante la firma, Weretilneck agregó que la herramienta permitirá compensar parte de los mayores gastos de los municipios y comisiones con más habitantes. Según explicó el gobernador, el objetivo consiste en reconocer una realidad demográfica que había generado mayores necesidades de atención por parte de los gobiernos locales. El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos , destacó el proceso de conversaciones con los intendentes. El funcionario sostuvo que la alternativa buscó evitar que una modificación en la distribución de recursos perjudicara a otros distritos.

También firmaron sus correspondientes convenios los Comisionados de Fomento de Aguada de Guerra, Aguada Guzmán, Arroyo Ventana, El Caín, El Manso, Nahuel Niyeu, Naupa Huen, Ojos de Agua, Peñas Blancas, Pilcaniyeu, Rincón Treneta y Villa Llanquín, y la jefa comunal de San Javier.

El proyecto que llegará a la Legislatura

Ríos señaló que la discusión debía realizarse con los jefes comunales y a partir de la búsqueda de consensos. “No queríamos resolver una inequidad generando otra. Por eso construimos una salida en la que algunos municipios pueden mejorar sus recursos sin que eso signifique quitarle fondos a otro”, afirmó el ministro.

El gobernador confirmó que el proyecto de modificación de la ley sería enviado a la Legislatura de Río Negro para su tratamiento en comisiones y posterior debate en el recinto. El mecanismo tendría carácter transitorio y quedaría vigente hasta la sanción de una nueva Ley de Coparticipación Municipal.

NINGUNA LOCALIDAD PIERDE: UN ACUERDO CON SENTIDO COMÚN



Hoy firmamos con 14 intendentes, 12 comisionados de fomento y la jefa comunal de San Javier un acuerdo que pone por delante a nuestras comunidades.



La realidad de Río Negro cambió. Hay ciudades y localidades que crecieron,… pic.twitter.com/ZimOuzOtiJ — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) September 21, 2026

La propuesta también contempla que el esquema pueda adquirir un esquema definitivo si un nuevo Censo Nacional modifica las variables utilizadas para distribuir los recursos. De ese modo, la herramienta quedó vinculada a los cambios en la información poblacional que determina la asignación de fondos.

El debate sobre la coparticipación municipal constituía una iniciativa que Weretilneck había mencionado en sus discursos de apertura de sesiones de 2024, 2025 y 2026. El proceso de diálogo con los municipios comenzó durante el año a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo. Como ya contó Letra P, los planes originales se actualizaban los números a partir de los datos poblacionales, pero la mayoría de los municipios resultaban perjudicados. Por eso, no logró acuerdos con los intendentes a pesar de la promesa de compensaciones. Después de meses de análisis, decidió una compensación al revés: no se toca nada, salvo la inyección anunciada este lunes.