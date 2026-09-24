Zonas frías: se impusieron los gobernadores del norte y el Senado sancionó la baja de subsidios al gas

El Senado sancionó el proyecto para modificar el régimen de zonas frías, tras una fuerte presión de los gobernadores del norte del país que esperan a cambio recibir una ayuda de Nación para los meses de calor. Patricia Bullrich tuvo que anticipar la votación para evitar una maniobra del peronismo de dejar el debate sin cuórum.
El proyecto modifica una ley sancionada hace cinco años y elimina el subsidio al servicio de gas a más de tres millones de usuarios. La aprobación fue con 38 votos, uno más que la mayoría. Es la misma cantidad que dio cuórum y tuvo ausentes a seis aliados del Gobierno, que residen en zonas afectadas.
No colaboraron los radicales Maximiliano Abad (Buenos Aires); Eduardo Galaretto y Carolina Losada (Santa Fe); Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza). La mayoría la construyó La Libertad Avanza (LLA) con el PRO, cinco radicales y los partidos provinciales de Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Chubut. Ayudó también Carlos Espínola (Provincias Unidas). La dupla de Santa Cruz (Natalia Gadano y José María Carambia) no ayudó y casi frustra la sesión con un pedido de cuarto intermedio, en el momento que no había cuórum.
El peronismo ya había dejado vacías sus bancas y presionaba a los aliados del Gobierno para demorar la votación. Bullrich no lo permitió. Esperó que se poblara el recinto y pidió votar en general y en particular el proyecto y así logró convertirlo en ley.