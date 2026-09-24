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Zonas frías: se impusieron los gobernadores del norte y el Senado sancionó la baja de subsidios al gas

La aprobación fue con 38 votos, uno más que la mayoría. No aportaron radicales de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. El peronismo intentó frenar el cuórum.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Votación del Senado de Zonas Frías .

Votación del Senado de Zonas Frías .

El Senado sancionó el proyecto para modificar el régimen de zonas frías, tras una fuerte presión de los gobernadores del norte del país que esperan a cambio recibir una ayuda de Nación para los meses de calor. Patricia Bullrich tuvo que anticipar la votación para evitar una maniobra del peronismo de dejar el debate sin cuórum.

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El proyecto modifica una ley sancionada hace cinco años y elimina el subsidio al servicio de gas a más de tres millones de usuarios. La aprobación fue con 38 votos, uno más que la mayoría. Es la misma cantidad que dio cuórum y tuvo ausentes a seis aliados del Gobierno, que residen en zonas afectadas.

No colaboraron los radicales Maximiliano Abad (Buenos Aires); Eduardo Galaretto y Carolina Losada (Santa Fe); Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza). La mayoría la construyó La Libertad Avanza (LLA) con el PRO, cinco radicales y los partidos provinciales de Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Chubut. Ayudó también Carlos Espínola (Provincias Unidas). La dupla de Santa Cruz (Natalia Gadano y José María Carambia) no ayudó y casi frustra la sesión con un pedido de cuarto intermedio, en el momento que no había cuórum.

El peronismo ya había dejado vacías sus bancas y presionaba a los aliados del Gobierno para demorar la votación. Bullrich no lo permitió. Esperó que se poblara el recinto y pidió votar en general y en particular el proyecto y así logró convertirlo en ley.

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