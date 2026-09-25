Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
NORTE GRANDE

La economía de Javier Milei: el NEA es la región donde más creció la pobreza en el primer semestre de 2026

El número del noreste fue el más alto del país, con un 41,5%. El Gran Resistencia, en Chaco, lidera la indigencia.

Por Letra P | Periodismo Político
El Gran Resistencia, el aglomerado urbano con más indigencia en la economía de Javier Milei.

El Gran Resistencia, el aglomerado urbano con más indigencia en la economía de Javier Milei.

La economía de Javier Milei registró un nuevo dato social adverso en el NEA. Alcanzó la mayor tasa de pobreza del país durante el primer semestre de 2026, con el 41,5% de las personas afectadas, según un estudio de Politikón Chaco elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

Notas Relacionadas
El INDEC publicó que bajó la pobreza, pero la inflación le pone un piso a la caída
LA FOTO Y LA PELÍCULA

La pobreza bajó al 28,2%, pero el rebote de la inflación le puso un piso y el descenso frenó desde octubre

Por 
Letra P | Lorena Hak
Lorena Hak

La pobreza en las regiones argentinas

En la comparación con el segundo semestre de 2025, todas las regiones mostraron incrementos. El NEA tuvo la mayor suba, con 8,8 puntos porcentuales, mientras que la Patagonia presentó el aumento más moderado, con 3 puntos.

El resto de las zonas también superó sus registros previos. El Gran Buenos Aires alcanzó el 32,1%, el NOA llegó al 31,5% y la región Pampeana registró el 30,3%. En la comparación interanual, Cuyo presentó el mayor incremento, con 2,9 puntos porcentuales.

La indigencia también tuvo su registro más elevado en el NEA, donde alcanzó al 10,5% de las personas. El Gran Buenos Aires quedó segundo, con 8,4%, y fueron las únicas dos regiones que superaron la media nacional, situada en 7,5%.

En la comparación interanual, el noreste tuvo el mayor incremento, con 2 puntos porcentuales. El NOA fue la única región que exhibió una reducción, de 0,1 puntos. Frente al semestre previo, todas las áreas registraron aumentos y el NEA encabezó esa evolución con 3 puntos.

Concordia, Resistencia y Posadas, entre los aglomerados más afectados

El NEA, pese a representar el 6,4% de la población pobre del país, explicó el 14,9% de los nuevos casos en la comparación interanual y el 10,6% del incremento semestral. El dato reflejó el fuerte deterioro relativo registrado en la región durante el período analizado.

Por aglomerados urbanos, 18 jurisdicciones relevadas por la EPH del INDEC presentaron niveles superiores al promedio nacional. Concordia encabezó el listado, con el 56,2%, seguida por el Gran Resistencia, con el 48,6%, y Posadas, con el 42,2%.

Corrientes también superó el 40%, con una tasa del 41%. De ese grupo, Posadas registró además el mayor incremento durante los últimos seis meses, con una suba de 14,9 puntos porcentuales.

Gran Resistencia lideró la indigencia

En materia de indigencia, diez aglomerados quedaron por encima del promedio nacional. El Gran Resistencia presentó el nivel más elevado, con el 17,3% de las personas afectadas por esa condición.

La evolución semestral volvió a mostrar fuertes diferencias dentro del Noreste Argentino. Posadas registró un incremento de 5 puntos porcentuales, mientras que el Gran Resistencia tuvo una suba de 4,1 puntos, los dos aumentos más pronunciados entre los aglomerados relevados.

Temas
Notas Relacionadas
El obispo Jorge Lugones y el intendente Federico Otermin
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

El Mundial de la pobreza

Socios por necesidad, se reparten la cancha y tapan los agujeros que deja el ajuste. Los comedores no dan abasto. La fe, único PBI que crece en las barriadas.
Termómetro de la pobreza: García Cuerva alza la voz ante la deuda social de Milei
EN VÍSPERA DE SAN CAYETANO

Termómetro de la pobreza: García Cuerva alza la voz ante la deuda social de Milei

El arzobispo puso el foco en el hambre. Un informe de la UCA alertó por la indigencia. Movimientos populares preparan una marcha por tierra, techo y trabajo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La reforma al fuero laboral en Entre Ríos incluirá comisiones médicas obligatorias y peritos independientes.
INDUSTRIA DEL JUICIO

La reforma del fuero laboral en Entre Ríos incluirá comisiones médicas obligatorias y peritos independientes

Por  Juan Cruz Varela
Gustavo Pulti y Horacio Taccone.
POLÍTICIA, MILLONES E INTERROGANTES

La licitación por una playa de Mar del Plata envuelve al pultismo en una fuerte polémica

Por  Letra P | Periodismo Político
Omar Perotti, en los Juegos Suramericanos // Foto gentileza: Ana Ribas
TEMPORADA DE ROSCA

Perotti deshoja la margarita y pone en duda su candidatura en 2027

Por  Ramiro Porchietti
La Legislatura porteña convocó a una nueva audiencia por el Ente Regulador de Servicios Públicos para el 19 de octubre
Ente Regulador de Servicios Públicos

Con cinco nuevas candidatas, la Legislatura porteña reactiva el organismo de control que presidirá Michielotto

Por  Abigail Contreiras Martínez