La economía de Javier Milei: el NEA es la región donde más creció la pobreza en el primer semestre de 2026

El Gran Resistencia, el aglomerado urbano con más indigencia en la economía de Javier Milei.

La economía de Javier Milei registró un nuevo dato social adverso en el NEA . Alcanzó la mayor tasa de pobreza del país durante el primer semestre de 2026, con el 41,5% de las personas afectadas, según un estudio de Politikón Chaco elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC .

El informe señaló que el noreste argentino, integrado por Corrientes , Misiones , Formosa , Chaco y Santiago del Estero , quedó por encima del promedio nacional, que se ubicó en el 32,3%. Cuyo ocupó el segundo lugar, con el 36,7%, mientras que la Patagonia registró el menor nivel, con el 28,4%.

En la comparación con el segundo semestre de 2025, todas las regiones mostraron incrementos. El NEA tuvo la mayor suba, con 8,8 puntos porcentuales, mientras que la Patagonia presentó el aumento más moderado, con 3 puntos.

El resto de las zonas también superó sus registros previos. El Gran Buenos Aires alcanzó el 32,1%, el NOA llegó al 31,5% y la región Pampeana registró el 30,3%. En la comparación interanual, Cuyo presentó el mayor incremento, con 2,9 puntos porcentuales.

La indigencia también tuvo su registro más elevado en el NEA, donde alcanzó al 10,5% de las personas. El Gran Buenos Aires quedó segundo, con 8,4%, y fueron las únicas dos regiones que superaron la media nacional, situada en 7,5%.

En la comparación interanual, el noreste tuvo el mayor incremento, con 2 puntos porcentuales. El NOA fue la única región que exhibió una reducción, de 0,1 puntos. Frente al semestre previo, todas las áreas registraron aumentos y el NEA encabezó esa evolución con 3 puntos.

Concordia, Resistencia y Posadas, entre los aglomerados más afectados

El NEA, pese a representar el 6,4% de la población pobre del país, explicó el 14,9% de los nuevos casos en la comparación interanual y el 10,6% del incremento semestral. El dato reflejó el fuerte deterioro relativo registrado en la región durante el período analizado.

Por aglomerados urbanos, 18 jurisdicciones relevadas por la EPH del INDEC presentaron niveles superiores al promedio nacional. Concordia encabezó el listado, con el 56,2%, seguida por el Gran Resistencia, con el 48,6%, y Posadas, con el 42,2%.

Corrientes también superó el 40%, con una tasa del 41%. De ese grupo, Posadas registró además el mayor incremento durante los últimos seis meses, con una suba de 14,9 puntos porcentuales.

Gran Resistencia lideró la indigencia

En materia de indigencia, diez aglomerados quedaron por encima del promedio nacional. El Gran Resistencia presentó el nivel más elevado, con el 17,3% de las personas afectadas por esa condición.

La evolución semestral volvió a mostrar fuertes diferencias dentro del Noreste Argentino. Posadas registró un incremento de 5 puntos porcentuales, mientras que el Gran Resistencia tuvo una suba de 4,1 puntos, los dos aumentos más pronunciados entre los aglomerados relevados.