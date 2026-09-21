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DISCUSIÓN 2027

Río Negro: el radicalismo acorta el camino para redefinir su alianza con Alberto Weretilneck de cara a 2027

La UCR delegó en el Comité Central la definición de los acuerdos electorales del próximo año. La decisión generó cuestionamientos en las filas boinablanca.

Por Letra P | Periodismo Político
Río Negro. La UCR dejó en manos del Comité Central los acuerdos de 2027.&nbsp;

Río Negro. La UCR dejó en manos del Comité Central los acuerdos de 2027. 

La Unión Cívica Radical de Río Negro avanzó en una definición que puede modificar su estrategia electoral rumbo a 2027. La Convención Provincial delegó en el Comité Central, encabezado por el legislador Ariel Bernatene, la facultad de negociar y formalizar alianzas electorales para las elecciones del año próximo.

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La decisión fue adoptada en Chimpay con más de los dos tercios de los delegados presentes, en el marco de una reforma integral de la Carta Orgánica partidaria. Con esta modificación, la conducción radical tendrá en sus manos la definición del proyecto político para el próximo año y, entre otras cuestiones, deberá resolver si mantiene el entendimiento con el gobernador Alberto Weretilneck.

La UCR acompañó a Weretilneck en las elecciones de 2023 con una lista propia de legisladores y mantiene cercanía con el oficialismo provincial, además del respaldo a políticas gubernamentales desde la bancada que en la Legisaltura integran por Bernatene y Lorena Matzen.

La conducción radical toma la llave electoral en Río Negro

La reforma establece que el Comité Central contará con “las herramientas necesarias para negociar y formalizar acuerdos electorales”, con el objetivo de garantizar una intervención ágil y una representación acorde con la presencia territorial, institucional y electoral del radicalismo.

UCR Río Negro. Ariel Bernatene y Lorena Matzen.

UCR Río Negro. Ariel Bernatene y Lorena Matzen.

El presidente del partido planteó, sin embargo, que cualquier acuerdo deberá preservar la identidad de la UCR. “Tenemos intendentes, concejales, legisladores, equipos técnicos, militantes y una historia de gobierno. El radicalismo debe participar en las decisiones, aportar al programa y contar con una representación acorde con su presencia territorial y su capacidad”, expresó. “Queremos un radicalismo abierto, federal y moderno, pero con identidad; capaz de acordar y también de hacerse respetar”, agregó Bernatene.

Además de la cuestión electoral, la reforma actualizó distintos aspectos del funcionamiento partidario. Incorporó nuevas herramientas de participación, modernizó las comunicaciones, habilitó reuniones presenciales, virtuales o híbridas y estableció disposiciones sobre protección de datos personales, paridad y reconocimiento orgánico de la Secretaría de la Mujer y UCR Diversidad.

La interna por el acuerdo con Alberto Weretilneck

La decisión de trasladar la definición de las alianzas al Comité Central generó cuestionamientos dentro del radicalismo. Afiliados y militantes reclamaron que la Convención Provincial conserve esa facultad y expresaron su rechazo a mantener la alianza con Juntos Somos Río Negro.

Los sectores críticos difundieron un documento en el que cuestionaron la modificación de la Carta Orgánica y sostuvieron que una definición estratégica de ese tipo debería continuar en manos de la Convención, donde están representados los distintos sectores territoriales del partido.

El planteo expone una diferencia política sobre el rumbo electoral de la UCR. El sector opositor habla de la necesidad de recuperar una identidad propia y diferenciarse de Juntos Somos Río Negro, mientras cuestiona que la conducción concentre decisiones que hasta ahora correspondían a la Convención.

Los cuestionamientos también alcanzaron a la conducción partidaria encabezada por Bernatene y Matzen, quiene ahora tienen en sus manos la definición de la estrategia.

Mandatos prorrogados y una disputa que sigue abierta en la UCR

La reforma de la Carta Orgánica también incluyó una disposición transitoria para prorrogar los mandatos partidarios hasta el 10 de diciembre de 2027. Los afiliados que cuestionaron la modificación sostienen que esa medida impediría renovar las autoridades mediante elecciones internas antes de los próximos comicios generales.

Otro de los puntos objetados está relacionado con los aportes económicos de los afiliados. La nueva redacción establece que la falta de pago de las contribuciones ordinarias no implicará por sí misma la pérdida de la afiliación.

El sector que se opone a los cambios anticipó que buscará impugnarlos mediante las instancias partidarias, electorales y eventualmente judiciales.

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