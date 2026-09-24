Una encuesta en Córdoba pone a De Loredo como la mejor opción opositora y Llaryora encuentra un techo del 40%

Rodrigo de Loredo le gana a Martín Llaryora en tres escenarios, según una encuesta de su usina de datos

Rodrigo de Loredo se quedó con la lapicera de la UCR de Córdoba y con la mayoría necesaria para avanzar en el frente no peronista que propone a La Libertad Avanza de Gabriel Bornoroni y al Frente Cívico de Luis Juez , entre otros espacios. Sin conexiones públicas con los potenciales socios, el operativo de persuasión se profundiza.

En sus últimas intervenciones, el exjefe de la bancada radical en Diputados planteó la importancia de un triunfo sonoro en la elección provincial frente a Martín Llaryora como base de apoyo fuerte para la reelección de Javier Milei .

La afirmación la apoya en la última encuesta que dejó sobre su escritorio su consultor de cabecera, Francisco Venturini , titular de Opiniones y Tendencias .

El estudio realizado en septiembre sobre 1750 casos en toda la provincia propone escenarios electorales que, a diferencia de otros circulantes, coloca al gobernador cordobesista perdiendo con cualquier candidato.

La discusión que busca plantear entra en el terreno de los porcentajes finos y plantea la pregunta de quién es capaz de retener una ventaja amplia ante un peronismo que gana elecciones desde 1999 y que no puede subestimarse por más cascoteado que parezca o que juega de atrás, como la experiencia de Marcos Juárez enseñó el 6 de septiembre con el triunfo del cordobesista Germán Font .

Escenario 1: Rodrigo de Loredo, Martín Llaryora y Luis Juez

Con Juez representando a La Libertad Avanza, De Loredo (UCR) encabeza las preferencias con un 26,6%. En el segundo puesto se ubica el gobernador Llaryora (Hacemos Unidos) con un 23%, seguido precisamente por el senador con un 18,3%.

Francisco Venturini, titular de Opiniones y Tendencias, dejó una encuesta fresca en el escritorio de Rodrigo de Loredo

Más atrás se sitúan Laura Vílches (Frente de Izquierda) con 7,7% y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal) con 4,8%. El segmento de indecisos se distribuye entre "otros" (6,6%), "no sabe" (6,5%) y voto en blanco (6,5%).

Escenario 2: De Loredo, Llaryora y Bornoroni

Al reemplazar la candidatura libertaria por Gabriel Bornoroni, De Loredo capta el 24,5% y Llaryora alcanza el 21,2%. El jefe de la bancada oficialista en Diputados obtiene un 17,2%, evidenciando que el cambio de candidato dentro del espacio de La Libertad Avanza impacta principalmente en la suma de De Loredo (quien cede 2,1 puntos), mientras que el oficialismo apenas varía.

Rodrigo de Loredo y Matías Gvozdenovich, presidente de la UCR de Córdoba

Completan la grilla Vílches (7,8%), García Elorrio (4,4%), "no sabe" (10,2%), "otro" (8,9%) y voto en blanco (5,8%). También coincidiendo con otros sondeos, Juez rinde mejor que Bornoroni.

Escenario 3: fragmentación peronista y lista libertaria

La irrupción de Natalia de la Sota (Fuerza Patria) fragmenta el voto peronista. De Loredo (bajo el sello Hacer Futuro) se mantiene al frente con 24,6%.

Natalia de la Sota

Llaryora cae al 17,8%, seguido muy de cerca por De la Sota, quien logra absorber un 16,9%. Bornoroni marca 15,8%, Vílches 3,8% y García Elorrio 3,4%. Los indecisos y otras opciones suman "no sabe", 7,4%; otro, 7,5%; y voto en blanco, 2,8%.

El cabeza a cabeza en Córdoba

En las proyecciones de definición directa entre los principales referentes opositores y el gobernador, Llaryora resulta superado en todos los cruces evaluados.

En el mano a mano entre De Loredo y Llaryora se registra la distancia más amplia. De Loredo se impone con un 53,1% frente al 36,5% de Llaryora (con un 10,4% de votos en blanco, indecisos u otros).

Rodrigo de Loredo, Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca

En el duelo entre Bornoroni contra Llaryora se acorta un poco el margen. El dirigente libertario alcanza un 48,3% frente a un 38,5% del gobernador, marcando una brecha de 9,8 puntos. El grupo indeterminado asciende a 13,2%.

La disputa más ajustada es la de Juez y Llaryora. El senador obtiene el 45,3% contra un 39,7% de Llaryora, achicando la diferencia a 5,6 puntos. Los indecisos y votos en blanco representan el 15,0%.

El techo del gobernador

“En los dos duelos Llaryora pierde, pero la distancia cambia mucho según el rival: contra Juez la diferencia es de 5,6 puntos, mientras que contra Bornoroni se estira a 9,8 puntos. En ambos duelos el voto se polariza y queda poco margen suelto (15,0% y 13,2%), de modo que Llaryora tiene un techo claro en torno al 40% cualquiera sea el rival”, concluye Venturini.

El consultor introduce otra variable de peso en torno a la volatilidad del electorado. El 73% marca que es poco probable o nada probable que cambie su postura.

Martín Llaryora y Juan Schiaretti, en la inauguración de un espacio público en la ciudad de Córdoba

Si estos números determinarán una decisión, falta para saberlo. En la Casa Rosada la estrategia es abrazar a todos y se verá llegado el momento.

Bornoroni siente la ventaja de ser parte de LLA y de la escudería de Karina Milei, pero modificó su discurso. Ahora habla de candidato más competitivo y de unidad necesaria. De Loredo muestra un partido ordenado, una red de más de 150 intendentes y, ahora, le suma la encuesta.