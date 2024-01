Según pudo averiguar Letra P, el santafesino entiende que su rol es ser opositor al gobierno de Javier Milei, para tributar al 44% que votó por Unión por la Patria (UP) en el ballotage. En los últimos días realizó un vivo en Instagram donde analizó el primer mes de gobierno de La Libertad Avanza y el rol que debe adoptar el PJ. Más allá de eso, tal vez no sea él quien ponga la cara, pero trabajará con ese objetivo en La Corriente y con las figuras que el espacio tiene. Una de las más importantes es Germán Martínez, jefe de bloque de UP en la Cámara de Diputados, con quién Rossi habla habitualmente y a quien elogia por su trabajo en el recinto.