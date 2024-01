"Empresarios: no se dejen amedrentar; no se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido", azuzó. "Que nadie les diga que su ambición es inmoral. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. ¡Viva la libertad, carajo!", cerró, aclarando cosas que no eran necesarias en ese lugar y poniendo al final en aprietos al traductor oficial. Purasangres…