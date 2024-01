Sin La Cámpora, el peronismo suma músculo a la marcha de la CGT

En línea con la postura de la ex presidenta Cristina Fernández de no apurar movimientos y dejar que el descontento social madure solo, La Cámpora no participará como agrupación en la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) al Congreso para el próximo miércoles 24 de enero en el marco del paro general contra el DNU de Javier Milei. Será una de las ausencias más notorias en una concentración a la que se sumará la mayoría de los sectores de la oposición peronista, incluidos los intendentes del conurbano que ya empezaron a preparar la movilización desde sus distritos.