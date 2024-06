Adriana Nazario: "No coincido con el armado del Partido Cordobés del gobernador"

Adriana Nazario , candidata a intendenta de Río Cuarto por la alianza La Fuerza del Imperio del Sur , asegura que tiene una buena relación con Martín Llaryora , a quien no reprocha su decisión de apoyar a Guillermo de Rivas , el postulante por el peronismo oficialista. Sin embargo, marca diferencias con el proyecto de Partido Cordobés que encabeza el gobernador.

-¿Por qué no hubo acuerdo con Juan Manuel Llamosas para armar una sola lista?

-La verdad que no sé. No hubo ni una sola conversación. Nada. Yo comencé a trabajar con mi proyecto hace dos años. No hubo posibilidad de acuerdo porque nunca me llamaron.

-¿Siente que su espacio es representativo del peronismo?

-Tengo una lista bien amplia. Convergen personas que vienen del peronismo e independientes. Somos varios sectores los que confluimos en la alianza. Lo ideológico es importante, pero en estos tiempos es más importante pensar en proyectos de ciudad.

Adriana Nazario y Franco Miranda Franco Miranda encabeza la lista de concejales con que Adriana Nazario disputará la elección de Río Cuarto.

-En su lista hay nombres que fueron parte de la administración de Llamosas. ¿Hay algo de continuidad allí?

-Absolutamente no. No voy a negar que en mi lista algunos han sido funcionarios. También, hay personas que han sido directores de escuelas, lo que ratifica la importancia que tiene la educación para mí. Hay cuatro mujeres empresarias que trabajan por cuenta propia. Es una lista con muchas visiones sobre cómo construir una ciudad más empática, con desarrollo, más vivible.

Un futuro con Martín Llaryora

-¿Cómo es su vínculo con el gobernador Llaryora?

-Tenemos una relación muy buena. Trabajamos en la misma época, en la tercera gestión de José Manuel de la Sota. Hemos trabajado juntos en muchos aspectos.

-Sin embargo, en esta elección se inclina por Guillermo de Rivas, el candidato del oficialismo.

-Sí, por supuesto. Él tiene un candidato. Él eligió un candidato. Tiene derecho a elegir sus preferencias, lo que no implica que haya problemas con los otros. Él es el gobernador de todos los cordobeses. No dudo que cuando yo sea intendenta vamos a tener una muy buena relación.

-¿Si gana empezará una construcción propia? ¿Se imagina dentro del Partido Cordobés?

-Ahí tengo diferencias. Yo no coincido con el armado del Partido Cordobés. Yo voy a trabajar con todos aquí en Río Cuarto, pero desde otro lugar. Lo que no quiere decir que no se pueda coincidir en muchos temas.

nazario rio cuarto.jpeg Adriana Nazario disputará el gobierno de Río Cuarto con la banca del delasotismo.

-¿Cómo está su relación con Sergio Massa?

-Con Sergio trabajé durante cuatro años, formando parte de Unidos por Una Nueva Argentina (UNA). Fue un espacio que formó junto a José Manuel para intentar poner equilibrio, para tratar de borrar la grieta entre el kirchnerismo y Cambiemos. Luego él condujo el bloque en Diputados. De ahí viene mi amistad y conocimiento.

-¿Actualmente el massismo no trabaja con usted?

-No, no tengo vínculos más allá de la relación con Sergio.

-Finalmente el schiarettismo se acopló al armado que encabeza De Rivas. ¿La decepcionó?

-No, para nada. Sé cómo es la política. Por eso decidí ir lejos de la dirigencia del peronismo y trabajar con otra gente. A mí me apoya mucha gente, entre ella mucha que viene del peronismo.

La denuncia de la campaña sucia en Río Cuarto

-Varios sectores pusieron en duda su candidatura. ¿A qué lo atribuye?

-Yo nunca amagué con ser candidata en esta ciudad. Nunca me desdije. En realidad, la gente siempre me vio como posible candidata. En 2012, José Manuel dijo públicamente que yo debía ser la candidata a intendenta por nuestro partido. En ese momento tenía las mayores posibilidades de ganar, según encuestas previas. Sin embargo, yo nunca había dicho que iba a serlo porque estaba trabajando en el Plan de Desarrollo Noroeste. Tampoco quería correr con el caballo del comisario.

-¿Qué cambió ahora?

-Siempre me gustó hacer las cosas a mi manera. Como estoy haciendo ahora, peleando contra una estructura, contra una campaña tremendamente sucia que me están haciendo. Llevo dos años trabajando en este proyecto. Creo que es el momento. En las situaciones difíciles es donde mejor me manejo.

-Menciona una campaña sucia. ¿A qué se refiere?

-Han contratado agencias de publicidad y comunicación que difunden noticias falsas sobre mí. Primero, diciendo que soy kirchnerista. Se han hecho videos que me ponen con funcionarios kirchneristas con quienes yo no tuve ni siquiera diálogo. Simultáneamente, me vincularon con un contador detenido hace semanas (Hernán Escudero, investigado en una causa por lavado de activos). Todo eso ha sido muy sucio. Incluso contratando sitios fantasmas en los que publicitan los otros candidatos, De Rivas y Gonzalo Parodi.

El contador detenido Hernán Escudero no es mi contador. pic.twitter.com/pdMs4joJ5h — Adriana Nazario (@NazarioOk) June 8, 2024

-Hace un año, en La Calera, el peronismo acudió dividido a las elecciones municipales y perdió por escaso margen. ¿Cuánto le afectaría que se repita la situación en Río Cuarto?

-La responsabilidad de que el peronismo gane no es mía, sino de quien conduce el peronismo en la ciudad, que es Juan Manuel Llamosas. Él tomó la decisión. Toda la responsabilidad es de él, no mía.