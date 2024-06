Guillermo de Rivas: "No soy la continuidad de Juan Manuel Llamosas en Río Cuarto"

-No es una continuidad. Fui parte del equipo de gestión municipal por siete años. Continuaré lo bueno que hemos hecho, pero también hay muchas cosas para cambiar y mejorar. Ahora empieza una nueva etapa, con otra visión y un nuevo liderazgo. El cambio se dará con un nuevo equipo y otras visiones. Mi perfil es diferente al de Juan Manuel.

-¿Qué rasgo distinguiría su administración de la de Llamosas?

-Voy a apostar a la articulación público-privada y a la toma de decisiones para el desarrollo regional de Río Cuarto, no sólo desde el Estado, sino también con los privados involucrados en la toma de decisiones. Será una gestión articulada con las instituciones, un Río Cuarto más participativo, con integración de nuestros equipos con independientes, con el sector empresario, comercial y profesional.

Juan Manuel Llamosas junto a Guillermo De Rivas Juan Manuel Llamosas evitó la interna del PJ e impuso a Guillermo De Rivas como su candidato a la intendencia.

-¿El desarrollo regional de Río Cuarto es la deuda de esta gestión?

-Hay que consolidar y potenciar el vínculo político entre la región centro y el sur productivo de Córdoba. Hay que consolidar el desarrollo de esta región productiva y no quedarse sólo en Río Cuarto.

-Usted y la oposición prometen bajar los impuestos. ¿No es riesgoso en tiempos de caída de los ingresos propios?

-Lo primero que vamos a garantizar es el equilibrio fiscal. No como las gestiones anteriores, de las que fue parte Gonzalo Parodi, que dejaron US$ 31 millones de deuda. Nosotros vamos a premiar a los contribuyentes cumplidores con la reducción de impuestos y facilitar la eximición de tributos a la creación de empresas. Lo haremos haciendo más eficiente y austero el municipio, no en base a toma de crédito para gastos corrientes, como harían los que no supieron administrar las cuentas cuando estuvieron en la gestión.

El apoyo de Martín Llaryora

-¿Siente que el gobernador Llaryora está plenamente involucrado con su campaña?

-Somos parte del mismo equipo. En estos seis meses que hemos trabajado juntos he entendido que tenemos la misma visión, que queremos lo mismo para los cordobeses y los riocuartenses. Se ha generado un vínculo que, más allá de lo personal, nos permite resolver de manera directa los problemas. Vamos a trabajar juntos.

-¿Por qué cree que Llaryora aún no pidió públicamente que voten por usted el 23 de junio?

-Martín se ha manifestado con su acompañamiento. Junto con él y todos sus ministros compartimos una visión, por lo que claramente su apoyo está. Lo que más me importa es ser el intendente que represente a los riocuartenses ante el gobierno de Córdoba.

Llamosas Llaryora 0124.png Juan Manuel Llamosas y Guillermo de Rivas, durante una visita oficial de Martín Llaryora en Río Cuarto.

¿Le inquieta que la identidad peronista quede diluida en la alianza que formó con varias fuerzas?

-Nuestro frente tiene una visión anclada sobre la estructura y la visión del justicialismo, pero integra a referentes de distintos sectores. En nuestra lista convergen funcionarios, candidatos que provienen del schiarettismo, otros del equipo de Juan Manuel. También hay socialistas y radicales. Destaco la visión de empresarios e industriales, como Gustavo Perlo, presidente del Parque Industrial y dueño de la empresa exportadora más grande de la ciudad.

Espejos para Río Cuarto

-¿Qué aportan las personas sin experiencia en gestión?

-Son la referencia del cambio, lo que distingue de lo que viene de antes. Los nuevos tiempos demandan que el sector privado se involucre, que los jóvenes sean parte. Para cambiar hay que cambiar los actores e incorporar visiones desde afuera. Nuestra lista representa una integración que no tiene ninguna otra lista, que se anclan en dirigentes que toda la vida estuvieron en política.

-¿Qué opinión le merece el discurso antipolítica de Javier Milei?

-Ha cambiado la configuración política. Las identidades de cada partido ya implican integración. Hacemos Unidos por Río Cuarto tiene distintas representaciones. Aquellos discursos anticasta tienen que ver con políticos que usan la política sin generar nada a la sociedad. A la política se la honra trabajando, pensando en el vecino, con compromiso y honestidad.

Milei Llaryora Panal.png El discurso anticasta y las alianzas amplias, un recurso muy usado por las fuerzas políticas que competirán en Río Cuarto.

-Hace un año, el PJ acudió dividido en La Calera y perdió. ¿Tienen presente esa experiencia?

-El escenario político en la ciudad es de tercios. Pero con nuestra visión anclada en el peronismo, desde una estructura no tradicional, con amplia integración de visiones políticas e independientes, voy a ser el cambio en lo que viene de la gestión a partir del 2 de julio.