Leandro González: “Más allá de los paneles, hay que trabajar acuerdos políticos”

SANTA FE (Corresponsalía) El presidente del Concejo de esta ciudad, Leandro González, participó del encuentro opositor provincial que se organizó en la capital al que su aliado, el intendente frentista Emilio Jatón, no asistió al igual que el socialismo. En diálogo con Letra P, el dirigente que pertenece a la tribu Radicales Libres, justificó su presencia: “Estamos convencidos de que hay que generar un nuevo frente para la provincia”, dijo tras el convite que abrió una semana de tensión entre el radicalismo y el PS. De todos modos, el santafesino, que ya desde la elección del 2019 apuesta todas las fichas en el equipo del intendente rosarino Pablo Javkin para la gobernación, le puso paños fríos al impacto que generó el encuentro y marcó los tiempos: “Falta mucho para pensar las candidaturas”.

-Participó del encuentro opositor que tuvo la ausencia del PS y del intendente Emilio Jatón que son sus principales aliados en la ciudad. ¿Le generó tensiones?

-No, nosotros somos parte y nos sentimos muy conforme con el desarrollo de la gestión y la integración en el equipo con Emilio y en eso no ponemos ningún tipo de duda. Hemos reafirmado en todo el proceso ya desde 2017 a esta parte de la consolidación del esquema con el socialismo en la ciudad y en ese camino vamos a continuar. Pero también hay un proceso provincial en marcha y hace mucho tiempo que decimos que hay que constituir un nuevo frente a nivel provincial, que de a poco se está consolidando. No es un frente en el que ya se estén discutiendo cargos, sino que estamos empezando a ponernos de acuerdo en ejes temáticos, programáticos, que cuando llegue el momento nos permitan gobernar la provincia porque si llegamos con muchas diferencias de criterio, va a ser muy complicado.

-¿El perfil que puede sintetizar esas diferencias es el de Pablo Javkin?

-Ya desde las últimas elecciones nosotros venimos articulando con el espacio de la Universidad Nacional de Rosario que encabeza María Eugenia Schmuck, Franco Bartolacci entre otros actores, que a la vez son parte del esquema de Pablo Javkin. Todavía no se han lanzado candidaturas. Nuestra mirada es que hay que amalgamar posiciones entre Santa Fe y Rosario y entre quienes estábamos en el Frente Progresista en las dos ciudades. Todavía falta, hay pasos que todavía se tienen que dar y después del fallecimiento de Miguel Lifschitz no surgieron liderazgos absolutos.

-Quienes no participaron del encuentro dicen que las posiciones todavía son muy distintas para poder congeniar. ¿Ustedes hacen la misma lectura?

-El encuentro fue aceptable, tuvo un eje temático específico que fue Educación y los discursos de los expositores no fue en contra de nadie. Al contrario, fueron desde la gestión. Sin embargo, sí creo que con el correr el tiempo, más allá de los paneles, hay que empezar a trabajar acuerdos para constituir una mirada propositiva desde el punto de vista político. Ese es el desafío. Igual, no hay que perder de vista que todavía falta mucho, ni siquiera hay calendario electoral, con lo cual no hay que apurarse tanto y hay que esperar los tiempos de cada espacio político, hay que tomarlo con tranquilidad.

-¿Creen que es posible reeditar lo que sucedió en las últimas elecciones, de tener un acuerdo de gobierno en la ciudad y otro para la provincia?

-En la ciudad hay algunas situaciones de incompatibilidad que todavía no está claro como como resolverlas en caso que a nivel provincial se arma un nuevo frente político. Ese es el desafío que nos falta. Yo insisto - y nosotros lo venimos diciendo hace mucho - en que, a nivel provincial hay que construir un nuevo frente político. Y por ese camino tratamos de desandar sin necesidad de apurar a nadie. Cada espacio político tiene sus métodos y hay que respetarlo. Pero sí se constituye un nuevo frente político en el provincial seguramente alguna injerencia va a tener, sobre todo en las propuestas de las dos ciudades más grandes.

-¿En la ciudad de Santa Fe ya lo están discutiendo?

-Con Emilio (Jatón), distintos sectores del PS, del partido Creo tenemos dialogo cotidiano sobre el desafío de la gestión, que está cada vez más consolidada. Hay un camino ahí que va marcando un proceso político. El análisis más fino de la estrategia electoral vendrá más adelante.