El Círculo Rojo se ata al mástil de Javier Milei: "Es él o Axel Kicillof"

La reunión entre Paolo Rocca y Mauricio Macri que hizo difundir el expresidente generó pocas expectativas en el Círculo Rojo . Encuestas en mano, los empresarios no lo ven competitivo. Esas mediciones de imagen tienen al gobernador Axel Kicillof en la cima. Ante ese escenario, se atarán al mástil de la reelección de Javier Milei .

"Es Milei o es Kicillof". Así de terminante, un ejecutivo resume la mirada que tiene el empresariado, a un año y medio de las elecciones presidenciales.

Falta mucho, es cierto, y no trascendieron tertulias de rosca. Las consultas de Letra P ocurren mientras las fuentes miran hacia adentro, a sus negocios: unos hacen costos y siguen ajustando números ante ventas que no se recuperan. Otros celebran el boom de Vaca Muerta o el despegue de la minería. Ganadores y perdedores del modelo coinciden en la lectura.

La lectura es coincidente, aunque algunos estén más fervorosos y otros, resignados. "Si esto va bien y la economía despega en serio, Milei gana en primera vuelta", aseguró un ejecutivo del sector petrolero, entusiasmado por las medidas del Gobierno que aceleran decisiones de inversión y mejoran la rentabilidad del sector, como el RIGI o la alineación de los precios internos con los internacionales". Fue el ánimo que se vivió en la convención de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina ( Amcham ), la semana pasada.

"Cuando la economía funciona bien, pueden pasar los bolsos de López sobre tu cabeza que gana la economía", graficó.

El problema es que la economía doméstica no arranca, salvo para los sectores exportadores de materias primas, la familia Adorni y algún que otro funcionario. Entonces, la imagen del Gobierno cae y la de los líderes de la oposición sube.

Opina Axel Kicillof y Myriam Bregman, los dirigentes con mejor imagen. Para el Círculo Rojo, el peor escenario.

El último estudio de Opina Argentina arrojó que los tres dirigentes con mejor imagen son Kicillof (44%), Myriam Bregman (44%) y Cristina Fernández de Kirchner (39%), aunque el gobernador y la expresidenta mantienen altos niveles de rechazo y la diputada del FIT, cierto desconocimiento.

imagen milei opina argentina La imagen de Javier Milei, en mínimos.

Del otro lado, Milei bajó a niveles similares a los de Macri y Sergio Massa: 35% de aceptación y 63% de rechazo.

El gato, el león y el cuco

El Círculo Rojo interpretó que la forma en que se conoció la reunión de Macri con Rocca, en la que el líder de Techint le habría pedido que el PRO sea competitivo, fue un mensaje del expresidente a Milei. Incluso el líder libertario lo tomó de esa manera: al día siguiente, en una charla con Neura, ratificó que irá por la reelección.

paolo-rocca-le-anuncio-ayer-la-inversion-al-SFKZHM2BZ5AXNINGEP7ELKG5IE Paolo Rocca y Mauricio Macri.

El empresariado leyó en la gira de Macri por las provincias y la difusión de la reunión con Rocca un mensaje hacia la interna con La Libertad Avanza. Un mensaje que muchos hombres de negocios comparten. El propio Rocca celebró la sanción de la reforma laboral y el reseto de la economía antes de que Milei lo convirtiera en su enemigo.

La Nación publicó, el domingo, un editorial que celebra el rumbo económico sin matices y pidió "preservar el programa, cuidar a Milei". "Por primera vez existe una oportunidad de cambiar el rumbo y hacer realidad el infinito potencial de nuestro país", sostuvo el diario de los Saguier. "El programa de reconversión no puede ni debe frustrarse por acciones individuales delictivas ni éticamente cuestionables", añadió.

Un hombre de la construcción empieza a leer una analogía con la crisis que, en 2018, terminó devolviendo al peronismo al poder. "La situación económica de los próximos meses verificará si ocurrirá algo parecido a lo que le pasó a Mauricio en su gestión. Cuando ganó las legislativas, la oposición empezó a pensar en un horizonte de seis años, como ahora", dijo. No sea cosa que los vientos cambien.

Lo dice con cierto temor, aunque su sector sea uno de los más perjudicados por la gestión de Milei y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) haya reclamado esta semana por la parálisis de la obra pública. "Manifestamos nuestra preocupación por la emergencia que atraviesa la infraestructura. La falta de mantenimiento, la paralización de obras y la ausencia de un plan integral han generado una deuda de infraestructura que compromete la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida de la población", comunicó el Consejo Federal de Camarco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CamarcoArg/status/2046666617531023812&partner=&hide_thread=false Las delegaciones reafirmaron el rol estratégico de la construcción como motor del desarrollo, advirtiendo sobre las consecuencias de la paralización de obras y la falta de mantenimiento.



Más información en https://t.co/O2pyjp598d#CAMARCO pic.twitter.com/TuCpN1V78u — Cámara Argentina de la Construcción (@CamarcoArg) April 21, 2026

En off, espera que aparezca "un tipo que mantenga el orden macro y piense más en el día a día, en la micro, en que la industria no puede competir con los chinos de esta manera, en que no se puede desfinanciar la obra pública", pero que, a la vez, "continúe con el rumbo de la macro".

¿Kicillof sigue dando miedo? "Seguro, claro. Tiene una formación ideológica que no es pro inversión privada, una impronta en la que el Estado interviene permanentemente en la economía, y así nos fue", respondió.

¿Para tanto? "El dólar se va a 3000 mangos, los capitales no vienen nunca más, los mismos argentinos que estén pensando en invertir fuerte, no lo harán", insistió.

"La mejor opción que actualmente se le podría presentar a Milei es polarizar con Kicillof", sostuvo otro, desde el bando de los ganadores.

Más allá de cuestiones coyunturales (reuniones con funcionarios de la provincia de Buenos Aires), las relaciones entre el kicillofismo y el Círculo Rojo siguen frías.

Puertas adentro

Ni la irrupción del pastor con domicilio en California Dante Gebel ni el operativo susurro por el banquero Jorge Brito prenden, todavía, entre los hombres y mujeres de negocios. La mayoría mira puertas adentro de sus fábricas y oficinas. Hacen ajustes, trabajan con stocks mínimos, borran y reescriben pisos de actividad y expectativas.

"No vemos que la compra de la gente mejore. Las paritarias están por debajo de la inflación. El sector independiente es una incógnita. Nadie espera un repute, las empresas están arremangándose y adaptándose a la nueva realidad", dijo el ejecutivo de una firma de consumo masivo líder.

"Milei todavía genera cierta expectativa en los barrios, aunque no tanta, y las empresas trabajan con un escenario de seis años más de este Gobierno", dijo un consultor que habla con muchas de las grandes compañías del país. Nueve de cada diez, sostuvo, hacen ajustes internos.

"Milei no los convence; Kicillof, tampoco, y no ven alternativas, pero todos trabajan pensando en que va a reelegir", añadió.