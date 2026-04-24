Bolsa de Comercio de Rosario: la liquidación de la soja viene atada a la espalda de los productores

Con pies de plomo y sin adelantar demasiado suss movimientos, el agro tuvo su bandera de largada en la Bolsa de Comercio de Rosario pensando en la liquidación de la cosecha de soja. Nadie es determinante, pero la sensación es que primó es que los productores pequeños deberán vender en el corto plazo. ¿Los grandes? Otro cantar.

"Si se va normalizando todo, el campo va a liquidar", dio pistas Pablo Bortolato , presidente de la entidad, de lo que después entre los pasillos repetían los conocedores e involucrados: ante la necesidad de liquidez, los próximos meses tendrán un buen flujo de venta apalancado por los pequeños productores. "Con los grandes puede ser otro tema", advierten.

Tanto el agro como la Casa Rosada tienen necesidades, pero no chocan. El campo exige la eliminación definitiva de las retenciones, a sabiendas que el gobierno no puede resignar un solo dólar más. “El presidente tiene muy claro que hay que eliminarlas, pero hay que sostener el equilibrio fiscal”, dijo el secretario de Agricultura nacional, Jorge Gambale , único emisario de la gestión Milei.

“Es factible y lo están haciendo”, dicen en el agro y dan un voto de confianza, aunque remarcan -como siempre- otra cuestión: los tiempos. “Siempre van a decir -los productores- que quieren ya. El tema es cuánto va a tardar, pero creo que no lo sabe ni el Gobierno”, sumó Bortolato.

unnamed (1) Pablo Bortolato, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En la previa al remate, la Bolsa organizó una actividad para mostrar números concretos del impacto que implicaría la eliminación de los derechos de exportación. Según los cálculos de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la entidad, permitiría incorporar más de dos millones de hectáreas a la producción, aumentar en casi 17 millones de toneladas la producción agroindustrial y generar un incremento de más de 6.500 millones de dólares en exportaciones.

Liquidación a dos marchas

En tanto, Milei necesita que las divisas sigan ingresando y por ello la campaña de soja es vital para las aspiraciones del libertario en los próximos meses. Quienes conocen el paño ven un panorama que se bifurca: los chacareros de a pie, teniendo que pagar y más al día, vendiendo en el corto plazo. “Eso es aproximadamente el 60% de la producción”, estiman.

Las dudas surgen en el segundo semestre, con los grandes agroexportadores que concentran entre pocas manos el 40% restante. “Ahí arranca la otra puja”, avizoran, con presión por el tipo de cambio incluida. “Los tiempos son los que el productor considere”, le dijo Gambale a Letra P.

La otra variable que miran en ambos lados del mostrador es la vinculada al precio. Hoy estable, el contexto internacional hace que todos observen con detenimiento cada movimiento del mapa global. “Hay factores exógenos que pueden incidir. Esperemos que todo vuelva a valores históricos”, aceptaron en Agricultura.

Maximiliano Pullaro, duro con el Gobierno

Con mucha dirigencia santafesina presente, el acto no tuvo grandes estridencias en lo político, salvo por el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro. En poco más de diez minutos, el mandatario dedicó una gran porción de su presentación a contraponer su gestión con el trato de Milei al interior productivo. “Sostienen el equilibrio fiscal con los recursos de las provincias”, bramó con cancha libre ante la ausencia de referencias libertarias nacionales.

“Vamos a demostrarle al país que hay un camino diferente”, siguió en tono de proyección. “No es verdad que nos transfieren las rutas porque tenemos recursos”, contrapuso con lo dicho semanas atrás por Luis Caputo en ese mismo lugar: “No se hacen cargo porque no quieren”, dijo sin dejar dudas.

Pullaro dirigentes Bolsa Comercio Pullaro junto a autoridades de la BCR y dirigentes de Unidos.

Antes, llegó al lugar flanqueado por su ministro de Producción, Gustavo Puccini -a quien impulsa como candidato a intendente de Rosario-, y Leonel Chiarella, mandamás de la Unión Cívica Radical y ladero del hughense. En la foto previa a su discurso llamó la atención que el propio gobernador pidió sumar a Federico Lifschitz, otro de los dirigentes con aspiraciones en la ciudad. "No te quedes afuera, Fede", lo llamó.