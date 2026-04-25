Pelea a cielo abierto entre un juez que nombró CFK y la Fiscalía de Estado bonaerense

Alberto Recondo, el magistrado que complicó a Milei en el caso $Libra.

La Fiscalía de Estado bonaerense y el juez federal Alberto Recondo protagonizaron una disputa abierta por un embargo millonario contra la Provincia de Buenos Aires , en una causa por contaminación ambiental que quedó a resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata .

El conflicto se originó tras la decisión del magistrado, titular del Juzgado Federal N° 4, de ordenar un embargo por $157.164 millones para garantizar obras de saneamiento en la ribera del Río de la Plata. La medida respondió al incumplimiento de una orden judicial dictada en 2022.

La causa abordó la contaminación del sistema hídrico integrado por el arroyo El Gato, el Río Santiago y el Río de la Plata. Un informe pericial de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) describió “un grado de contaminación aberrante de todo el sistema”.

Frente a esa resolución, el fiscal de Estado bonaerense , el radical Hernán Gómez , impulsó la recusación del juez. Argumentó que perdió imparcialidad y que adoptó un rol “protagónico” con medidas desproporcionadas.

Gómez sostuvo que el embargo resultó “irrazonable” y con una finalidad sancionatoria. Además, advirtió que la actuación del magistrado afectó el debido proceso y la igualdad entre las partes.

La presentación incluyó cuestionamientos por una supuesta “animadversión” de Recondo hacia la Provincia y no descartó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Ese planteo tensó aún más la relación institucional.

En respuesta, Alberto Recondo rechazó la recusación y negó cualquier enemistad. “No existe de mi parte odio o resentimiento”, afirmó, y defendió el embargo como una herramienta ante la inacción oficial. El juez sostuvo que la medida no implicó un adelanto de sentencia, sino una reacción frente al incumplimiento prolongado de una orden judicial firme.

Hernán Gómez fiscal de estado Hernán Gómez Hernán Gómez, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires.

El trasfondo político y judicial en La Plata

El magistrado también sugirió que la recusación buscó apartarlo para que intervenga otro juzgado federal de La Plata, en un distrito con competencia limitada en este tipo de causas.

En paralelo, la Cámara Federal ya intervino en el expediente y revocó un embargo previo sobre cuentas del Banco Provincia, además de convocar a las partes a una audiencia para destrabar las obras.

La figura de Recondo sumó visibilidad por otros fallos de alto impacto institucional. Entre ellos, una resolución que complicó la estrategia del presidente Javier Milei en la causa $Libra.

En ese expediente, el juez consideró que los mensajes del mandatario en la red social X tuvieron carácter institucional. El criterio debilitó el argumento oficial de que se trató de opiniones personales.

Un juez con fallos de impacto institucional

Designado en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Recondo construyó un perfil con decisiones que atravesaron distintos ciclos políticos.

En 2013 declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura y, en 2015, cuestionó la ley de subrogancias. Ese criterio fue luego avalado por la Corte Suprema.

También rechazó planteos contra el DNU 70/2023 y desestimó un amparo vinculado a posibles indultos en causas de lesa humanidad por falta de “caso concreto”.

El expediente por el embargo y la recusación volvió a ubicarlo en el centro de la escena judicial. La definición de la Cámara resultó clave para determinar si continuará al frente del caso.

El desenlace no solo impactó en la causa ambiental, sino también en el equilibrio entre poderes en un contexto de alta sensibilidad política y judicial en la provincia de Buenos Aires.