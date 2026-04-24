Santa Fe: el acuerdo con la Nación por la deuda previsional desató un duro choque entre Perotti y Unidos

La Cámara de Diputados de Santa Fe fue escenario de, quizás, el más duro choque entre las huestes de Omar Perotti y Unidos desde diciembre de 2023 hasta hoy, en el marco del debate por un acuerdo del gobierno de Maximiliano Pullaro con la ministra Sandra Pettovello por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.

Desde los pactos federales de la década del ’90, la Nación está comprometida a cubrir parcialmente los rojos de los organismos previsionales de las provincias que no fueron transferidos a la Anses. La contracara de esa obligación era la famosa detracción del 15% del total de la masa coparticipable para financiar al sistema jubilatorio central, que fue declarada inconstitucional a fines de 2015 por la Corte Suprema, en el marco de juicios iniciados por Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Al cierre de 2023, el gobierno de Perotti anunció que en septiembre de ese año había hecho una presentación ante el máximo tribunal por lo que se consideraba un atraso por parte de la administración de Alberto Fernández de 93 mil millones de pesos en concepto de cobertura del déficit de la Caja.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, esos giros de fondos se clausuraron por completo, a partir de un decreto de ajuste presupuestario de marzo de 2024. En consecuencia, Pullaro ratificó la demanda contra la Nación iniciada por su antecesor.

pullaro pettovello

La novedad que se conoció hace dos semanas es que se llegó a un acuerdo entre los gobiernos nacional y provincial para reestablecer ese flujo de fondos que había sido cortado. Serán 10 mil millones de pesos mensuales durante un año. A cambio, Santa Fe pone en pausa el juicio por el mismo lapso.

Choque en la Legislatura de Santa Fe

Como es de rigor en estos casos, el convenio con la Nación necesita tener aprobación legislativa. El oficialismo le dio tratamiento exprés porque el giro de fondos hacia la provincia tiene como punto de partida el mes de mayo.

En el Senado el tratamiento fue veloz y sin inconvenientes. En Diputados, imprevistamente, la situación fue distinta. Allí operó el factor sorpresa, que fue usado como una daga por Perotti.

La sesión de este jueves, en la que se terminó aprobando el convenio con amplia mayoría (acompañaron al oficialismo el Frente Amplio por la Soberanía y Somos Vida), el debate transcurría sin sobresaltos, incluso en el tramo de las objeciones. Dos exministros de Perotti, Marcos Corach y Walter Agosto, fundamentaron el voto negativo del bloque Hacemos Santa Fe en sus aspectos políticos y técnicos, respectivamente.

Hasta allí, todo en calma. De hecho, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, se disponía a poner a votación el proyecto. Sin embargo, de manera inesperada aún para varios de sus colaboradores más cercanos, el exgobernador pidió la palabra. Si lo había planificado en silencio o se decidió en el momento, sólo Perotti y algunos pocos más lo saben.

Las críticas que esgrimió fueron filosas. Afirmó que el acuerdo con Anses implica una “clara resignación en un juicio ganado”, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte en un caso similar con la provincia de San Luis.

Aseveró también que la reforma previsional aprobada por la Legislatura en 2024 estableció “un aporte muy fuerte de los estatales activos y pasivos para reducir el déficit” y apuntó que “si Santa Fe no hubiese hecho esto, la Nación tendría un déficit mayor que cubrir”. Dicho en criollo: los jubilados pusieron la plata que tenía que poner Milei.

15F Perotti

El presidente del bloque socialista, Joaquín “Popi” Blanco, levantó el guante. Y lo hizo con inusual virulencia. “¿Alberto Fernández les suena? Está fuera del léxico del peronismo santafesino”, disparó el diputado del PS, quien además recordó que el exministro de Economía Martín Guzmán renunció a su cargo a los pocos días de firmar con Perotti el acuerdo de pago del juicio ganado por Santa Fe.

Lo que siguió fue un revuelo, que incluyó una réplica de Perotti, una intervención de la propia Clara García y una contestación a los gritos de Agosto, a quien la presidenta no autorizó a hablar nuevamente. Participó luego el granatista Emiliano Peralta, quien aseguró que no tenía pensado hablar, con críticas al gobierno del rafaelino. Lo chicaneó después Lucila de Ponti, del Movimiento Evita: “Sumaron defensores”.

Efectivamente, el uso del factor sorpresa por parte de Perotti tuvo el efecto revulsivo esperado.

El tercer tiempo

La polémica no quedó ahí. Blanco difundió el mismo jueves en su cuenta de Instagram una edición de su discurso, en la cual sobresalen sus latigazos verbales a Perotti y al peronismo en general. Una decisión política.

La batalla, entonces, se trasladó al campo virtual. En los comentarios del posteo hicieron fila para pegarle al socialista varios referentes del perottismo: el secretario del bloque Hacemos Santa Fe, Ignacio Martínez Kerz; la ex directora de la delegación del gobierno provincial en Rosario, Marianela Blangini; y la exministra de Género, Florencia Marinaro, entre otros.

Abundaron las chicanas y las ironías, en el estilo típico de las redes. “Popi agrede para defender el acuerdo antisantafesino que hizo su gobierno con Milei para llegar con un hilito más de plata a las elecciones. Popi agrede para no decir que la obra pública que hace su gobierno se financia reventando los bonos que Perotti consiguió y resguardó. No sean como Popi”, comentó Martínez Kerz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047415061623562308&partner=&hide_thread=false Asumieron en 2023 y ya estamos en 2026. Reventaron los bonos de la deuda de Nación que decían que eran papelitos mojados. Se endeudaron como nunca en U$S 800 M. Ajustaron a trabajadores y jubilados con el argumento de la obra pública. Pero la culpa siempre es del otro. Veamos … pic.twitter.com/iPC5UspzEX — Celia Arena (@celiaarena) April 23, 2026

Por su lado, la jefa del bloque perottista, Celia Arena, le contestó en su cuenta de X a la flamante vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, quien más temprano había acusado a la gestión del rafaelino de “abandonar las obras hídricas”. Lo hizo con el mismo tono beligerante que había dominado la jornada.