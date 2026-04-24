Reforma política: sin estrategia ni interlocutor, el Gobierno patea definiciones para negociar las PASO

La reunión de la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) prevista para este viernes fue reprogramada por Karina Milei para la semana próxima. La decisión se fundamenta en la falta de una postura unificada de la Casa Rosada respecto de cómo encarar la negociación legislativa del proyecto de reforma política . El Gobierno tampoco tiene un interlocutor designado.

El proyecto del Ejecutivo fue presentado el miércoles pasado y, sin embargo, hasta ahora la mesa política no definió los pasos a seguir en materia de estrategia política y legislativa. Es decir, no designó a un interlocutor válido como lo hizo en el pasado con la Ley Bases o el Presupuesto y tampoco inició conversaciones formales con los representantes de los bloques dialoguistas, que por ahora se muestran reacios a acompañar varios puntos del documento.

El estado de asamblea permanente , como lo definen algunos integrantes del ecosistema libertario, perjudica sobremanera el avance del nuevo paquete de reformas del presidente Javier Milei . Hay quienes admiten que la ralentización tanto de la gestión como de los contactos con la oposición se debe a derivaciones de la interna feroz en la Casa Rosada, mientras que otros directamente lo atribuyen a una falta de conducción política clara.

En Balcarce 50 dijeron que la suspensión de la reunión se debió a complicaciones para coordinar la agenda de los integrantes del gabinete. En la cúpula de La Libertad Avanza indicaron que la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , no podía asistir por un viaje previsto a Paraguay, por lo que la cita inicialmente programada para este viernes a las 11 se pasó para algún día de la semana próxima. Probablemente sea el lunes a la misma hora.

El Gobierno no tiene hoy un interlocutor válido

La falta de un interlocutor válido no es un problema nuevo para el gobierno. Ya lo sufrió en el pasado, cuando los dirigentes de la oposición tenían que pasar por dos y hasta tres despachos para negociar acuerdos. Según pudo saber Letra P, no hubo reuniones o llamadas entre el Gobierno y los principales líderes del PRO para hablar de la reforma.

Eso incluye tanto a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Friguerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), como al presidente del bloque amarillo en la cámara baja, Cristian Ritondo; y los tres senadores nacionales del espacio que conduce Enrique Goerling Lara. De hecho, el bonaerense Ritondo propuso realizar una cumbre nacional del partido para definir una postura al respecto.

macri_soledad_martinez Mauricio Macri, Soledad Martínez y Fernando de Andreis.

Además de los mencionados, también participará de la cumbre PRO el expresidente Mauricio Macri y la intendenta Soledad Martínez, una de las voces principales en territorio bonaerense. Fuentes del espacio dijeron a Letra P que no se someterán a los “apuros” del Gobierno nacional por la coyuntura electoral y de crisis en distintos frentes.

“El PRO no va a votar nada que no haya analizado en profundidad. Esa es nuestra forma de hacer política: con evidencia, no con urgencia”, indicaron en el partido, que se muestra más inclinado a sostener las elecciones primarias que a suspenderlas.

Respecto a Ficha Limpia, que está incluída dentro del mismo paquete, están dispuestas a levantar la mano para aprobarla, pero con un proyecto aparte. “Si piensan que nuestros votos están cerrados están equivocados”, amenazan.

La otra mesa política

Más allá de que muchos funcionarios admiten el estado asambleario que atraviesa la cúpula libertaria, la cuenta de X de la Oficina de Respuesta Oficial lo dejó en claro este viernes cuando le respondió al periodista Fabián Waldman que la orden de restringir el acceso a la prensa acreditada no la tomó Milei en soledad, sino que fue consensuado de manera previa con el gabinete.

“No se trata de una iniciativa individual, sino de una política de Estado respaldada por el presidente de la Nación, el Gabinete en su totalidad y cada área del gobierno”, fue publicado en la cuenta que administra Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como Juan Doe, un hombre que integra la mesa chica de Santiaco Caputo. El posteo fue compartido por el estratega libertario.

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Todos los funcionarios están a favor de la medida tomada en conjunto por el Gobierno Nacional.



La decisión de restringir el ingreso a periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin… https://t.co/vfAFPyzani — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 23, 2026

En rigor, sí existe una mesa de toma de decisiones con peso político propio, pero no sobre todas las áreas de la administración libertaria. Se trata de la que suele reunirse luego de la convocatoria a la reunión de gabinete: encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asisten el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, quien presta sus oficinas del primer piso de la Casa Rosada para tal fin.

A veces suelen sumarse otras figuras libertarias, que si bien no tienen una silla estable son bien ponderados en el esquema karinista, como el ministro de Interior, Diego Santilli. También el secretario de Justicia, Santiago Viola, que además de ser el custodio legal de las causas que involucran a El Jefe fue el hombre que propuso a Juan Bautisat Mahiques como el reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.