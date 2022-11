Javkin se abraza al frente de frentes y mete presión al socialismo

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El intendente Pablo Javkin demostró como no lo había hecho hasta ahora que está adentro del frente de frentes antiperonista que, a paso lento, se está conformando en esta provincia, al tiempo que le envió un fuerte mensaje al socialismo. “Tenemos que unirnos todos porque los problemas son muy graves como para no hacerlo”, aseguró el mandatario tras participar de una nueva actividad de la oposición santafesina, en la cual el partido de la rosa estuvo ausente con aviso.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Aunque Javkin venía dando señales de sintonía con un gran armado opositor al peronismo gobernante en la provincia, en el encuentro de este martes no dejó margen a dudas de su compromiso con la causa. El rosarino puso en el escenario al subsecretario de Desarrollo Humano de su gestión, Lucas Raspall, y viajó al encuentro acompañado de la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de Rosario, Nicolás Gianelloni, Mariano Roca, el presidente de su partido (CREO) y Rogelio Díaz Biassi, el coordinador de su gabinete.

Más allá de los gestos, Javkin también fue claro en lo discursivo y abogó por un frente de frentes bien amplio. “Cuanto más ancho, más diverso, más fuerte, más respuestas les vamos a dar a la gente”, dijo. Al igual que sus pares de la UCR y el PRO, tras la actividad habló de trabajar en un “programa de gobierno” e insistió con que el frente opositor no se trata de “sumar siglas y nombres de dirigentes sino de ir a los temas”.

En esa misma línea, le envió un mensaje al socialismo, socio minoritario de su gestión en el municipio de Rosario, que se bajó del encuentro de este martes porque tenía una reunión interna para analizar el presupuesto del gobernador Omar Perotti aunque, en el fondo, hizo ruido la participación del exministro de Educación Alejandro Finocchiaro, bancado por el PRO.

“Si ponemos por delante las situaciones que nos dividen, la gente no va a vivir mejor y necesitamos vivir mejor”, afirmó el rosarino en un claro mensaje a la cúpula del PS. “Si nosotros no juntamos fuerzas, las cosas no cambian”, reforzó el concepto.

También podés leer El santafesismo de Javkin: mejor "ensanchar" el Frente Progresista que JxC

Lanzado a la gobernación desde principios de este año como anticipó Letra P, Javkin comparte la idea de conformar un frente de frentes que aglutine al arco no peronista santafesino para disputar la gobernación en 2023. Bajo esa idea fuerza, el intendente rosarino viene marcando un matiz: que el armado tenga un anclaje provincial, lejos de las disputas nacionales. Dicho de otro modo, una coalición que no lleve el sello de Juntos por el Cambio.

De cualquier modo, en esta ocasión Javkin prefirió dejar de lado los matices y se abrazó con más convicción que antes al armado. "Es lo que tenemos que construir, estamos muy finitos en la tolerancia de la gente con los fracasos que acumula muchas veces el Estado y creo que el mejor ejercicio es este", afirmó. A mediados de noviembre está previsto otro cónclave, esta vez en su tierra Rosario, para los tópicos de justicia y seguridad.