Bajan las tasas y los créditos se mueven, pero bancos y analistas apuntan al segundo semestre

Los créditos comienzan a moverse lentamente tras una baja en las tasas de interés.

La baja de tasas de los últimos meses muestra los primeros efectos en el mercado de créditos , aunque con una respuesta moderada. Bancos y analistas señalan que el movimiento es incipiente, concentrado en líneas de corto plazo, mientras la demanda sigue débil. La evolución dependerá de la consolidación de la inflación , los depósitos y la estabilidad financiera.

El Gobierno necesita que el crédito se reactive para darle vuelo a la economía. Toto Caputo y compañía repiten que el crédito será el vector que movilice el consumo.

El reciente descenso en las tasas de interés comienza a reflejarse en el mercado de financiamiento, aunque de forma gradual. Desde el sector financiero señalan que el movimiento existe, pero aún es limitado.

Un ejecutivo consultado por Letra P lo resumió así: “Se empieza a mover, pero viene lento. Los bancos dicen que no hay mucha demanda todavía”.

Según explicó, el ajuste es reciente y afecta principalmente a los plazos más cortos: “Bajaron más las tasas cortas que las largas y la demanda se mueve lento. Todavía no se ve un boom ni mucho menos, pero algo de movimiento que implique volver al crecimiento del crédito sí puede verse”.

El mismo diagnóstico indica que el mercado viene de un parate: “Venimos de un estancamiento casi desde agosto hasta ahora, después de casi un año y medio de boom de crédito que ocurrió desde abril de 2024 hasta agosto de 2025”.

Corto plazo vs. largo plazo: dónde se ve el impacto

El comportamiento del crédito muestra segmentación por plazos. Según fuentes del sector, la baja de tasas responde principalmente al costo de fondeo y al riesgo.

“El problema es la mora y la volatilidad de tasas que tuvimos hasta ahora. Por eso bajaron las tasas cortas, porque bajó la tasa de fondeo, pero las largas no, por mayor riesgo de crédito y de tasa”, explicó la fuente.

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En la misma línea, un economista de una entidad representativa del sector dijo a este medio que el proceso es progresivo. Indicó que “hace unos días empezaron a bajar las tasas de los depósitos y eso después se traslada de a poco a la tasa de los créditos”, aunque advirtió que “tiene que consolidarse la baja tasa de los depósitos”, en referencia a la volatilidad que mostraron en los últimos meses.

Además, subrayó que el impacto no es inmediato: “Si bajás la tasa de los créditos no es que el impacto es inmediato. Son operaciones que llevan años para pagarlas”. Según estimaciones del sector, los primeros efectos más visibles podrían aparecer en los próximos meses, comenzando por líneas de corto plazo como los adelantos en cuenta corriente, que es el utilizado por las empresas.

Señales desde los bancos

Las entidades financieras coinciden en que hay una mejora incipiente en la dinámica del crédito, aunque todavía sin datos concluyentes.

Fuentes del Banco Nación informaron que “el mercado de crédito, en este contexto de baja de tasas, está mostrando una dinámica de aceptación positiva, con evolución favorable y una respuesta sostenida por parte de los clientes”, aunque aclararon que aún no cuentan con cifras consolidadas.

En el Banco Provincia, en tanto, señalaron que “todavía es muy pronto para tener un impacto y poder medir algo”.

Sin embargo, la entidad bonaerense avanzó con recortes concretos en sus líneas para pymes. Redujo tasas en capital de trabajo del 40% al 38% TNAV (Tasa Nominal Anual Vencida), en descuento de cheques físicos del 36% al 34% y en eCheq del 36% al 29%. También bajó la línea de inversión del 51% al 46% e incorporó nuevas opciones a tasa variable vinculadas a la tasa TAMAR.

Hipotecarios: competencia entre bancos

El segmento hipotecario es uno de los que más rápidamente comenzó a reflejar la baja de tasas. Según comentó a este medio el economista especializado en Real Estate, Federico González Rouco, “el mercado de créditos hipotecarios volvió a sacudirse fuerte en este arranque de abril de 2026”.

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Al menos seis bancos ya recortaron sus tasas en lo que va del año, generando mayor competencia. Entre los casos destacados, el Banco Hipotecario redujo su tasa del 12,5% al 10,5%, mientras que el Banco Credicoop la bajó del 12,5% al 8%.

“Este es el primer paso; de acá en adelante podría mejorar, diría en el segundo semestre”, adelantó González Rouco.

La demanda sigue condicionada por tasas y mora

Desde el sistema financiero advierten que el nivel de tasas sigue siendo un factor clave para la demanda. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, explicó que el encarecimiento del crédito en los últimos meses había frenado la toma de préstamos.

“Con tasas altas, la gente va para atrás y dice: ‘no voy a tomar el crédito ahora, salvo que esté muy necesitado’”, afirmó.

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En ese sentido, indicó que la situación comenzó a cambiar recientemente: “En los últimos dos meses las tasas se empezaron a normalizar. Están mucho más bajas que a fin del año pasado y el crédito empezó a repuntar”.

Sin embargo, también alertó sobre el deterioro en la calidad de cartera: “La morosidad creció y este es un problema que nosotros observamos”, y lo vinculó a la falta de liquidez del último período electoral.

Más liquidez para los bancos: la medida del BCRA

En paralelo, el Banco Central avanzó con medidas para facilitar la baja de tasas. A través de la Comunicación A 8423, redujo del 75% al 65% la integración mínima diaria de encajes en pesos.

La medida, vigente desde el 17 de abril, busca aumentar la liquidez de los bancos y contribuir a reducir el costo del crédito y la volatilidad financiera.

Mientras los bancos avanzan con recortes y nuevas líneas, analistas y entidades coinciden en que la consolidación del proceso dependerá de la estabilidad de los depósitos, la inflación y el riesgo crediticio, factores que aún condicionan la velocidad de la recuperación de la economía.