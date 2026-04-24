Axel Kicillof Presidente: el gobernador ya conduce un PJ viejo y estragado por la interna

El gobernador Axel Kicillof asumió formalmente este viernes la presidencia del PJ de Buenos Aires al encabezar su primera reunión del Consejo Directivo. Lo hizo en el marco de la interna que atraviesa el peronismo entre la dirigencia que lo impulsa para su candidatura presidencial 2027 y el sector referenciado en Cristina Fernández de Kirchner , que le disputa el poder.

En la gestión que inició oficialmente este viernes, Kicillof llevará adelante una campaña de afiliación masiva para recuperar al sector de la juventud que se alejó de la política. Considera que el partido debe modernizarse y revitalizarse pensando en las elecciones del año que viene, y entiende que una de las falencias del justicialismo fue no poder sumar afiliados en los últimos años. Hay quienes afirman que eso fue porque los solicitantes no pertenecían a la conducción anterior. El promedio de afiliados es mayor a los 60 años de edad.

El gobernador conduce, desde este viernes, el PJ bonaerense dividido entre quienes buscan conformar un frente amplio para disputarle la presidencia a Javier Milei , incluso sumando a otros partidos y sectores externos, y el kirchnerismo que considera que la primera consigna de campaña debe ser Cristina libre. Es una interna imposible de esconder, que se desató cuando Kicillof no respaldó públicamente la conducción nacional partidaria de Cristina Fernández de Kirchner .

Desde temprano esperó al gobernador la militancia del gremio UPCN , que llegó para acompañar a la secretaria general Fabiola Mosquera . No estaba previsto un acto ni una movilización, pero se acercó una considerable cantidad de gente que obligó a reducir la circulación en la calle y colocar un vallado. La gran mayoría de los consejeros convocados llegó pasadas las 14.

Kicillof fue el último en llegar, una hora y diez minutos después de la hora de inicio prevista, saludó a la militancia y subió al sexto piso del histórico edificio de la calle 54 entre 6 y 7 de La Plata, sede del PJ bonaerense. El gobernador saludó uno por uno a los consejeros y a las autoridades designadas en el acuerdo interno que vio la luz en febrero. También a representantes de todas las secciones electorales y de las ramas partidarias.

Un dato singular: no estuvo presente el presidente saliente del partido, Máximo Kirchner. Había expectativa por saber si el diputado formaría parte de una eventual foto de traspaso de mando, que podría haberse leído como una señal de pausa en la interna. No ocurrió. Su entorno explicó que, al no ser consejero, no está obligado a asistir y que no fue invitado. El diputado es el titular del Congreso partidario y se encuentra participando en una recorrida por la provincia de Santa Fe, a más de 500 kilómetros

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2047760253748396033?s=20&partner=&hide_thread=false TODO ROTO Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, desplegó una agenda territorial en el sur de Santa Fe, a cientos de kilómetros de la sede del PJ bonaerense



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La interna late

En representación de La Cámpora sí se hicieron presentes la diputada provincial Mayra Mendoza y la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, entre otros. El kirchnerismo se subió, en las últimas horas, al proyecto para declarar la emergencia económica en Buenos Aires que presentó el senador Mario Ishii. Además se filtró un chat en el que Mendoza cruzó al ministro de Gobierno Carlos Bianco, a propósito de la intervención a la que se sometió en España, con un dardo venenoso en defensa de CFK.

No obstante, antes del cierre de la cumbre pejotista se firmó un documento consensuado para acompañar el reclamo de la provincia de Buenos Aires por la asfixia que denuncia por parte del Gobierno nacional, así como también el pedido por la libertad de CFK. Según indicaron, el nuevo Consejo se comprometió a trabajar por reforzar esa consigna y exigir la liberación de la expresidenta.

Mayra PJ Mayra Mendoza en el PJ.

También se acordó trabajar por la consigna "Cristina Libre”. Parte del kirchnerismo cree que un sector del peronismo no quiere mencionar a CFK porque busca abrazar a otros sectores y la figura de la expresidenta no los convoca, todo lo contrario. Si bien las diferencias entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) existen y probablemente continuarán hasta la campaña electoral, no hubo cruces ni pases de factura en la reunión inaugural del Consejo que preside Kicillof.

La misión de afiliación masiva al PJ

El encuentro comenzó con el diagnóstico general que ofreció Kicillof sobre la situación que atraviesa la provincia, y luego se formalizaron las nuevas autoridades, con las vicepresidencias de Verónica Magario y Federico Otermín, y la secretaría general para Mariano Cascallares. También tomaron posición los miembros de la Junta Electoral Partidaria. Tras ello, habló un representante por cada sección electoral.

Luego se trató uno de los puntos centrales para la nueva conducción: la afiliación. Kicillof buscará modernizar y agilizar el trámite ante las reiteradas quejas de rechazo a las solicitudes. Remarcaron que el peronismo se debe un proceso masivo y amplio que incluya a todos los sectores. Un informe reciente advierte que menos del 2% de 1.150.000 de afiliados es menor de 30 años. El kicillofismo advirtió que el promedio de edad de los afiliados del PJ es de entre 60 y 62 años, lo que, según indicaron, demuestra que hace un largo tiempo que no hay una afiliación masiva.

Cerca de Kicillof explicaron que el gobernador buscará “revitalizar y rejuvenecer” al partido y que por eso se llevará adelante una campaña de afiliación masiva que empezará con la creación de una App para la pre afiliación. Entienden que, ante la apatía de la juventud, el peronismo debe darle espacio a quienes quieran acercarse. Ejemplificaron casos que han presentado más de cinco veces su ficha y que han sido rechazadas: “Te expulsan”, afirmaron. Por eso, es probable que se active un dispositivo de afiliación digital que se sume al sistema físico.





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Las palabras del gobernador al cierre de la reunión: acompañado por Magario, Alak y Otermin, aseguró qué se resolvió que se llevará adelante una campaña de afiliación y que crearán un curso de formación política



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Dónde están, quiénes son, qué quieren

En octubre de 2012, durante la segunda presidencia de CFK, el Congreso sancionó la Ley de Ciudadanía Argentina N° 26.774, conocida como ley de Voto Joven, que estableció el derecho de las personas jóvenes de 16 y 17 años, nativas o naturalizadas argentinas, a participar en elecciones y elegir a sus representantes.

Desde entonces, esa participación fue creciendo sin pausa. Tanto, que en las elecciones de 2023 que ungieron presidente a Milei, la franja que va de los 16 a 35 años representó a más del 40% del padrón electoral, según un sondeo realizado por Zuban Córdoba.

Lara Goyburu, docente e investigadora en UBA y UNSAM, habló sobre el cambio sociológico que se produjo en el padrón de la argentina. Durante una entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina, apuntó que “para las elecciones presidenciales del año que viene, el 53 por ciento del padrón va a tener menos de 39 años”.

Kicillof Alak Axel Kicillof y Julio Alak.

Electorado sub 40 y formación política

Sobre este segmento de personas, más de la mitad de quienes van a elegir por la continuidad o el cambio del gobierno, dice Goyburu que “es una generación que construyó identidad política y habita lo social en territorios que hoy los partidos tradicionales no conocen y tratan casi despectivamente”. Cómo se informan y qué experiencia vital tienen de la política los jóvenes, “es lo que va a marcar el año que viene, no solamente para el presidente Milei, sino también para las oposiciones que no saben cómo hablarles ni dónde ir a buscarlos: no están en la unidad básica, no están en la casa del pueblo, no están en el comité: están en otro lado”.

La campaña de afiliación que encabezará Kicillof irá acompañada de un curso de formación política que liderará el intendente de La Plata, Julio Alak, que se llevará adelante de manera presencial y a través de una plataforma de streaming. El jefe comunal recorrerá la provincia de Buenos Aires para sumar militancia y nuevos cuadros al partido.