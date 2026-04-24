Axel Kicillof reabre la paritaria con gremios en ebullición y la provincia en situación financiera crítica

El acuerdo salarial que Axel Kicillof cerró en marzo con los gremios bonaerenses vence esta semana y en mayo se reabre la discusión paritaria. Con las cuentas provinciales comprometidas, docentes y estatales de Buenos Aires llegan a la negociación con reclamos de recuperación real de los salarios y un dato político: la izquierda disputa las conducciones sindicales aliadas al gobernador.

Lo que se viene en las próximas semanas en materia salarial en la provincia de Buenos Aires será un nuevo desafío para la sintonía política que el gobierno de Kicillof construyó en estos años con buena parte del sindicalismo estatal, desde docentes, a estatales, médicos y judiciales. Y podría reeditar la pulseada del verano, cuando terminó con un primer paro en las escuelas bonaerenses como coletazo de la falta de resolución salarial.

El acuerdo firmado el 4 de marzo estableció una suba del 9% en tres tramos para docentes, estatales y judiciales, calculada sobre los salarios de enero. El esquema cierra con el haber de abril, que se cobra en los primeros días de mayo. Las partes pactaron una mesa de monitoreo en la primera quincena de ese mes para la reapertura formal de la paritaria. Si los indicadores económicos se apartan de las proyecciones que sirvieron de base al acuerdo, las partes pueden adelantar esa instancia.

Los gremios llegan a esa mesa con una deuda acumulada. Durante 2024 y 2025 los salarios públicos bonaerenses perdieron terreno frente a la inflación en ambos ejercicios. La paritaria de 2025 cerró en 26,9% contra una inflación oficial de 31,5%. En los últimos meses, el recalentamiento inflacionario presionó todavía más sobre los salarios bonaerenses.

Las cuentas de Axel Kicillof

Del otro lado de la mesa, Kicillof llega con el mismo argumento que utilizó durante toda la negociación del año: las cuentas provinciales están comprometidas por la caída de transferencias nacionales. En el primer trimestre de 2026, la coparticipación federal cayó 6,5% en términos reales. Es el techo que el gobierno instaló desde diciembre, cuando suspendió las paritarias hasta enero y que los gremios cuestionan.

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La formalización será en La Plata, sin acto ni movilización



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El ruido político más fuerte llega desde el gremio docente más grande de la provincia. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA desde 2004 y uno de los dirigentes sindicales más cercanos a Kicillof -es firmante del manifiesto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro-, no se presentará a la reelección en las elecciones internas del 13 de mayo. Su salida responde a una reconfiguración estratégica: Hugo Yasky anunció que deja la conducción de la CTA de los Trabajadores y señaló a Baradel como su sucesor.

La lista oficialista Celeste-Violeta llevará como candidata a María Laura Torre, actual secretaria adjunta. Pero Torre hereda un gremio caliente: la Lista Multicolor, vinculada al Frente de Izquierda, hizo un paro el martes pasado en La Plata, La Matanza, Tigre, Moreno y Bahía Blanca con reclamos salariales, y espera buenos resultados en esos distritos el 13 de mayo.

Gremios en ebullición

La disputa en CICOP sigue el mismo patrón. El sindicato de profesionales de la salud bonaerense elige conducción esta semana. El secretario general Pablo Maciel, al frente del gremio desde 2021, va por su tercer mandato consecutivo con la lista 10 de Junio, integrada por Patria Grande, sectores del peronismo y el Partido Comunista Revolucionario. Lo desafía la lista Pluricolor, del FIT-U, que le reprocha al oficialismo sindical su alineamiento con Kicillof y denuncia una pérdida de 34% del poder adquisitivo del salario en los últimos cinco años de gestión provincial.

La coincidencia de calendarios es significativa. Las elecciones en SUTEBA y CICOP se superponen con la reapertura paritaria de mayo y junio. Las nuevas conducciones -o las reelectas- van a sentarse a negociar con Kicillof con los resultados gremiales frescos. Si la izquierda avanza en las urnas, la presión sobre los oficialistas para mostrar más combatividad en la mesa salarial se volverá inevitable.