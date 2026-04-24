Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Pichetto se aliaron para buscar la unidad del PJ y sostener las PASO

Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Pichetto se reencontraron hace un mes y su primera tarea conjunta empezó esta semana. Consiste en unir al peronismo para rechazar la propuesta de Javier Milei de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con la resistencia de los aliados, el Presidente no aprobará la ley sin votos del PJ.

Hace poco más de un año, las tribus peronistas que no reportan al kirchnerismo ayudaron a aprobar la suspensión de las PASO. Esa vez, el grupo cercano a Sergio Massa votó a favor, junto a referentes de algunos gobernadores, como Catamarca y Santiago del Estero.

En esta oportunidad, el clima es otro. El massismo y algunos mandatarios anticiparon que no serán funcionales al Presidente y sostendrán las primarias. Lejos de dividir al peronismo, la apuesta de CFK y Pichetto es que la discusión de las PASO logre unir al PJ y consolidar una propuesta electoral que desafíe al Gobierno, que por ahora no se observa. El eventual ganador de esa contienda pasó a ser un tema secundario.

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Ninguno tiene candidaturas definidas para una eventual interna, pero ambos entienden que es el único camino para encontrarlas y, sobre todo, para ganarle a Milei.

CFK promueve un tour por el país que reclama por su libertad, liderado por Oscar Parrilli, quien evita hablar de potenciales presidenciales. Pichetto anunció un frente con Emilio Monzó, quien patrocina una aventura a la Casa Rosada del banquero Jorge Brito. Quiere que participe de una interna con el gobernador Axel Kicillof.

Los diálogos de Cristina Fernández de Kirchner

La necesidad de sostener las PASO fue parte de la conversación que tuvieron los jefes de las bancadas, José Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados). Como anticipó Letra P, en la reunión definieron llamar a una reunión del Consejo del PJ para empezar a unir a los sectores del partido y definir una estrategia electoral.

Mayans coordinó esta estrategia con CFK, quien, desde su prisión domiciliaria, buscó liderar la embestida contra la reforma política del Gobierno. El rechazo a la eliminación de las PASO fue parte de sus conversaciones con Pichetto y con el senador Sergio Uñac, aunque el mensaje no fue decodificado igual.

El rionegrino rechazó cualquier intento de borrar las primarias del calendario electoral y así lo hizo saber luego de conocerse el proyecto. El pasado miércoles, anticipó que negociará con los gobernadores para que voten en contra de la reforma política. “Hablan de que quieren eliminar las PASO por un costo económico. No hacer elecciones puede ser muy barato también. Es un argumento poco sólido”, expresó en un debate televisivo.

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Uñac no fue claro después de ver a CFK. Propuso hacer una interna partidaria en el peronismo por regiones, aunque aclaró que esta idea prosperaba si no había PASO. En su tuit posterior a la presentación del proyecto de reforma política, el exgobernador aportó más confusión.

“Debido a nuestra responsabilidad histórica no podemos seguir reaccionando a lo que otros deciden. La Argentina necesita una fuerza política que vuelva a proponer, a debatir y a construir una alternativa que incluya a todos”, señaló el sanjuanino en su posteo.

Otros tiempos

En febrero de 2025, cuando se votó la suspensión de las PASO, los peronistas sin tierra (San Juan, San Luis, Mendoza y Santa Cruz) se abstuvieron, al igual que la tropa de los gobernadores de La Pampa y La Rioja. Votaron a favor el grupo del Frente Renovador (Massa), y referentes de Catamarca y Santiago del Estero. Tucumán ya era aliado fijo de Milei.

La eliminación o hasta la suspensión de las PASO en la elección presidencial tendría un efecto diferente al del año pasado. Le permitiría a Karina Milei armar las listas únicas libertarias a gusto y complicaría una propuesta peronista única. Las primarias por regiones de Uñac no convencen a CFK y tampoco al massismo.

“Es una locura lo que hizo Uñac: anticipa un esquema de interna un año antes, cuando no se sabe el panorama político que habrá”, se indignó ante Letra P un vocero del excandidato presidencial.

Ni bien llegó la reforma política al Senado, el diputado Sebastián Galmarini, referente del massismo, aclaró en un tuit que Milei no debería esperar ayuda de su grupo. “Quieren que no haya un proceso de elección de candidatos, usar el dedo para poner las listas de la Libertad Avanza y fragmentar a la oposición”, denunció el legislador, experto en procesos electorales.

El gobierno de Santiago del Estero tiene presencia en ambas cámaras y sus voceros aclararon a Letra P que no tiene una decisión tomada, aunque lo más probable es que esta vez no ayude a la Casa Rosada. “Nuestro planteo siempre fue eliminar las PASO en elecciones legislativas”, aclararon.

El eje Kicillof-Quintela, adentro

El gobernador Ricardo Quintela (La Rioja) también se inclina por sostener las primarias, al menos para las elecciones presidenciales. Se lo confirmó a Pichetto el jueves, cuando le ratificó su respaldo a Kicillof.

El mandatario bonaerense aún no se expresó. A título personal, su mayor referente en Unión por la Patria, Hugo Yasky, le dijo a sus pares que votará en contra de eliminar las PASO.

Pichetto no se reunió con Kicillof, pero sí lo hizo Monzó, con quien el exsenador lanzó oficialmente un frente electoral. Nadie sabe si el exdiputado le contó su pretensión de colar en la primaria a Brito.

También respalda la continuidad de las primarias el grupo de diputados federales, que ya se hicieron sentir en la interna del bloque y el 30 de abril harán su presentación formal.

Algunos de sus referentes son Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz. Sus pares de UP dicen que el padrino de esta tribu es el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.

Tolosa Paz se abstuvo cuando se votó la suspensión de las primarias y anticipó que ahora no avalará la eliminación. “Las PASO son clave para garantizar la participación ciudadana en la elección de nuestros candidatos y construir una alternativa federal donde también se incluya al interior del país”, dijo la exfuncionaria en declaraciones periodísticas.

Uñac tiene sus aliados en el Senado y armó su grupo en Diputados para hacer sentir su voz, que integran sus coterráneos Cristian Andino, Jorge Chica; los porteños Santiago Roberto y Nicolás Trotta; el chubutense José Glinski y el jujeño Guillermo Snopek. Ninguno tiene línea para ayudar al Gobierno. “Vamos a hacer lo que pidan los gobernadores. No nos vamos a cortar solos”, sostuvo uno de ellos a Letra P.

La gestión con los gobernadores

La gran apuesta de CFK y Pichetto es aprovechar la discusión de las PASO para acercar a los gobernadores que son aliados de Milei, como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). No parece tener retorno la relación de la expresidenta con Gustavo Sáenz (Salta), aunque el rionegrino lo intentará.

Pichetto tiene una coartada para aflojar a los mandatarios: por más liderazgo que ejerzan en sus distritos, sin PASO, sufrirán las represalias de otros sectores del PJ. “Ninguno tiene el partido local tan consolidado”, se escuchó en una reunión del peronismo en el Congreso.

La postura de Zamora -que sólo haya primarias en las presidenciales- es un plan B que tiene el rionegrino para ofrecer. La segunda parte de la discusión llegaría en 2028.

Las elecciones locales serán desdobladas -en su mayoría- por lo que la decisión que, a diferencia de lo ocurrido en 2025, tomen los mandatarios sobre las PASO no cambiará sus destinos.

Con Milei en baja, varios gobernadores comenzaron a dar señales de autonomía. Jalil fue el primero: sus diputados votaron a favor de pedir la interpelación a Manuel Adorni. En esa sesión siguieron alineados al Gobierno los diputados cercanos a Jaldo, quien el año que viene deberá afrontar una dura elección provincial donde entre los rivales está Lisandro Catalán, de La Libertad Avanza.

CFK y Pichetto buscarán que el tucumano vuelva a las fuentes, sostenga las PASO y permita una interna peronista para definir rival de Milei. Es la postura mayoritaria en el PJ. Tal vez la única.