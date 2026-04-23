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Cumbre Mundial de Comunicación Política: la crisis de credibilidad y desconfianza del periodismo

El panel llamado "No amamos lo suficiente al periodismo" dejó uno de los debates más incómodos y necesarios del encuentro que se desarrolla en Uruguay.

Por Letra P | Periodismo Político
Cumbre Mundial: periodismo en crisis de credibilidad y desconfianza

Cumbre Mundial: periodismo en crisis de credibilidad y desconfianza

El panel de periodismo político de la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se desarrolla en Montevideo dejó uno de los debates más incómodos y necesarios del encuentro. Bajo la consigna provocadora “No amamos lo suficiente al periodismo”, el intercambio expuso las tensiones que atraviesan hoy a los medios en democracias marcadas por la desconfianza y la polarización.

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El panel reunió a Carlos Marino, Daniela Gian, Ariel Basile y Mauro Becerra

El panel reunió a Carlos Marino, Daniela Gian, Ariel Basile y Mauro Becerra

Periodismo en crisis de credibilidad y desconfianza

Con la moderación de Yamil Mahmud, el panel reunió a Carlos Marino, editor propietario de Letra P, Daniela Gian, periodista de C5N, Ariel Basile, jefe de redacción de Ámbito Financiero, y Mauro Becerra, CEO de Trench Comunicación, quienes coincidieron en señalar la pérdida de autoridad de los medios tradicionales frente a un ecosistema dominado por redes sociales y consumo fragmentado.

La discusión giró en torno a una pregunta de fondo: qué lugar ocupa el periodismo cuando la velocidad de la información compite con el rigor, y cuando las audiencias desconfían incluso de las fuentes más consolidadas. En ese contexto, se puso en evidencia cómo la lógica de la inmediatez condiciona la calidad del debate público.

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Cumbre Mundial: periodismo en crisis de credibilidad y desconfianza

Cumbre Mundial: periodismo en crisis de credibilidad y desconfianza

Cumbre atravesada por la comunicación política

También hubo espacio para una autocrítica explícita. Los expositores plantearon la necesidad de reconstruir credibilidad, recuperar la conexión con las audiencias y asumir un rol más activo en la defensa de estándares profesionales en un escenario donde la desinformación gana terreno.

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, el panel funcionó como un llamado de atención sobre el presente del oficio. En una cumbre atravesada por la discusión sobre comunicación política, el periodismo apareció no solo como herramienta, sino como uno de los actores más interpelados por la crisis de la democracia contemporánea.

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